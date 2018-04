Lezci na K2 se blíží 7000 metrům

Členové expedice, která chce vystoupat na vrchol K2, mají na dosah sedmitisícovou hranici. Výprava se rozdělila do trojic a lezci se střídají v cestě na místo třetího tábora. "Právě odpočíváme ve výšce 6800, tlačíme se nahoru, jak to jen jde," hlásí výprava do satelitního telefonu.