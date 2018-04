Vlakem do ciziny levněji než po Česku. Tipy na výhodné jízdenky

Dohody mezi Českými drahami a železničními dopravci v okolních zemích i soukromá konkurence poslaly ceny mezinárodních jízdenek na tak nízkou úroveň, že cestu do blízkého zahraničí, většinou velmi komfortními a také docela rychlými vlaky, nyní pořídíte v přepočtu na kilometr jízdy často laciněji než ve vnitrostátní dopravě.

Ceny se sice liší podle očekávané vytíženosti, na rozdíl od nízkonákladových letenek však není nutné pořizovat laciné železniční jízdenky mnoho týdnů dopředu, většinou stačí předstih v řádu dnů. V následujícím přehledu uvádíme pár užitečných tipů pro cestování do sousedních zemí.

1. Do Německa skoro kamkoli: city-hopping za pár korun

Otevření trhu dálkových linek i pro autobusové dopravce před dvěma roky vyvolal v dopravě po Německu malou revoluci. Konkurence nových autobusových linek donutila dominantního hráče na kolejích, společnost Deutsche Bahn, chovat se více tržně a také nemálo snížit ceny. Znát je to i na spojích z Česka.

V rámci aktuální zimní akce, která však může omezeně platit i později, se nyní dopravíte do mnoha německých oblastí za cenu od necelých čtyř stovek. Z Moravy si připlatíte jen pár korun navíc. Tyto levné mezinárodní jízdenky je třeba zakoupit na webu Českých drah.

Pro vnitroněmecké cestování se podívejte na internetové stránky Deutsche Bahn, konkrétně na nabídku Sparpreis. Tady to chce trochu větší předstih (laciné jízdenky na konkrétní relaci najdete obvykle dva a více týdnů dopředu) a plánovat mimo frekventované časy, jako jsou např. pátek odpoledne či období svátků.

Konkrétním příkladem budiž návštěva dvou metropolí zábavy, Berlína a Hamburku. Celá cesta vás bude stát přibližně 1 400 korun na osobu a to už ve srovnání s cestou autem stojí za zvážení, i když vás pojede víc, o komfortu nemluvě. Všechny jízdenky (Praha – Hamburk, Hamburk – Berlín a Berlín – Praha) pořídíte u českého národního dopravce (520 + 520 + 386 korun). Pokud pojedete jako rodina, může být nákup výhodnější v e-shopu Deutsche Bahn, protože děti až do 14 let včetně cestují v Německu s dospělými gratis. Pokud byste toho v Německu chtěli po kolejích najezdit více, vyplatí se některá ze slevových karet BahnCard. A svezení německými expresy ICE není vůbec špatné, na páteřních tratích přesahuje průměrná rychlost hranici 100 km/h většinou dost výrazně.

Příklad železničních cest do Německa Relace Doba jízdy vlakem Cena Vzdálenost (po silnici, km) Praha–Hamburk

6:45 524 CZK 635 Praha–Berlín

4:20 386 CZK 360 Brno–Berlín 7:20 524 CZK 560 Praha–Frankfurt/M. 7:10 524 CZK 530 München–Köln/R. 4:20 – 5:50

od 29 €* 590 Dresden– Frankfurt/M. 4:20 – 5:20 od 29 €* 470 * jedna osoba; skupinové jízdenky jsou levnější

2. Do Rakouska na lyže: Zell am See, Bad Gastein a další

Při železničním cestování do Rakouska jsou ve výhodě obyvatelé Moravy, hlavně té jižní. Spojení z Brna na rakouskou železniční síť, tedy do Vídně, je totiž komfortně rychlé. Na rozdíl od relace Praha – Linz, kde naopak vlaky jezdí dost pomalu. Po páteřní rakouské železnici Westbahn, protínající zemi z Vídně až na nejzazší západ do Bregenze, se pak svezete rychlostí až 250 km/h – to už alpské horizonty před očima ubíhají pořádně rychle.

Ceny v článku Uvedené cenové údaje a jízdní doby čerpají z webových stránek jednotlivých dopravců a mohou se v čase měnit. Všechny ceny kromě uvedené výjimky jsou za jednosměrnou cestu pro dospělou osobu, platné v polovině ledna 2016.

Kromě měst jako Vídeň nebo Graz (přímé spojení z Prahy) jsou vlakem dobře dostupná i mnohá lyžařská střediska včetně těch nejvyhlášenějších. A pokud s sebou na lyžovačku nemíníte stěhovat půlku domácnosti, může být doprava po železnici více než zajímavou alternativou: je to neskonale pohodlnější a méně závislé na rozmarech počasí než cesta autem a často to vyjde i laciněji. Jízdenky si opět obstarejte na e-shopu Českých drah.

