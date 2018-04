Leťte a nenaleťte! Poradíme, jak nejlépe koupit letenku

Nejsnadnějším způsobem, jak dnes koupit letenku, je internet. Až na drobné výjimky platí, že co nenajdete na internetu, není. Přesto se můžete vydat do kanceláří leteckých společností nebo firem, které se zabývají prodejem letenek. Pro krátké a jednoduché cesty to není potřeba, ale při komplikovaných letech s několika přestupy je někdy návštěva kanceláře s "živou obsluhou" dobrá volba.

Více zdrojů, více šancí

Při hledání letenek projděte servery prodejců letenek, ale také samotných leteckých společností. Více zdrojů skýtá větší šanci na ulovení té správné letenky. Vybrané společnosti najdete v tabulce.

Při hledání letenky jsou důležitá následující kritéria: destinace, termín, cena, letecká společnost, volby přestupu a případně další požadavky.

První dvě kritéria jsou pevně daná a klíčová pro výběr. Cenu většinou hledáme co nejnižší, a proto se vyplatí porovnat nabídku více leteckých společností. Zkuste i jiné jazykové mutace stránek konkrétní letecké společnosti, pokud existují. Někdy může být na tentýž let rozdílná cena (například způsobená kurzovým rozdílem), jindy najdete volný třeba další let.

Dnes do mnoha destinací létá více dopravců, a tak si lze z nabídky docela dobře vybírat. Problém je u některých míst, kam například z Prahy přímo létá jen jeden dopravce. Ale i v tomto případě je dobré zkusit více variant. Cesta s někým jiným, sice s přestupem, může být klidně výrazně levnější.

Přímá linka může být dražší

Ač se na první pohled zdá, že přímá linka by měla být logicky levnější – provozní náklady budou nižší než při využití dvou letů - není to vůbec nutná premisa. Přímá linka může být dražší právě proto, že je přímá a šetří cestujícím čas. Především obchodní klientela si ráda připlatí. Do hry pak vstupují i další faktory, kdy dopravce nabízející let s přestupem využívá volné kapacity na některém z úseků, a tak může nabídnout nižší cenu pro celou cestu.

Let s přestupem, pokud je samozřejmě cenově výhodnější, se vyplatí tomu, kdo tolik nebazíruje na čase, protože třeba dvouhodinový přímý let se kvůli přestupu může v této variantě natáhnout na pět i více hodin. A cena je třeba poloviční.

U mnoha destinací se pak přestupu nevyhnete. V Evropě je podobných míst relativně málo, ale připomenout můžeme třeba italský Turín. Mimo Evropu naopak s minimálně jedním přestupem počítat musíme. Z Prahy přímo nalétávaných destinací je naprosté minimum (New York, Atlanta, Toronto, Montreal a některé chartery).

Abychom našli nejpříznivější cenu letenky, je dobré podívat se i na termíny o den dva dříve či později (rezervační formuláře tuto možnost hojně nabízejí). U mnoha destinací bývají třeba pondělní lety velmi drahé (s ohledem na velký zájem obchodní klientely), ale například nedělní lety jsou výrazně levnější.

Stejně tak se u některých destinací mohou lišit ceny i v rámci jednoho dne, pokud letecká společnost nabízí do tohoto místa více letů. Není to pravidlo, ale nejvyšší ceny bývají u ranních a večerních letů, v poledne se může letět za výrazně nižší cenu.

Drahé jednodenní zpáteční letenky

Především u evropských destinací bývají mnohem dražší letenky se stejným dnem návratu či s návratem druhý den. Opět je to reakce na zákazníky z řad firem, kteří tyto lety nejčastěji využívají a jsou ochotni či schopni vyšší cenu akceptovat. Naopak levnější bývají letenky s termínem pobytu přes víkend. Na dálkových linkách zase bývá dražší sobotní let.

Možná jste si při koupi letenky také všimli, že na tentýž let jsou k dispozici diametrálně odlišné ceny letenek. Pokud pomineme rozdíl mezi cenou letenky v turistické, byznys a první třídě, tak se výrazně liší i ceny letenek v rámci jedné třídy – řekněme turistické.

Všeobecně totiž letecké společnosti nabízejí pro každou třídu celou řadu knihovacích tříd. Rozdíly mezi knihovacími třídami jsou značné. Ty nejlevnější letenky jsou většinou určené jen pro konkrétní data, není možné je vyměnit či vrátit. Čím je letenka dražší, tím více flexibility nabízí. V maximální variantě můžete svůj let změnit klidně pár hodin před nástupem do letadla a nezaplatíte ani korunu navíc. Na druhou stranu zaplatíte mnohem víc při koupi takové letenky.

Rozdělení tříd v letadle První třída F, A, P, R Byznys třída C, J, D, I, Z Turistická třída Y, B, M, H, N, G, I, K, L, O, Q, R, S, T, U, V, W, X

Například v turistické třídě bývají písmena Y a B přiřazena plnohodnotné (zcela flexibilní) letence, písmena M, H, N patří o něco nižší kategorii letenek, u kterých už jsou nastaveny určité restrikce. Další písmena značí takzvané diskontní letenky, které jsou více či méně omezené. Značení knihovacích tříd se může lišit společnost od společnosti.

