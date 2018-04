Přísnější kontroly na letech do USA. Pohovory se týkají i Američanů

Podle amerického Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA) důkladnějšími prověrkami budou muset projít všichni pasažéři mířící do USA včetně Američanů.

„Bezpečnostní opatření se bude týkat všech osob, mezinárodních cestujících i občanů USA, kteří cestují do Spojených států,“ řekla mluvčí TSA Lisa Farbsteinová s tím, že kontroly budou prováděny na tom letišti, ze kterého pasažér do USA jako poslední odletí. Pokud tedy do USA letí s přestupem, kontroly podstoupí při přestupu.

„Nová opatření ovlivní všechny lety z letišť, které slouží jako poslední přestupový uzel při letu do Spojených států,“ vysvětlila. Součástí nové procedury jsou bezpečnostní pohovory, které provedou zaměstnanci aerolinek. Agentura Reuters uvedla, že do USA denně z 280 letišť ve 105 zemích létá na 2000 komerčních spojů, na jejichž palubách je 325 000 cestujících.

AP poznamenala, že opatření přichází poté, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa uvažovala o zákazu notebooků na palubě letadel. Toto omezení nakonec USA z důvodu teroristické hrozby vyhlásily pro několik leteckých společností především na Blízkém východě.

V Praze zatím beze změn

Situace kolem přísnějších kontrol při letech do USA je ale zatím poměrně nejasná a detailní informace neznají ani čeští prodejci letenek. „Naši partneři nám zatím o těchto zpřísněných kontrolách neposkytli žádné detailní informace. Zatím tedy nemůžeme přesně říct, jak budou tyto kontroly probíhat a nakolik se dotknou našich zákazníků,“ uvádí Klára Majíčková ze společnosti Student Agency.

Pražské letiště má 17 nových automatických bran, které mají zajisti rychlejší a bezpečnější kontroly (18.1.2017)

Samotné bezpečnostní kontroly zavazadel a cestujících se minimálně na letišti v Praze zatím nezmění. „Podle našich informací se nová přísnější opatření týkají procesu odbavení u leteckých společností, které provozují přímé lety do Spojených států. Nově jsou tato opatření uplatňována také u evropských dopravců, žádný z nich však nezajišťuje přímé pravidelné spojení USA s Prahou,“ říká říká Marika Janoušková, tisková mluvčí Letiště Praha.

„V našem případě nabízí přímé spojení z Prahy do New Yorku pouze americký dopravce a u těch je podobný bezpečnostní proces nastaven již dlouhodobě. Pro cesty z Prahy se tedy nic nemění, je však potřeba počítat s detailnějším dotazováním na přestupech na jiných letištích,“ upozorňuje Janoušková.

„Opatření nemají žádný vliv na průběh bezpečnostní kontroly na Letišti Václava Havla Praha, kterou zajišťuje přímo provozovatel letiště. Tyto kontroly se obvykle zásadně mění na základě norem, ať už českých, evropských či mezinárodních, to však není tento případ,“ doplňuje Janoušková.

Pohovory i dotazníky

Jako první s bezpečnostními pohovory začnou tento týden aerolinky Air France, Cathay Pacific, EgyptAir, Emirates a Lufthansa. Společnost Royal Jordanian sdělila, že se chystá připojit v polovině ledna. Air France začne provádět pohovory nejdříve na pařížském letišti Orly a o týden později 2. listopadu opatření rozšíří i na další pařížské letiště Charlese de Gaulla.

Francouzská letecká společnost také sdělila, že nová bezpečnostní kontrola bude mít podobu dotazníku. Emirates v prohlášení hovoří o předběžných bezpečnostních pohovorech na přepážkách, na které pak navážou již nyní zavedené kontrolní opatření u nástupní brány do letadla. EgyptAir uvedl, že vedle pohovorů budou součástí opatření také důkladnější prohlídky zavazadel i cestujících. Lufthansa pak k současným kontrolám elektronických přístrojů chce přidat pohovory.