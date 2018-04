Levné letenky: fakt, nebo reklamní trik?

Velmi zajímavé ceny letenek nabízejí nízkonákladové aerolinky, které se na evropském nebi začaly prosazovat zhruba před čtyřmi lety. Za tu dobu si získaly oblibu hlavně mezi svátečními cestujícími.

Česko má navíc díky své poloze ve středu kontinentu a oblibě u zahraničních turistů výhodu v tom, že ve srovnání s jinými evropskými metropolemi na pražské letiště Ruzyně míří nezvykle velký počet nízkonákladových dopravců.

Kdo dřív přijde...

Obecně platí, že nízkonákladové aerolinky jsou levnější než tradiční dopravci. Dosáhnout nejnižší ceny se však nemusí podařit každému klientovi. V zásadě platí, že kdo dřív přijde, ten dřív bere. Dopravci totiž letenky nabízejí už několik měsíců dopředu před odletem letadla.

"Znamená to, že čím dříve si zákazník let zarezervuje, tím levněji poletí. Cena letenky se tedy odvíjí od toho, jak se plní letadlo. To znamená, že s blížícím se dnem odletu cena stoupá. Pokud chce klient dosáhnout nejlepší možné ceny, měl by letenku rezervovat a zaplatit co nejdříve," říká Vlaďka Dufková, mluvčí firmy Travel Service, která provozuje nízkonákladové aerolinie SmartWings.

Nejlevnější je platba přes internet

Cenu letenky ovlivňuje i způsob, jakým ji zákazník nakupuje. Nejlevnější je to prostřednictvím platební karty po internetu.

Ale existují ještě další dva způsoby - je možné využít telefonního operátora letecké společnosti, případně se lze obrátit na agentury a cestovní kanceláře, které letenky prodávají. V obou případech je však potřeba počítat s tím, že let tak může být až o několik stovek korun dražší. Telefonní linky operátorů jsou totiž zpoplatněny vysokou minutovou sazbou a prodejci si ke každé letence připočítávají vlastní poplatek.

Možné nevýhody

Nízká cena letenky se odráží i na úrovni služeb. Proto se rovnou vyplatí zapomenout na občerstvení nabízené zdarma na palubě letadla.

Letenku také nebývá možné zrušit, převést na jiný termín nebo na jinou osobu. Pokud už to některý dopravce nabízí, chce za to vysoký poplatek. Ten může dosáhnout i tisíce korun.

Cestující se ale rozhodně nemusí obávat, že nízká cena letenek se projeví na kvalitě letadla, a tím i bezpečnosti letu.

Kam a za kolik

Ceny (z konce minulého týdne) jsou uvedeny v korunách za zpáteční let z Prahy. Ceny jsou včetně letištních poplatků. Web letecké společnosti Destinace Cena letenky při odletu 8. srpna a příletu 13. srpna Cena letenky při odletu 5. října a příletu 10. října www.norwegian.no Trondheim 9620 9580 www.norwegian.no Oslo 7500 6140 www.norwegian.no Bergen 3083 8200 www.jet2.com Leeds 8612 4620 www.jet2.com Belfast 10112 4612 www.easyjet.com Newcastle 6120 3320 www.easyjet.com Nottingham 4800 2120 www.easyjet.com Londýn

Stansted 5900 1900 www.easyjet.com Londýn

Gatwick 6120 1920 www.easyjet.com Bristol 6120 4318 www.easyjet.com Dortmund 2400 2400 www.bmibaby.com Cardiff 6322 4165 www.bmibaby.com Manchester 6230 4166 www.bmibaby.com Birmingham 9541 3421 www.flyglobespan.com Glasgow 8700 5450 www.aerlingus.com Dublin 8846 4646 www.smartwings.net Paříž 6670 4300 www.smartwings.net Madrid 8700 4660 www.smartwings.net Palma de Mallorca 6700 www.smartwings.net Řím 9370 4333 www.smartwings.net Milán 3465 www.helvetic.com Curych 5700 3800 www.smartwings.net Curych 6820 4030 www.smartwings.net Amsterdam 5830 4033 www.smartwings.net Paříž 6670 4300 www.flybaboo.com Ženeva 7700 4020 www.germanwings.com Kolín nad Rýnem 3400 3400 www.airfinland.fi Helsinky 7900 8800 www.smartwings.net Heraklion 7070 www.smartwings.net Larnaka 6750 www.skyeurope.com Košice 7430 7430 www.sterlingticket.com Stockholm 6400 4260

Letenka i za euro

Nízkonákladové letecké společnosti nabízejí lety po celé Evropě. Výjimkou nejsou ani nabídky na letenky za jediné euro. Pochopitelně však ve velmi omezeném množství a bez letištních poplatků.

