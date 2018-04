Leukerbad: 3,9 milionu litrů termální vody za den

Leukerbad www.leukerbad.ch

MŮŽE SE HODIT • Při výběru ubytování můžete hledat i podle toho, zda hledáte hotel, který má vlastní lázně jako součást areálu. To vám nabídne např. Lindner Hotel. V jeho podzemí najdete hned tři termální bazény. Jeden vnitřní, jeden romantický – vybudovaný jako jeskyně a jeden venkovní, který vám nabízí kromě příjemné lázně a několika teplých proudů a vířivky, také úžasný výhled na okolní panorama. Všechny bazény jsou doplněny odpočívárnou, můžete si načepovat minerální vodu, tentokrát studenou na pití, a pokud přijdete ráno, je vám k dispozici i bohatá nabídka čajů, a pak už jen střídáte koupel s odpočívárnou a kocháte se pohledem na hory. • Pokud by se vám tahle nabídka zdála malá, můžete dojít přímo z hotelu v koupacím plášti až do lázní, které jsou přístupné i pro veřejnost, do Thermalbadu. Zpočátku se vám bude zdát divné, že tu v podzemních pasážích a po hotelových chodbách chodí lidé v županech. Velmi brzy si ale zvyknete a přidáte se k nim. Samozřejmě si zde můžete vybrat i z mnoha wellness kúr, které jsou dnes módní. • Největší lázně pro veřejnost se jmenují Burgerbad a zahrnují mnoho bazénů a vířivek, venkovních i vnitřních, ale i tobogan a podobné atrakce. Ve Wallisu najdete i další termální lázně:

• Ovronnaz je horská vesnice, kam se termální voda přivádí z údolí. Areál je zde velmi moderní a je to komplex zahrnující ubytovací kapacity apartmánového typu, veškeré zařízení pro léčebné kúry, bazény, fitness, vířivky, ale i restaurace. I tady jsou bazény vnitřní i venkovní s různou teplotou vody. Středisko je velmi příjemné i v zimě, neboť nabízí dostatek vyžití i pro lyžaře.

• Saillon jsou další termání lázně tentokrát v údolí nedaleko Sionu.