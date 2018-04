LEVNÉ LETENKY

Až do konce března nabízejí některé letecké společnosti cenově velmi výhodné tarify do desítek evropských měst. Ceny se pohybují pod hranicí pěti tisíc korun (bez letištních tax) a mnohdy tak cesta letadlem vyjde levněji, než pozemními dopravními prostředky. Příklad? Chcete-li do severního Řecka (Soluň), cesta autem spolu s lístkem na trajekt z Itálie (přes bývalou Jugoslávii se nedoporučuje jezdit) vyjde časově i finančně náročněji. Letadlem přitom na 4900 korun.