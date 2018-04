Lety s Ryanairem v létě podraží. Za zavazadla zaplatíte o třetinu víc

Vzhledem k tomu, že příplatek za zavazadla se zavede pouze v červenci a srpnu, podražení tak postihne hlavně rodiny s dětmi, které poletí na prázdniny. Za jedno zavazadlo se bude platit místo dosavadních 15 eur 20, poplatek za druhé vzrostl z 35 na 40 eur - vše za jednu cestu.

Rodina s dvěma či třemi dětmi, která bude cestovat s třemi zavazadly, tak za ně za zpáteční cestu zaplatí 120 eur.

Poplatky za zavazadla se za poslední dva roky zdvojnásobily, z původních 10 eur za jedno zavazadlo na 15 eur a nyní na 20 eur. Hmotnostní limit zůstává 15 kg.

Může rodina s dětmi cestovat "nalehko"?

"Chceme pasažéry motivovat, aby v létě cestovali nalehko," uvedl mluvčí společnosti k zavedení nových poplatků.

Rochelle Turnerová z cestovatelského magazínu "Which? Holiday" však namítá: "Ryanair tvrdí, že motivuje lidi, aby cestovali nalehko, my se ale domníváme, že je to spíše způsob, jak dostat peníze z těch, kteří se na dovolenou mohou vydat jen během letních prázdnin. Zkusil někdy Michael O´ Leary (šéf společnosti) vzít čtyři členy rodiny na dovolenou bez jednoho nebo dvou kufrů?"

Irská letecká společnost proslula v posledních letech drastickým šetřením na všech frontách. Ryanair byl první, kdo začal uvažovat také o poplatcích za toalety (Více ZDE) a dokonce o letech na stojáka.

Naposledy zvyšoval o polovinu poplatky za zavazadla od 1. dubna Wizz Air.