Levně do tepla: letenky z Prahy konkurují Německu a Londýnu

Pro milovníky tepla je zima tím nejlepším termínem pro návštěvu tropických krajin. Ve většině exotických destinací pak právě teď vrcholí sezona.

Zkoušeli jsme najít nejvhodnější letenky v termínu od 16. do 28. února (s tolerancí +/- 2 dny) do destinací v Americe, Asii a Africe. Kromě výhodných letenek z Prahy jsme hledali i nejvýhodnější spojení z blízkých německých letišť a z Londýna, který je pověstný nízkými cenami letenek a navíc je snadno dostupný z Prahy i z Brna nízkonákladovými společnostmi. Potom jsme porovnávali, co vyjde cenově lépe.

V úvahu jsme samozřejmě vzali náklady na cestu na některé z německých letišť (za nejvzdálenější jsme volili Frankfurt), případně i za parkoviště. V případě cesty autobusem nebo vlakem se lze vejít do zhruba 1 500 korun na osobu a zpáteční jízdenku. Náklady na cestu autem jsou pak individuální, ale při cestě minimálně dvou lidí by neměly přesáhnout 2 000 korun na osobu. Poplatek za parkování se u 13denního pobytu se pohybuje okolo 70 eur.

Po srovnání vyšly některé lety do exotiky jednoznačně výhodnější z Londýna, kdy se dají ušetřit tisíce. Do Londýna se totiž navíc můžete dostat kdykoliv (při koupi letenky s alespoň třítýdenním předstihem) do 2 800 korun za osobu; na námi zvolený termín nyní dokonce za necelou tisícikorunu.

Výhodné letenky z Prahy

Překvapivě jsme ale v mnoha případech našli velmi výhodné letenky přímo z Prahy. Samozřejmě se nejedná o přímé lety do konkrétních destinací, což ale v drtivé většině neplatí ani pro lety z Německa a z Londýna. Velku výhodou je, že celá cesta je na jedné letence, takže při případném zpoždění se o vás dopravce postará a navíc - oproti kombinaci letů s nízkonákladovou společností do Londýna - nemusíte řešit hmotnost zavazadel. V základní ceně většiny nízkonákladových letenek totiž není započítáno odbavené zavazadlo, ale jen kabinové.

Kdo je flexibilní, ušetří

Při hledání nejlevnějších letenek je také dobré být co nejvíce flexibilní v datech odletu a příletu. V našem případě jsme vyhledávacím systémům dali volnou ruku na odlety a přílety v rozmezí 2 dnů oproti původně zadaným datům 16. a 28. února. Ale například při cestě z Prahy do Miami nebo při letech do některých asijských destinací stačí posunout let ještě o dalších pár dnů a cena letenky může klesnout o mnoho tisíc korun. Konkrétně u Miami lze na přelomu února a března najít letenky přímo z Prahy již od 11 000 korun.

Často platí, že nejvyšší ceny jsou pro lety v pátek a pondělí, víkendy a dny uprostřed týdne bývají levnější. Občas se dokonce vyplatí hledat samostatné jednosměrné letenky, ale to platí spíš pro nízkonákladové aerolinie.

Určitě se vyplatí hledat letenky na více portálech, ceny se mohou lišit velmi výrazně. Ne každá společnost nabízí všechny dostupné lety a mnoho nejlevnějších tarifů nabízejí letecké společnosti jen na svých stránkách.

Nejvhodnější trasa není přes půl světa

Dalším kritériem pro výběr letenky je výběr nejvhodnější trasy s ohledem na počet přestupů a jejich délku. Rezervační systémy vám dokážou prodat letenku, na které je přestupový čas na hraně stihnutelnosti, a to ještě za předpokladu, že nedojde k žádnému zpoždění nebo dalším komplikacím.

Na druhou stranu systémy dokážou nabídnout letenku, u které přestup trvá nekonečně dlouho, třeba celou noc. Je však možné, že toto nepohodlí může být vyváženo výrazně nižší cenou. V našem případě jsme našli takovou letenku z Prahy do Johannesburgu přes Madrid. Oproti uváděné ceně bylo možné ušetřit zhruba 4 000 korun.

V některých případech můžete narazit na výhodnou letenku, která vás ale do cílové destinace požene přes půl světa. Teoreticky není problém najít například letenku z Prahy do Bangkoku přes Londýn a Soul. Fanoušek letectví může být nadšený, běžný cestující si ale případnou slevu jistě dobře rozmyslí. Cesta se totiž může protáhnout na dvojnásobek.

A jedna dobrá rada na závěr, existuje několik stránek, na kterých se pravidelně objevují nejzajímavější nabídky na levné letenky do celého světa. Co takhle například Nový Zéland za 14 000 korun nebo Hongkong za 7 500 Kč? Hledejte na akcniletenky.com.

Miami (Tampa)

Z Prahy lze v podobných termínech najít letenky do Miami již od 11 000 korun včetně všech poplatků. Například z Mnichova není při změně termínů odletu a příletu cena nižší než na letech z Prahy. Na námi zvolený termín jsou ale ceny letenek z Prahy velmi vysoké.

Výchozí bod Trasa Společnost Přestupy Cena Praha Praha - Miami Swiss Curych 19 000 Německo Mnichov - Tampa US Airways Filadelfie 13 500 Londýn Heathrow - Tampa United Airlines Washington 8 900

Všechny ceny jsou v Kč a včetně všech poplatků. Pro cestu z německých letišť je nutné připočíst náklady na cestu na letiště, případně poplatky za dlouhodobé parkování automobilu. Pro lety z Londýna je nutné připočíst letenku Praha - Londýn.

Cancún

V případě mexického Cancúnu vyhledávače hlásí stejnou cenu letenky z Prahy pro celé období února a března. Stabilní ceny letenek pro dané období platí i pro odlety z Německa a Londýna.