Vyhledat ten správný spoj například mezi Londýnem a Paříží umožní speciální vyhledávací servery, které zájemce o levnou letenku následně nasměrují na tu správnou nízkononákladovou leteckou společnost.

I velcí mají malé ceny



Sledujte i nabídku tradičních dopravců jako je například ČSA, Air France nebo Lufthansa. Konkurence donutila i velké dopravce ke snížení cen a proto i v jejich nabídce můžete narazit na velmi příznivé ceny. Platí však, že letenku je potřeba objednávat s několikaměsíčním předstihem.

Nízkononákladové aerolinky zaručují pouze dopravu z bodu A na místo B. Je možné se tedy nechat odbavit pouze na jeden let. Pokud turista dál pokračuje do jiného města s mezipřistáním, musí znovu absolvovat odbavovací proces. Vzhledem k tomu, že letecké společnosti vyžadují přítomnost pasažerů na odbavení dvě hodiny před odletem, je při plánování cesty nutné počítat s dostatečnou časovou rezervou.

Jestliže navazující spoj uletí, letecká společnost za to nenese žádnou zodpovědnost a letenka v ten okamžik propadá.

Co můžete čekat

1. Jak dostanu letenku?

Papírovou letenku vůbec nedostanete. Održíte pouze kód rezervace - tedy jinak řečeno elektronickou podobu letenky.

2. Proč nedostanu letenku, ale jen kód?

Tisk, zpracování a distribuce letenek stojí peníze. Ty se snaží nízkonákladové společnosti ušetřit. Proto obdržíte pouze kód, pod kterým si spolu s dokladem totožnosti - pasem - vyzvednete před odletem na letišti - na stanovišti check-in příslušné společnosti přímo palubní lístek.

3. Jak mám zaplatit za letenku?

Pokud požadujete nákup letenky nízkonákladové společnosti, je třeba si uvědomit, že vše musí proběhnout velmi rychle - od samotného okamžiku rozhodnutí až po zaplacení. Ceny se totiž mohou měnit velmi rychle.

4. Proč není cena stejná? Proč se mění v závislosti na době před odletem?

Nízkonákladové společnosti se chovají tržně. Pokud se letadlo dobře obsazuje, letecké společnosti nemají důvod, proč prodávat za nízké ceny. Proto je v případě dostatečného zájmu cena letenky ihned navýšena.

5. Opravdu budu odbaven jen s kódem?

Skutečně. Tím nejdůležitějším totiž není papírová letenka, ale informace zachycená v rezervačních systémech leteckých dopravců.

6. Jak probíhá odbavení? Co komu ukáži?

K prokázní totožnosti a zisku letenky stačí pas a kód. Odbavení následně probíhá totožně jako u klasických dopravců.

7. Dostanu během letu občerstvení?

Občerstvení nízkonákladoví přepravci zdarma nenabízejí. Je ale možné si koupit například bagetu, tyčinky nebo pití. Například bageta vyjde přibližně na 50 korun.

8. Lze letenku převést na jiný termín nebo osobu?

U nízkonákladových dopravců platí, že letenky jsou nevratné a neměnné. Pokud tedy klient z jakýchkoliv důvodů nemůže cestovat, přichází o většinu částky vynaložené na letenky a nemůže ani posunout termín odletu. Jediné, na co má nárok, je vrácení letištních poplatků nezávisle na možnosti vrácení letenek.

9. Co když let zruší dopravce?

Může se stát, že například z důvodu nepříznivého počasí let zruší sama společnost. Klient pak má nárok na vrácení peněz za letenku. Až na výjimky už ale nemůže nárokovat let v dalším letadle za stejnou cenu. Rozdíl v ceně své letenky koupené těstě před odletem dalšího letadla bude muset doplatit.

10. Jsou nízkonákladové aerolinie bezpečné?

Nároky na letadla i posádku nízkonákladových aerolinií jsou stejné, jako u tradičních leteckých dopravců. Nízká cena letenek se nijak nepromítne do kvality letadel a jejich údržby. Cestující šetření společnosti pozná pouze tak, že například sedadla v letadle nejdou sklápět, proto jsou levnější. Mohou chybět třeba i okenní rolety.

11. Kam nízkononákladové aerolinie létají?

Pokud je to možné, nízkonákladoví přepravci létají na menší letiště, která jsou více vzdálená od cíle cesty. Důvodem jsou hlavně nižší poplatky odváděné provozovatelům letiště. Proto je potřeba k nákladům na letenku připočítat i cenu za přepravu z letiště do centra města.

