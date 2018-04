Liberecký areál skleníků usiluje o titul Stavba roku 2000

Na ocenění Stavba roku 2000 aspiruje moderní areál skleníků v liberecké botanické zahradě, který má za sebou rok provozu. ČTK to dnes řekl ředitel zahrady Miloslav Studnička. V ojedinělém komplexu skleníků najdou návštěvníci obrovské kaktusy, květenu Afriky a Asie, největší sbírku masožravých rostlin v Evropě či a také zkameněliny. "Po roce provozu musím říci, že areál včetně technického zázemí předčil co do kvality fungování naše představy," řekl Studnička. Připustil, že existuje několik sporných míst, kde architekt neustoupil přáním botaniků, ale to jsou prý zanedbatelné drobnosti. Obnovu zahrady, která svým rozsahem sbírek patří k nejvýznamnějším v Evropě, si vyžádal havarijní stav původních skleníků. Výstavba nových za zhruba 155 miliónů korun byla výjimečná tím, že postup prací musel být podřízen vegetačním požadavkům jednotlivých rostlinných druhů. Liberecká botanická zahrada pěstuje na venkovních plochách asi 4000 a ve sklenících zhruba 8000 druhů rostlin, z nichž přibližně 300 patří mezi vzácné a ohrožené. Zahrada má největší sbírku orchidejí a kapradin v ČR. Její kolekce masožravých rostlin patří k nejdokonalejším na světě, pěstuje se zde asi 250 z 500 existujících druhů. V loňském roce zahradu navštívilo 175.000 návštěvníků a na vstupném si vydělala dva milióny korun. Letos už podle Studničky prošlo dvouhektarovým areálem zhruba 120.000 návštěvníků a na vstupném by se do konce roku měly vybrat asi čtyři milióny korun, což je třetina ročního rozpočtu zahrady.