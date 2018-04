Opravená Liberecká výšina s restaurací a saunou otevře do konce roku

Ještě v polovině devadesátých let tu zastavovaly autobusy plné německých turistů. Když se jim pak ve velkém salonku restaurace do tváří zahryzávalo teplo ohně plápolajícího ve stylovém krbu, od stolů s kávou a pivem se jistě ozývalo uznalé "Wunderbar Ort".

Liberecká výšina Neobvyklá stavba nad Libercem vznikla v letech 1900-1901. Celý komplex, nazvaný Hohenhabsburg (po roce 1918 Liebiegwarte a po roce 1945 Liberecká výšina) byl otevřen 1. září 1901. V 60. letech prošla rozhledna přestavbou, které však padlo za oběť hrázdění a další cenné detaily. Objekt byl zcela uzavřen v polovině 90. let.

Rozhledna s restaurací schovaná v lesích na Lidovými sady opravdu uhrane jistou démoničností. 111 let stará budova je totiž postavena ve stylu středověkého hradu. Od poloviny devadesátých let ale trochu strašidelného.

Dlouhá léta chátrající rozhlednu však nedávno odkoupila firma PLP Invest, která se ji rozhodla s pomocí 32 milionů z Evropské unie přeměnit v místo vábící turisty. Zbytek zaplatí z vlastních zdrojů. "Otevřeme pravděpodobně na podzim nebo do konce roku," řekl předseda společnosti Petr Patrman.

Návštěvníky bude na rozhlednu od podzimu lákat nejen ohromující výhled z 25 metrů vysoké pětiboké věže, ale znovu se otevře i restaurace. Unavení poutníci tam budou moci přespat v několika pokojích a přibude i parkoviště.

Takto bude vypadat Výšina po celkové opravě

Jelikož investoři jdou s dobou, chystají se i "vychytávky". "Původní stavba bude rozšířena o přístavbu, ve které lidé najdou wellness centrum, saunu nebo si mohou zajít na masáž," doplnil Patrman. Zachován by měl být i původní interiér.

"Vevnitř je všechno vyrvané, podlahy, stropy, záchody odřezané. Jediný krb tu zůstal," popisovala v srpnu minulého roku stav Liberecké výšiny její poslední provozovatelka Blanka Kosinová.

Teď však investoři slibují, že v interiéru zůstane co nejvíce původních prvků. Obnovit by se měl i most přes falešný vodní příkop. To bude cesta do romantické tvrze. Vyřešeny jsou prý i problémy s nedostatkem vody. V místní studni totiž nezurčel zrovna silný pramen. "To už je v pořádku. Máme nové sítě, přípojky, kanalizaci," ujistil předseda.

Původní podobu změnila necitlivá rekonstrukce

Libereckou výšinu slavnostně otevřeli v září 1901. Nechal ji postavit liberecký velkotovárník Heinrich Liebieg na svahu vyvýšeniny Kovadlina. "Je postavená v hradním duchu a má vytvářet dojem historického sídla. Tím se liší od ostatních rozhleden," vysvětlil Jan Nouza, autor knihy O historii a osudech rozhleden v Jizerských horách a okolí.

Projekt nezvyklé rozhledny narýsoval norimberský architekt Josef Schmitz. Na její zbudování použil kamenné kvádry obrostlé mechem ze zbořených středověkých domů z Norimberku. Současný název získala rozhledna po skončení druhé světové války.

Původní výletní podoba restaurace se změnila rozsáhlou necitlivou rekonstrukcí v šedesátých letech. Během ní se přestavěla východní část budovy. Strmou taškovou střechu nahradila terasa s cimbuřím.

"Liberecká výšina je vděčným místem, z něhož lze pozorovat statisícové město z ptačí perspektivy," napsal Nouza ve své knize. "Při prvním jarním slunci jsme tu vždy zastavovali při našich toulkách Jizerskými horami a dávali si na terase kávu. Konaly se tu diskotéky, svatby, promoce. Je dobře, že se tohle kouzelné místo obnoví," zavzpomínal Liberečan Jiří Bayer.