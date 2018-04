Liberecká cestovka TOM-tourist je v konkursu

TOM-tourist byla první kanceláří, která se dostala do potíží po zavedení povinného pojištění záruky pro případ úpadku. Do finančních problémů se firma dostala kvůli velkým investicím do vlastních ubytovacích kapacit v Chorvatsku a nízké obsazenosti zájezdů. V Chorvatsku, na něž se specializovala, jí tehdy na pobytech zůstalo asi 130 lidí. Dalších zhruba 1200, kteří měli své zájezdy zaplacené, už nikam neodjelo.



Přečtěte si tiskovou zprávu POOLu - pojištění záruky pro případ úpadku CK k úpadku TOM-tourist ZDE !

Podle majitele TOM-touristu Tomáše Jiráska investovala společnost do ubytovacích kapacit, protože do roku 2000 zájem o cesty výrazně převyšoval možnosti kanceláře. V loňském roce však klientů výrazně ubylo a vynaložené peníze se nevrátily. Majiteli společnosti se nepodařilo získat ani úvěr u některé z bank a musel proto ukončit činnost.