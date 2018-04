Lezci si cestou ke K2 dopřávají den odpočinku

Horolezci postupují směrem do základního tábora, od kterého je dělí ještě zhruba sto kilometrů, se skupinou Norů. "Potkali jsme je ve druhém táboře na trase pochodu. Půjdou s námi, míří také do base campu pod K2," uvedl jeden z lezců Josef Lukáš.

K čemu je ještě daleko od základního tábora nutný volný den? "Hlavně se každý musí umýt. Celý, dokonce i hlavu," tvrdí Lukáš s tím, že celá cesta zatím probíhá bez komplikací a výprava má stále jednodenní náskok proti původnímu plánu. "Jak by se to tady dalo popsat? Je to prostě super," hlásí benjamínek expedice Lukáš.

Lidé, kteří se v minulosti vraceli z expedic do nejvyššího pohoří Světa, říkali, že měli často problémy s nosiči. Některé klany šerpů totiž organizovaly stávky a nosiči se dožadovali vyšších honorářů. Některé pochody do základních táborů se kvůli nim často protahovaly.

"Nic takového tady neprožíváme. Nosiči jsou úplně v pohodě," tvrdí šéf expedice Leopold Sulovský. Každý šerpa má na svých zádech pětadvacetikilový náklad. "Za den si vydělají něco málo přes dvě stě korun," říká Sulovský.

V třítisícové výšce je přibližně pět stupňů nad nulou, vládne tam proměnlivé počasí. "Každý den prší, ale nepřináší to nějaké problémy," říkají horolezci.