Levně do bezvízových USA. Poradíme, jak na to

Všeobecně nejvýhodnější letenky do USA najdeme z Londýna. V našem testovacím termínu (zhruba od 5. do 14. prosince) je to 11 000 korun za letenku do Los Angeles s Northwest Airlines, 11 900 korun za letenku do Las Vegas také s Northwest Airlines, za letenku do New Yorku s Air France zaplatíte 9 200 korun a za cestu do Miami s Delta Airlines zaplatíte přesně 10 000 korun. K tomu je ale nutné přičíst zhruba 3 800 korun za letenku do Londýna, kterou v uvedeném termínu nabízí EasyJet.

Především do některých destinací (Miami) můžete tímto způsobem ušetřit poměrně dost peněz, jindy se více vyplatí hledat výhodné letenky z Frankfurtu. V každém případě se tímto způsobem cesta protáhne, protože ne vždy navazují lety do Londýna a USA na sebe a navíc EasyJet nelétá na letiště Heathrow, ze kterého je značná část transkontinentálních letů vybavována. Ale například konkrétní let do Miami je operován z letiště Gatwick, takže se problematickému přesunu mezi letišti vyhnete.