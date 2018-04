V Rusku třikrát, v Rakousku dvakrát. Umíte se líbat na cestách?

Nemá cenu si nic namlouvat, líbání nám nejde. "Si, si, signorina, je to asi chyba, že nevím, jak se po italsku líbá," litoval kdysi zpěvák Drobný a od té doby se moc nezměnilo. Třeba pro mě je to pořád noční můra, a to jsem v tom ohledu už dost otřískaný.