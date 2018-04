Levně přes oceán? Stopněte si letadlo!

Pokud vám je jedno, jestli poletíte ve středu nebo ve čtvrtek, a nemusíte být za každou cenu zrovna na K ennedyho letišti v New Yorku, ale třeba i na nedalekém New arku, m ůžete letět přes moře za velmi nízké ceny. Klíčem je airhitch.Airhitch doslova znamená »stopnout si letadlo«. V ětšina letadel létá se spoustou míst neobsazených a ta se pak prodávají na poslední chvíli za nižší cenu. »Cestování s airhitchem je pro lidi, kteří mají hodně času a berou cestování jako dobrodružství. Protože tahle forma létání rozhodně dobrodružná je,« říká Kateřina V ojtková, která se s Airhitchem vydala na prázdniny do Spojených států. »U nás si koupíte kupon na letenku a sdělíte nám, kdy přibližně byste chtěli letět a kam. My vám řekneme, ve kterých letadlech je volné místo, vy se u přepážky zaregistrujete a letíte,« uvádí Petra Chýlová, představitelka společnosti Airhitch v Praze,a dodává, že takhle to v Praze funguje už od roku 1992. Má to několik výhod. Za cenu přibližně 6000 korun se m ůžete dostat například do Bostonu nebo W ashingtonu a nemusíte si kupovat zpáteční letenku. To je výhodné zejména tehdy, když přesně nevíte, kdy se chcete vracet. Levně tak m ůžete letět do Spojených států, Kanady, ale třeba i na Havaj, do Karibiku nebo do Mexika. V létě to funguje i mezi evropskými městy. Zatím bohužel není možné odlétat přímo z Prahy, ale i k tomu se schyluje. Pro Čechy nejschůdnější jsou proto letiště v sousedních zemích, například velmi frekventovaný Mnichov nebo Frankfurt. Každou středu v Praze v kanceláři firm y můžete zjistit, jaká volná místa jsou na lety na týden dopředu a ke které přepážce se máte dostavit. T ato místa vám kancelář Airhitch nemůže zarezervovat - musíte se vypravit na letiště a u přepážky si oproti kuponu vyžádat letenku nebo přímo palubní lístek. Může se přitom stát, že než vy dorazíte na letiště,místo už volné není. »Prostě kdo přijde dřív, tak jede. Je to dost o nervy, nikdy nevíte, kdy odletíte a jestli vůbec odletíte,« vzpomíná na cestu Kateřina Vojtková. »Na letišti ve Frankfurtu jsem se ohlásila u přepážky a tam mi řekli, ať si stoupnu do řady a počkám, až dorazí všichni cestující včetně těch, kteří si třeba ještě budou chtít koupit letenku. Stálo nás tam dost, co jsme takhle čekali na volný let, a pořád jsme se dohadovali, kdo má přednost,« uvádí cestovatelka a dodává, že nakonec všechno dobře dopadlo. Pokud Airhitch není schopen zajistit žádné volné místo, má klient právo na vrácení peněz. V každém případě lze kdykoliv měnit místo určení, datum, ale třeba i jméno držitele kuponu. Ceny kuponů na letenky závisí na oblasti, kam chce člověk letět. Letenky na severovýchod Spojených států (např. New York) přijdou na 159 dolarů, jihovýchod (např. Miami) 189 USD,středozápad (např. Chicago) 209 USD, západní pobřeží a severozápad (např. San Francisco, Mexico City) 239 dolarů. K tomu je potřeba připočíst letištní poplatky. Koupit lze i kupony pro vnitrostátní lety po americkém území. Kancelář Airhitch v Praze sídlí na adrese V tůních 11, 120 00 Praha 2, tel/fax: 02/24941621, e-mail: airhitch@terminal.cz. Otevřeno je od května do září od úterý do pátku 10-17, od října do dubna ve čtvrtek 10-13.