Leukerbad: koupání pod zasněženými štíty

Relaxační víkend

2 noclehy s polopenzí nebo garni, 2 x vstup do termálních lázní "Lindner Alpentherme", 1 x vstup do římsko-irských lázní, 1 x přírodní bahenní zábal, 1 x aromatická koupel, 1 x masáž.

Platí od: 4.1. 2003 do 26.4.2003

Hotel: ****CHF 497 / 331 Euro ● ***CHF 401 / 267 Euro ● **CHF 357 / 238 Euro

● *CHF 351 / 234 Euro



Víkend s terapií thalasso

2 noclehy s polopenzí nebo garni, 2 x vstup do termálních lázní „Lindner Alpentherme“, 1 x perlivá koupel thalasso (se zelenými nebo bílými řasami), 1 x tělový peeling thalasso, 1 tělový zábal thalasso.

Platí od: 4.1.2003 do 26.4.2003

Hotel: ****CHF 542 / 361 Euro ● *** CHF 446 / 297 Euro ● ** CHF 402 / 268 Euro ●* CHF 396 / 264 Euro Víkend relax & fit

7 noclehů s polopenzí nebo garni, 1 x vstup do římsko-irských lázní, 2 x částečná relaxační masáž, 1 x ošetření obličeje prostředky Clarins, 5 x účast na programu aquafit & fun (bez vstupného do termálních lázní, 1 x uvolňující aromatická koupel, 1 x přírodní bahenní zábal.

Platí od: 4.1.2003 do 26.4. 2003

Hotel: ****CHF 1341 / 894 Euro ●***CHF 956 / 637 Euro ●**CHF 851 / 567 Euro ●*CHF 802 / 535 Euro Více informací na:

Tel: ++41/ 0/ 27 472 71 71, fax: ++41/ 0/ 27 472 71 57

www.leukerbad.ch

info@leukerbad.ch