Na dálkové lety je lepší mít letenku s možností změny odletu

Při odletu za pár dnů a na pár dnů po Evropě asi není příliš velkým rizikem kupovat ty nejlevnější pevně dané letenky. Při dálkových letech a navíc při koupi s velkým předstihem se ale vyplatí mít alespoň takovou letenku, u které lze za určitý poplatek (bývá okolo 100 eur) změnit alespoň s určitým omezením termín odletu. Právě u dálkových letenek tato možnost bývá i u levnějších knihovacích tříd.

První třída, Byznys, Ekonomická třída (turistická)

Ještě připomeňme, že cenový rozdíl mezi turistickou, byznys a první třídou rozhodně není dvojnásobkem té předchozí. Letenka do byznys třídy je většinou minimálně třikrát, ale spíš mnohonásobně dražší než nejlevnější letenka pro turistickou třídu. První třídu pak na evropských letech budete povětšinou hledat marně a u dálkových destinací jsou ceny opět spíš trojnásobné nebo ještě vyšší než u letenek třídy byznys.

Oproti běžné letence turistické třídy je pak letenka v první třídě dražší desetkrát, ale klidně i dvacetkrát. Příkladem budiž let s Air France z Londýna do Los Angeles (tento let byl vybrán záměrně pro porovnání všech tří typů tříd).

Typ letenky (zpáteční letenka) Cena v Kč včetně všech poplatků První třída 183 994 Byznys třída 82 521 Ekonomická třída - neomezená letenka 79 638 Ekonomická třída - nejlevnější letenka 16 866

Popravdě řečeno, na krátkých evropských linkách je byznys třída zbytečným luxusem, který si lze s klidným svědomím odpustit. U dálkových linek je představa luxusního prostoru sice lákavá, ale cenový rozdíl tak značný, že si jej opět drtivá většina cestujících letících za své odpustí.

Jiná situace je u obchodní klientely, ale i v tomto segmentu se začíná v poslední době značně šetřit. Mnoho lidí se tak do byznys třídy podívá jen v případě, že jako pilné včeličky hodně létají a díky bonusovým výhodám leteckých společností se do vyšší třídy dostanou za odměnu.

Sbírat míle se vyplatí

A jsme u výběru letecké společnosti. Pokud není rozdíl v cenách letenek propastný, je výběr letecké společnosti jedním z důležitých kritérií, podle kterých si zákazníci kupují letenku. Jedním z důvodů jsou právě jejich věrnostní programy. Díky nim někdy stojí za to připlatit si za letenku pár stokorun navíc, protože načtené míle (prolétaná vzdálenost) nebo segmenty (počet uletěných úseků) mohou přinést značné výhody.

Programy se sice u jednotlivých leteckých společností liší, ale v principu nabízejí následující: po načtení potřebného počtu mil/segmentů za dané období (většinou kalendářní rok) nabídnou věrnostní kartu vyšší úrovně, která nabízí nezanedbatelné výhody. Přednostní odbavení ušetří čas u přepážek, bezplatný vstup do salonků ukrátí čas a dodá příjemné občerstvení zdarma, někdy jsou odměnou dárky dle výběru a v neposlední řadě to je možnost bezplatného (nebo mírně zpoplatněného) upgradu do vyšší třídy. Za cenu turistické letenky se tak můžete proletět byznys třídou. Není to automatická služba, záleží třeba na počtu volných míst v letadle v byznys třídě, ale z praxe to není vůbec výjimečná záležitost.

Pro většinu sběratelů mil je ale hlavní odměnou věrnostních programů letenka zadarmo. A to buď do nejbližšího města, nebo klidně třeba kolem světa. Je však nutné připomenout, že především na evropských linkách se míle sbírají pomalu a na nejnižší volnou letenku je třeba uskutečnit většinou alespoň deset letů. Pokud však letíte párkrát za oceán, můžete si hravě nasbírat na cestu okolo světa. Deset letů by opět mohlo stačit.

Pokud zatím žádný bonusový program nevyužíváte a chcete začít, dobře si zjistěte jeho podmínky. Třeba ten, co nabízí ČSA, je poměrně benevolentní a výhodný. Naproti tomu u Lufthansy nebo jiných leteckých společností míle po čase propadají, a pokud tak nelétáte příliš často, k zajímavé odměně se nedopracujete.

Pamatujte i na to, že v dnešní době leteckých aliancí se vám na kartu načítají i míle prolétané s jinou společností v alianci. Tak třeba u Lufthansy můžete načítat míle i u Thai Airways nebo Singapore Air.

Naopak nevýhodné jsou bonusové programy leteckých společností, které v žádné alianci nejsou. Pořizovat si tak kartu například Ethiadu při cestě do Asie je poměrně zbytečné. Pokud létáte podle ceny, je málo pravděpodobné, že s nimi někdy opět poletíte. A i když ano, tak bonusové výhody bude většinou velmi obtížné využít. Přehled aliancí najdete v rámečku.

