Levné lyžování v Rakousku u hranic

Pokud se vezme v úvahu délka trasy a cena jízdenek na vleky a lanovky, vychází nejvýhodněji lyžování na některé ze sjezdovek na severu Horních Rakous, které jsou od česko-rakouských hranic doslova co by kamenem dohodil.

Nejznámější středisko je Hochficht na rakouské straně Šumavy, které nabízí 20 sjezdovek s různou náročností. Lístek pro všechny vleky a lanovky na celý den stojí dospělého 24 eur, dítě potom o deset eur méně.

V menších centrech Sternstein a Sandl celodenní lístek vyjde dokonce na pouhých 17,50 eur, respektive 15,50 eur.

Kolem 25 eur na den stojí denní permanentky na severních svazích Alp, kam je to z Dolního Dvořiště, Mikulova nebo Bratislavy vzdušnou čarou něco málo přes sto kilometrů.

Sjezdovky na Hochkaru hlásí 60 centimetrů sněhu, Semmering/ Hirschenkogel udává 30 centimetrů.

Hlouběji do kapsy musejí sáhnout náročnější milovníci sjezdového lyžování, kteří neváhají cestovat dále za komfortnějšími obřími centry uprostřed alpských masivů.

Tipy na víkendové lyžování v Česku najdete ZDE.

Například ledovec v tyrolském Söldenu, který patří na přední místo lyžařského "Top 10", vyjde celodenní permanentka pro dospělého až na 37 eur.

Světový pohár v Kitzbühelu

Lyžařskou událostí tohoto víkendu je Světový pohár v tyrolském Kitzbühelu. Třídenní podívaná, na kterou se podle odhadů chystá až 100 tisíc fanoušků, začne v pátek superobřím slalomem, v sobotu se pojede obávaný sjezd a v neděli slalom.

Automotoklub ÖAMTC upozorňuje, že v okolí Kitzbühelu může snadno dojít k přetížení příjezdových silnic.

V samotném městě bude omezený počet parkovacích míst. Doporučuje se proto odstavit vozy na některém z okolních velkokapacitních parkovišť, například v Kirchbergu nebo Oberndorfu, a ke sjezdovce Hahnenkamm se dopravit bezplatným vlakem.

Meteorologové hlásí, že v severní části rakouských Alp by měl chladný severní vítr do soboty přinést oblačnost a tedy další sníh. Ve východní a jižní části pohoří by mělo převládat spíše suché počasí.

V sobotu bude podle předpovědi svítit nad většinou horských údolí sluníčko. Teploty ve výšce 1500 metrů by se měly udržet zhruba mezi pěti a třemi stupni pod nulou.