Mezi velká a známá rakouská lyžařská střediska přímo napojená na železniční síť patří mj. oblast Zell am See-Kaprun (stanice Zell am See je přímo v centru městečka, pár desítek metrů od lanovky), Bad Gastein (platí totéž), Innsbruck (s myriádou lyžařských svahů v těsném okolí města), světoznámý Sankt Anton am Arlberg, ale i lyžařské oblasti v Korutanech (okolí Villachu) a Vorarlbergu. Pro dopravu na místě všude fungují skibusy spojující jednotlivé části příslušné lyžařské oblasti.

V Rakousku jsou železnice pro cesty za lyžováním masově využívané – nejen ve zmíněných střediscích vystupují z vlaků stohlavé davy vyzbrojené lyžařským vybavením. I vy možná při jen trochu pozorné volbě ubytování zjistíte, že auto vlastně vůbec nepotřebujete.

Příklad železničních cest do Rakouska Relace Doba jízdy vlakem Cena Vzdálenost (po silnici, km) Praha–Wien 4:00 440–524 CZK 290 Praha–Bad Gastein 8:00 524 CZK 480 Praha–St. Anton am Arlberg 9:20 524–662 CZK 580 Brno–Innsbruck 6:15 386–524 CZK 580 Brno–Bad Gastein 6:20

386–524 CZK 500

3. Slovensko: pohodlně pod Tatry

Cestování vlakem z Čech a Moravy na Slovensko má na rozdíl od cest do Rakouska nebo Německa dlouhou tradici a v současnosti opět zažívá renesanci. Oproti západním sousedům zde k železničnímu komfortu přispívá i soutěžení státních Českých drah se soukromými provozovateli. Na páteřní trasu mezi Prahou, Ostravou, Popradem a Košicemi totiž vypravují soupravy také firmy RegioJet a LeoExpress. Konkurence tady tlačí ceny občas až na neuvěřitelně nízkou úroveň.

Co se zimních radovánek týká, tak vlakem se snadno dostanete hlavně do Tater, a to do Nízkých i Vysokých. Vystoupit v Liptovském Mikuláši znamená být na dosah největšího slovenského sjezdařského areálu Jasná-Chopok a východišti do Vysokých Tater jsou pak na hlavní trati stanice Štrba a Poprad-Tatry.

Velkou výhodou vysokotatranských letovisek je jejich vzájemné propojení tzv. električkou (Tatranské elektrické železnice, TEŽ), která navazuje na dálkovou trať právě ve Štrbě a v Popradu. S jedním krátkým přestupem se tedy vlakem dostanete např. na Štrbské Pleso nebo do Tatranské Lomnice. Je to dopravní systém, který by v Krkonoších nebo na Šumavě mohli závidět.

Lákavou dopravní alternativou, zejména z Prahy, středních a východních Čech, jsou noční lehátkové / lůžkové spoje, do nichž večer nastoupíte a ráno můžete odpočatí vyrazit rovnou na svah. Novinkou je znovuzavedení přímého nočního spoje z Prahy do Banské Bystrice, odkud se lze snadno dopravit autobusem např. do lyžařského areálu na Donovalech.

Příklad železničních cest na Slovensko Relace Doba jízdy vlakem Cena Vzdálenost (po silnici, km) Praha–Liptovský Mikuláš 5:35 až 7:30 (noční) od 280 CZK* 500 Praha–Poprad 6:15 až 8:20 (noční) od 280 CZK* 550 Brno–Poprad 6:00 až 7:00 500 CZK 350 Ostrava–Poprad 3:10 až 4:00 od 248 CZK 250 Praha-Banská Bystrica 8:30, noční 635** 480 * místo k sezení; typická cena v lehátkovém / lůžkovém voze je 470 – 630 CZK ** včetně lůžka

4. Polsko: čeká se na lepší nabídku

Ze čtyř sousedů Česka je Polsko nejméně navštěvované, a jistě i proto je také nabídka přeshraničního železničního spojení nejslabší. Pro turistické účely jsou zajímavé hlavně dálkové spoje z Prahy do Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst, a do Varšavy. Na trase do Krakova opět státnímu dopravci konkuruje soukromý LeoExpress, ten ovšem prostřednictvím návazných autobusů z Ostravy.

Ostatní vlaková spojení do Polska mají jen regionální charakter. Pro turistické cesty v oblasti Jizerských hor a Krkonoš představuje vítané oživení znovuobnovení přímého vlakového spojení mezi Libercem a polským horským střediskem Szklarska Poręba. Nyní tu jezdí vlaky ve dvouhodinovém taktu a zastávky v Harrachově, Jakuszycích (nejvýše položená) a Szklarské Porębě umožňují hlavně běžkařům kombinovat množství upravovaných tras v česko-polském pohraničí.

Příklad železničních cest do Polska Relace Doba jízdy vlakem Cena Vzdálenost (po silnici, km) Praha–Krakov 6:00 až 8:00 (noční) od 399 CZK 540 Praha–Varšava 7:30 až 8:45 (noční) od 745 CZK 700 Liberec–Jakuszyce 1:30 1:30 160 CZK* 45 *síťová jízdenka LibNet pro oba směry