Výchozí bod Trasa Společnost Přestupy Cena Praha Praha - Cancún Air France Paříž, Atlanta, Mexico City 18 900 Německo Mnichov - Cancún US Airways Filadelfie 19 000 Londýn Heathrow - Cancún US Airways Filadelfie 13 900

Všechny ceny jsou včetně všech poplatků. Pro cestu z německých letišť je nutné připočíst náklady na cestu na letiště, případně poplatky za dlouhodobé parkování automobilu. Pro lety z Londýna je nutné připočíst letenku Praha - Londýn.

Los Angeles

Do Los Angeles se vyplatí letět přímo z Prahy, ceny z Německa jsou vyšší. Ušetřit lze při letu z Londýna.

Výchozí bod Trasa Společnost Přestupy Cena Praha Praha - Los Angeles British Airways Londýn 13 900 Německo Mnichov - Los Angeles US Airways Filadelfie 14 200 Londýn Heathrow - Los Angeles KLM, NWA Amsterdam, Detroit 10 100

Všechny ceny jsou včetně všech poplatků. Pro cestu z německých letišť je nutné připočíst náklady na cestu na letiště, případně poplatky za dlouhodobé parkování automobilu. Pro lety z Londýna je nutné připočíst letenku Praha - Londýn.

Dubai

Cena letenky z Prahy je výhodná i v porovnání s cenou letenek z Londýna. Zde prakticky nelze ušetřit vůbec nic.

Výchozí bod Trasa Společnost Přestupy Cena Praha Praha - Dubai Turkish Airlines Istanbul 9 000 Německo Mnichov - Dubai Turkish Airlines Istanbul 12 500 Londýn Heathrow- Dubai Gulf Air Bahrain 7 700

Všechny ceny jsou včetně všech poplatků. Pro cestu z německých letišť je nutné připočíst náklady na cestu na letiště, případně poplatky za dlouhodobé parkování automobilu. Pro lety z Londýna je nutné připočíst letenku Praha - Londýn.

Kolombo

Na Srí Lanku se bez debat vyplatí letět z Londýna, rozdíl v cenách letenek je více než dvojnásobný.

Výchozí bod Trasa Společnost Přestupy Cena Praha Praha - Kolombo Lufthansa, Qatar Air., ČSA Mnichov, Doha 25 800 Německo Mnichov - Kolombo Qatar Airways Doha 24 200 Londýn Gatwick - Kolombo - Heathrow Qatar Airways Doha 11 400

Všechny ceny jsou včetně všech poplatků. Pro cestu z německých letišť je nutné připočíst náklady na cestu na letiště, případně poplatky za dlouhodobé parkování automobilu. Pro lety z Londýna je nutné připočíst letenku Praha - Londýn.

Bangkok

V hlavní sezoně jsou letenky do Bangkoku poměrně drahé. Z Prahy lze letět nejlevněji za 20 000 korun na přelomu února a března.

Výchozí bod Trasa Společnost Přestupy Cena Praha Praha - Bangkok Turkish Istanbul 23 000 Německo Mnichov - Bangkok Qatar Airways Doha 18 200 Londýn Heathrow - Bangkok Sri Lankan Kolombo 14 500

Všechny ceny jsou včetně všech poplatků. Pro cestu z německých letišť je nutné připočíst náklady na cestu na letiště, případně poplatky za dlouhodobé parkování automobilu. Pro lety z Londýna je nutné připočíst letenku Praha - Londýn.

Kuala Lumpur

Do Kuala Lumpuru se vyplatí letět z Londýna, letenky jsou o polovinu levnější než při odletech z Prahy nebo z Německa.

Výchozí bod Trasa Společnost Přestupy Cena Praha Praha - Kuala Lumpur KLM, ČSA Amsterdam 24 200 Německo Mnichov - Kuala Lumpur Emirates Dubaj 15 200 Londýn Heathrow - Kuala Lumpur Etihad Abú Dhabi 12 780

Všechny ceny jsou včetně všech poplatků. Pro cestu z německých letišť je nutné připočíst náklady na cestu na letiště, případně poplatky za dlouhodobé parkování automobilu. Pro lety z Londýna je nutné připočíst letenku Praha - Londýn.

Johannesburg

Stačí posunout termín odletu o pár dnů a i z Prahy lze najít letenky do Johannesburgu již za 11 000 korun. Nevýhodu je noční čekání na letišti v Madridu.

Výchozí bod Trasa Společnost Přestupy Cena Praha Praha - Johannesburg Turkish Airlines Istanbul 15 800 Německo Norimberk - Johannesburg Air France Paříž 17 200 Londýn Gatwick - Johannesburg Emirates Dubaj 12 600

Všechny ceny jsou včetně všech poplatků. Pro cestu z německých letišť je nutné připočíst náklady na cestu na letiště, případně poplatky za dlouhodobé parkování automobilu. Pro lety z Londýna je nutné připočíst letenku Praha - Londýn.

Singapur

Stejně jako u dalších destinací v Asii je nejvýhodnější letět z Londýna. I při započítání ceny letenek do Londýna je rozdíl velmi výrazný.

Výchozí bod Trasa Společnost Přestupy Cena Praha Praha - Singapur Turkish Airlines Istanbul 20 300 Německo Frankfurt - Singapur Qatar Airways Doha 16 100 Londýn Gatwick - Singapur - Heathrow Emirates Dubaj 12 400

Všechny ceny jsou včetně všech poplatků. Pro cestu z německých letišť je nutné připočíst náklady na cestu na letiště, případně poplatky za dlouhodobé parkování automobilu. Pro lety z Londýna je nutné připočíst letenku Praha - Londýn.