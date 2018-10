Začíná zimní letový řád: super ceny do USA, Blízký východ je dostupnější

Bájný Marrákeš na dohled zasněžených štítů marockého Vysokého Atlasu (a ne moc daleko od příjemně teplých atlantských pláží), jordánská metropole Ammán, Šardžá ve Spojených arabských emirátech a irský Belfast. To jsou čtyři úplně nové linky, jejichž provoz z pražského Letiště Václava Havla právě startuje.

První dvě má „na svědomí“ největší nízkonákladovka Ryanair, do Šardžá bude (od poloviny prosince) létat Air Arabia, do Belfastu easyJet. Když k tomu přidáte obnovení již dříve existujících a poté zrušených linek do toskánské Pisy, izraelského Eilatu a na letiště Beauvais nedaleko Paříže, není to vůbec špatný posun – s ohledem na to, že na zimní období období řada aerolinek své trasy spíše mírně redukuje.

Z Prahy se tím otevírá pohodlná možnost například strávit pár dní u vždy teplého Rudého moře v Eilatu (případně v sousedící a mnohem lacinější egyptské Tabě) a pak se vydat přes slavné skalní město Petra do jordánského hlavního města. Nezapomeňte jen, že do Jordánska je nutné vízum, případně je možné si zakoupit tzv. Jordan Pass, který obsahuje i vstupné do hlavních památek v zemi (informace zde).

Podobně přímá linka do Marrákeše umožní pobýt pár dní v tomto mýtickém městě a pak se přesunout k marockému pobřeží Atlantiku do Agadiru a vrátit se odtamtud domů například přes Berlín (easyJet).

Z letního letového řádu nově přešli do zimního také Split a Dubrovnik. ČSA/Smartwings si tak může otestovat, zda budou mít Češi o svou oblíbenou destinaci zájem také v zimě.

Fandy letecké techniky potěší, že společnost Qatar Airways v rámci navýšení frekvence z Prahy do Dauhá (nyní se bude létat sedmkrát týdně) nasadí na tuto linku jeden z nejmodernějších letounů současnosti, Boeing 787 Dreamliner.

Evropou stále hustěji

Mnoho nových linek, které mohou nezávislé cestovatele zajímat, se otevírá i z letišť v blízkém okolí Česka. Pokračuje rozvoj v Berlíně, kde nad frekvencemi firmy Lauda Motion (s majetkovým podílem Ryanairu, letenky se kupují na stránkách irského dopravce) téměř zůstává rozum stát, stejně jako nad nabízenými cenami.

Do destinací typu Mallorca není výjimkou několik spojů denně a ceny na úrovni 10 eur (260 Kč) jsou spíše pravidlem než výjimkou. Dejte jen pozor na to, že Lauda má základnu na hůře dostupném berlínském letišti Tegel (zkratka TXL) a nejezdí tam metro ani S-Bahn, jen autobusy. Spoje Ryanairu – někdy do totožných destinací – startují z pohodlněji dosažitelného Schönefeldu (SXF). Vzhledem k nevelké vzdálenosti příliš nevadí ani zánik leteckého spojení na lince Praha–Berlín, když tato relace zjevně očekávání dopravce easyJet nenaplnila.

Pearl Beach v Eilatu. Tady je teplo vždy, i v zimě. Z Prahy jen čtyři hodiny letu plus jedna hodina autobusem z letiště. Tak snadno jako nikdy předtím se nyní dostanete z Prahy do jordánské metropole Ammánu.

Zejména obyvatele jižní Moravy potěší, že se nyní plně materializuje ohlášená expanze společnosti Wizz Air z Vídně. Také odtud se nyní dá přímo a lacino dopravit např. do zmíněného Eilatu u Rudého moře, na Pyrenejský poloostrov, na Kanárské ostrovy a do řady dalších míst.

Bude zajímavé sledovat, jak se tato nová konkurence promítne do provozu na bratislavském letišti, které má „obsazené“ Ryanair s více než dvaceti linkami od Kypru přes Irsko až po Maroko. Oba letecké přístavy od sebe dělí sotva padesát kilometrů.

Do Ameriky jako nikdy předtím

Zvýšená konkurence a také technický pokrok, který nyní umožňuje delší dolet úzkotrupých letadel, se naplno projevuje zejména na leteckých spojích mezi Evropou a USA. Důležitým hráčem, který zamotává hlavu velkým „tradičním“ aerolinkám, se zde stává společnost Norwegian Air Shuttle. Ta nyní díky pořízení letadel s dlouhým doletem „dosáhne“ až na západní pobřeží Spojených států, například do Seattlu či Los Angeles, a spuštěná cenová válka donutila reagovat i zavedené dopravce. Zpáteční spoje i na západ USA se například z Vídně či Frankfurtu dnes běžně prodávají v cenách kolem osmi či devíti tisíc, v cenových akcích i laciněji. To byly ještě před třemi lety nepředstavitelné peníze.