Star Alliance SkyTeam One World Lufthansa, Austrian, Thai Airways, United Airlines, BMI, LOT, SAS, Air Canada, Air China a další ČSA, Air France, KLM, Delta, Northwest, Korean, Aeroflot, Alitalia a další British Airways, Cathay Pacific, Finnair, Iberia, Malev, Qantas a další

Vedle aliančních partnerů lze míle sbírat i na vybraných letech, které operují v zájemné spolupráci společnosti i ze dvou rozdílných aliancí. Mnohé letecké společnosti mají také další partnery, u kterých je možné načítat míle. Vedle leteckých společností lze míle sbírat i například u autopůjčoven, hotelů a u dalších služeb.



Pozor na přepravní podmínky a cílovou destinaci

Výběr leteckých společností je ale důležitý i z jiných hledisek. Záleží třeba na přepravních podmínkách (povolené hmotnosti zavazadel), ale třeba i na tom, na které letiště v cílové destinaci se letí. On totiž není Londýn jako Londýn. U přestupových letů je to zcela zásadní, ale důležité je to i při letu do jediné destinace.

Především nízkonákladové společnosti rády létají na letiště, která s městem v jejich názvu nemají mnoho společného. Co byste například říkali tomu, kdyby jste letěli do Prahy, ale přistáli v Pardubicích? A to je třeba příklad letiště Frankfurt Hahn nebo Miláno v podobě letiště v Bergámu. Takto vzdálená letiště komplikují následnou dopravu a celou cestu prodražují.

Dobrý výběr si zaslouží i letiště v Londýně, kde jich je pět (ve městě a okolí - City, Heathrow, Luton, Gatwick, Stansted), nebo i výběr jednoho ze svou pařížských letišť. Především v případě přestupu je potřeba počítat se značnou časovou rezervou, klidně i polovinou dne a více.

Nízkonákladová společnost, nebo běžné aerolinky?

Letět s nízkonákladovou společností, nebo s běžným dopravcem? To je otázka, kterou si jistě klade mnoho cestovatelů. V dnešní době se z některých low-costových přepravců stávají jedni z nejvýznamnějších hráčů na evropském trhu (EasyJet, Ryanair a další) a rozhodně nelze především v jejich případě zevšeobecňovat, že by za běžnými dopravci zaostávali v přesnosti odletů a příletů nebo že by vás a priori posadili do nějakého starého letadla. Často je tomu právě naopak.

A třeba svůj "low-cost" nabízí i ČSA pod značkou Click4sky. Letíte stejným letadlem, dostanete občerstvení, ale platíte třeba jen třetinovou cenu letenky. Tedy když budete mít štěstí a letenku dostanete.

Přesto je rozdíl mezi těmito dvěma druhy společností značný. Asi nejdůležitějším znakem nízkonákladových společností je způsob samotného byznysu, kterým je přeprava z místa na místo. Tím vše končí, žádné přestupy a návazné lety vám nezorganizují, vše je na vás.

Když budete chtít letět přes Londýn do Belfastu, budete si u nízkonákladové společnosti kupovat dvě letenky. Z Prahy do Londýna a z Londýna do Belfastu. Na vás je, abyste zvážili, zda přestup stihnete. Pokud ne, druhá letenka propadá. Běžný dopravce naopak vydá jen jednu letenku z Prahy do Belfastu a sám by měl vybrat takové lety, které na sebe budou vhodně navazovat.

Na jednoduché lety s nízkonákladovým dopravcem

Z výše uvedeného je patrné, že nízkonákladový dopravce se hodí především na jednoduché lety do destinace, která bude i koncovým místem vašeho výletu. Pak lze s těmito leteckými společnostmi ušetřit nemalé náklady, na běžných linkách i více než dvě třetiny ceny obvyklé letenky.

Je však dobré ověřit všechny náklady, které si dopravce účtuje. Cena letenky u běžného dopravce je konečná, a pokud se zrovna nebudete stěhovat, již žádné další poplatky platit nebudete. Oproti tomu si některé nízkonákladové společnosti připočítávají k ceně letenky další poplatky za odbavená zavazadla anebo za přednostní nástup do letadla. Vše by ale mělo být uvedeno již při koupi letenky.

Kdy letenku koupit?

A nejdůležitější otázka na závěr: kupovat letenku co nejdříve, anebo těsně před cestou? Pokud máte zkušenosti s cestou do vybrané destinace a již dokážete odhadnout obvyklou cenu letenky, můžete ceny průběžně porovnávat a jistě vyberete správně. Pokud cenu odhadnout nedokážete, určitě porovnávejte nabídku více společností.

U běžných dopravců bývají ceny nejnižší při koupi letenky v předstihu, což ostatně za běžných okolností platí i u nízkonákladových dopravců. Jenže především u nich mohou následovat různé akce, ve kterých může být letenka ještě levnější. Nejdražší letenka bývá těsně před termínem odletu, ale ani to nemusí za úplně všech okolností platit.