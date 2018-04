Univerzita vyrobila bundu pro cyklisty, má na sobě stopku i blinkry

"Ročně na silnicích umírá sedmdesát cyklistů. Pokud se nám to číslo podaří snížit, budeme spokojeni," říká vedoucí katedry oděvnictví liberecké technické univerzity Antonín Havelka.

Vyřešit propojení elektronického systému s cyklistickou bundou nebylo snadné. "Aplikovat elektroniku do oděvů je pořád problém. Nejsou vodivé, musejí se prát, zařízení nesmí uživatele obtěžovat. I proto jsme se spojili s odborníky z českých firem," poznamenal Havelka.

Cyklista si na řídítka připevní malou krabičku velikosti cyklocomputeru a když chce odbočit, zmáčkne tlačítko. Zařízení je bezdrátově spojeno s přijímačem umístěným v zadní kapse fluorescentního prodyšného dresu. Ten je napojen na vlastní světelný systém integrovaný do bundy. Když cyklista odbočování dokončí, zmáčkne tlačítko znovu a systém vypne.

"Řešili jsme, jestli tam máme dát časovou funkci, díky které by se blikač po nějaké době vypnul sám. To jsme ale z hlediska provozu neviděli jako příliš bezpečné. Jsou různé doby, po kterou cyklista mění směr jízdy," uvedl Milan Baxa z firmy Applycon, která se zabývá výrobou a vývojem v oblasti nositelné elektroniky a inteligentních textilií více než sedm let.

Diody jsou umístěny tak, aby je případně nezakrýval batoh. Jsou i na přední straně dresu, aby je cyklista periferně viděl, pokud by blikač zapomněl vypnout. Zařízení vydrží svítit zhruba čtrnáct hodin. Pak ho musí cyklista dobít.

Univerzita chce novinku rozšířit do Německa a Nizozemska

Vynález má velkou šanci dostat se na zahraniční trhy. Výrobce uvažuje také o tom, že systém zabuduje do dětské bundy.

"S prodejem chceme začít na jaře příštího roku," sdělil jednatel firmy Kalas Sportswear Josef Filip, jeden z největších českých výrobců převážně cyklistického oblečení, který se na vývoji inteligentního oděvu také podílel.

Univerzita má systém chráněný užitným vzorem. Pokud by ho chtěl někdo vyrábět, musel by mít její souhlas. Univerzita se systém snaží rozšířit i do Německa a do Nizozemska, kde se cyklistice věnují miliony lidí.

"Při rešeršní části jsme neviděli, že by to někdo dělal. Pouze Japonci měli před sedmi lety patent na jakýsi systém pro motorkáře. Nebylo tam ale specifikováno, co to přesně je," upozornil docent Havelka.