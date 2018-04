Leťte hned, ušetříte tisíce. Odlétá se třeba i za pár hodin

7:00 , aktualizováno 7:00

Zatímco na pojem last minute si Češi už zvykli, trochu s obavami stále pohlížejí na zájezdy typu Buy and Fly - Kup a leť! Novinka byla zavedena již minulé léto. Odlet je obvykle do několika hodin, cena však až o 70 procent nižší než v katalogu. Ušetřit tak můžete i přes deset tisíc korun.