Zimní letový řád letiště Praha Z Letiště Václava Havla Praha se bude v zimě létat do celkem 114 destinací ve 42 zemích světa. Mezi nimi také nově například do Belfastu, Marrákeše, Ammánu, Šardžá, Pisy, Splitu či Dubrovníku. Celkem nabídne pražské letiště během zimní sezony letecká spojení do deseti nových destinací. Své přímé pravidelné linky bude z Prahy v průběhu zimního letového řádu provozovat 60 leteckých společností, přičemž dvě z nich, Air Arabia a Cyprus Airways, se Praze objevují v zimě vůbec poprvé. Kromě otevření nových linek a destinací dojde na Letišti Václava Havla Praha v rámci zimního letového řádu také k navýšení frekvencí a kapacit na linkách stávajících. Například letecká společnost Qatar Airways nasadí na jeden ze svých denních letů do Dauhá dálkové letadlo Boeing 787 Dreamliner, čímž dojde k navýšení celkové kapacity o zhruba 46 %. K navýšení frekvencí dojde na linkách do Londýna/Heathrow, Londýna/City, Moskvy a do Rigy. Nejvytíženější zemí podle počtu destinací zůstává i v zimě Velká Británie, a to díky nabídce 16 různých destinací, včetně všech šesti hlavních mezinárodních letišť v Londýně, na která rovněž směřují přímé linky z Prahy. Druhou nejvytíženější zemí je Francie (10 destinací), dále pak Itálie (9 destinací), Španělsko (9 destinací) a Rusko (8 destinací). Z měst bude nejvíce letů z Prahy v zimě směřovat do Londýna (až 13 letů denně), Moskvy (až 10 letů), Paříže (až 8 letů), Amsterdamu (až 7 letů) a Varšavy (7 letů). Nové destinace v zimním letovém řádu 2018-2019: Kutaisi (Wizzair), Marrákeš (Ryanair), Ammán (Ryanair), Belfast (easyJet), Šardžá (Air Arabia), Pisa (Ryanair), Split (ČSA/SmartWings), Dubrovník (ČSA/Smartwings), Paříž/Beauvais (Ryanair), Larnaka (Cyprus Airways).

Expanze Norwegianu se ovšem neomezuje jen na transatlantické lety, společnost hledá díry na trhu i v ne zrovna tradičních oblastech. Nedávno například spustila prodej letenek na vnitrostátních spojích po Argentině, kde dosud panoval de facto monopol národního dopravce – a ceny podle toho vypadaly. Mimořádně rychlý rozvoj Norwegianu ovšem přináší i otazníky, zejména nad tím, zda společnost dokáže expanzi (kterou doprovázejí masivní nákupy nových letadel) ufinancovat.

Odvrácenou stranou cenového boje je ovšem zavazadlová politika. U většiny nabídek, bez ohledu na dopravce, se nyní i přes Atlantik připlácí za odbavený kufr, typicky 40 až 60 eur (1 000 až 1 600 Kč) za kus a směr, a v základu je pouze příruční zavazadlo. Nabídky je tedy dobré pečlivě porovnat a zvážit, kolik toho sebou opravdu potřebujete. Například na týden na Floridě leckomu bude stačit příruční kufřík, zato delší trip po národních parcích amerického západu si nejspíš vyžádá důkladnější a rozměrnější výbavu.

Na palubu jen malá taška, zato se prosazuje wifi

A zpřísnění zavazadlové politiky zavádějí od listopadu i dvě z největších evropských nízkonákladovek, Ryanair a Wizz Air. Kdo byl zvyklý si na palubu brát „velké“ kabinové zavazadlo (do maximálních rozměrů přibližně 55x45x25 cm a hmotnosti 10 kilogramů), bude si muset u zmíněných dopravců mírně připlatit.

V základu nyní bude možné si na palubu donést pouze malý batoh či tašku ne větší než 40x30x20 cm. Příplatek za větší příruční kufr se provádí zakoupením tzv. přednostního nástupu na palubu – ten je třeba pořídit při internetové rezervaci a vyjde na šest až osm eur (zhruba 180 Kč). Přesné podmínky jsou detailně popsané na stránkách dopravců.

Interiér Boeingu v barvách Norwegian. Norská společnost drží první místo v expanzi do nových teritorií.

Liberální politiku co do kabinových zavazadel zatím nechává v platnosti britský easyJet a také Lauda Motion. Na palubu si lze nadále vzít velké kabinové zavazadlo, u „oranžových“ dokonce bez váhového omezení.

Zatímco se zavazadly letecké společnosti šrouby spíše utahují, co do internetového spojení na palubě se blýská na lepší časy. Český Travel Service spustil na některých linkách tzv. wi-fi zábavní portál, který umožní sledovat filmy či číst vybrané noviny. Služba je zpoplatněná.

Plnohodnotně surfovat za letu umožňuje nově německá společnost Eurowings, která létá i z Prahy, a to díky sponsoringu Deutsche Telekom. Deset minut brouzdání je gratis, komu by to nestačilo, musí si připlatit.