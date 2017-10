Kam létat v zimě: k moři v Maroku se dá dostat už za pětistovku

Rudé moře v Izraeli za tisícovku, přímé spojení do Krakova, silný konkurenční tlak na trasách do oblíbeného Španělska, vnitrostátní lety po Polsku za pár korun, nalétávání všech šesti letišť v Londýně a okolí či komfortně dostupné Maroko: to je jen pár příkladů nových možností laciného a časově efektivního leteckého cestování.

Západní Evropa se zahušťuje

Nejvýznamnější pražskou novinkou bude od počátku zimního letového řádu (29. říjen) masivní rozšíření destinací obsluhovaných největší evropskou aerolinkou, irským Ryanairem.

Většina z nových cílů míří do západní, respektive jižní Evropy. Největší pozornost poutají nové linky do Španělska (Madrid, Barcelona, Málaga), zájem bude jistě i o dopravu do italské Bologně, hlavně na příští léto se bude hodit linka do Edinburghu (konkurence ke stávající relaci easyJetu).

Zahuštění sítě Ryanairu i dalších společností znamená především to, že doprava do některých frekventovaných dovolenkových destinací z Česka již teď prudce zlevňuje – především tam, kde ČSA, respektive Travel Service dosud neměly konkurenci. Jde tedy o podobný proces, který již dříve proběhl na relacích do Říma či Paříže. Třeba přímé zpáteční letenky do Andalusie, které donedávna běžně přišly na osm tisíc, se náhle prodávají zhruba za třetinu.

Pokud se nebojíte kombinace více nízkonákladových i klasických letů (a není důvod), tak vyšší frekvence spojení z Prahy na klíčové přestupní body v Evropě přináší i mnohem více možností následných přípojů.

Letiště v Norimberku je i pro mnoho Čechů odrazištěm pro letecké výlety po Evropě. Není od věci dorazit trochu dřív a alespoň si projít malebné centrum města (na snímku lávka Henkersteg přes řeku Pegnitz).

Hlavní huby použitelné z Prahy se jmenují Milano/Bergamo, Milano/Malpensa, Brusel/Charleroi, Londýn/Stansted, Londýn/Gatwick a Paříž/CDG. Skrze tato velká letiště se dále během jediného dne dobře dostanete např. do dosud nesnadno dostupného severního Španělska (Santiago de Compostela), na Sicílii (Palermo, Catania i Comiso), ale i na vzdálené Azorské ostrovy a jinam. Budete-li mít dvě samostatné letenky, tak si na přestup nechte nejméně dvě hodiny (v Londýně tři).

Východ posiluje

Inspirujícím trendem je postupné rozrůstání leteckých linek v rámci východní Evropy, kde donedávna byly spoje spíše řídké (v letecké dopravě musíme v tomto ohledu Česko řadit na východ). Zjednodušeně řečeno, například mezi Polskem či Rumunskem na jedné straně (východ) a Velkou Británií nebo Francií na straně druhé (západ) bylo vždy na výběr z desítek relací.

Dopravit se však nízkonákladově třeba z Česka do Rumunska nebo z Polska na Ukrajinu byl problém a většinou to znamenalo buď klopotný routing s přestupem někde v západní Evropě či použití přímého, avšak několikanásobně dražšího letu „klasické“ aerolinky.

Toto dělení západ a východ se však pozvolna mění. Dokladem jsou i nové linky Ryanairu z Prahy do Budapešti a Krakova. Ještě více se rozrůstají „východní“ linky Wizz Airu z letišť v českém okolí, např. z Vratislavi (mj. Lvov a Kyjev), Budapešti (Bukurešť, Kluž, Sofie, Sarajevo) a hlavně z Bratislavy (Kyjev, Kluž, Varšava či Sofie).

Dlugi Targ v Gdaňsku. Také staroslavné hanzovní město na Baltu je nyní dostupnější než dříve. Jako na vesnici. Na letišti v polském Lublinu nečekejte o moc víc než občasné spoje Ryanairu a Wizz Airu.

Tyto nové či nedávno zavedené spoje tak doplňují již delší dobu existující relace na východ Evropy z blízkých letišť v Německu, tedy zejména z Berlína, Norimberku a Mnichova. Samostatnou kapitolou je již existující síť vnitrostátních linek Ryanairu v rámci Polska (hodí se např. při cestě k Baltu – Gdaňsk) a dokonce i Rumunska.

Nic se naopak nemění na slabé konkurenci na letech z Česka na oblíbené chorvatské pobřeží, kde trvá de facto monopol společnostiTravel Service. Tady si vzhledem k výrazné sezónnosti budeme muset na případné lepší časy počkat nejméně do jara 2018. Kdo by se chtěl do přímořské zóny v Chorvatsku letecky vypravit na podzim či v zimě, bude muset nadále použít letiště v Berlíně či Mnichově.

Snazší doprava do zimního tepla

Od začátku zimního letového řádu významně posílí laciné lety do Izraele a také do marockého Agadiru. V obou případech jde o destinace, kde je velmi příjemné strávit nějaký ten den v teple právě v zimních měsících.

K síti již existujících „zimních“ letů z Polska do izraelského Eilatu se totiž přidává i spojení do Prahy (Wizz Air, jednou týdně) a v současnosti není těžké najít jednosměrné letenky pod tisíc korun (o to větší možná bude šok z vysokých cen na místě). Vzhledem k silné konkurenci na trase Praha–Tel Aviv se nabízí např. výživná kombinace dvou jednosměrných letenek, které umožní strávit několik dní u vždy teplého Rudého moře a poté podniknout návštěvu Jordánska (Petra) a Jeruzaléma.

Brzy snadněji a laciněji. Marocký Agadir láká za teplem celoročně.

Agadir, největší atlantské letovisko v Maroku a opět místo celoročně použitelné k přímořské rekreaci, bude nově dostupný přímými lety z blízké Vratislavi či Katovic, také z Budapešti. Některé letenky na téměř pětihodinovou trasu jsou aktuálně k mání již za neuvěřitelnou pětistovku.

Ve stejné geografické oblasti dochází k dalšímu rozšíření přímých letů ze střední Evropy na oblíbené Kanárské ostrovy (Berlín, Vratislav, Krakov, Budapešť). Bohužel se to však zatím netýká Česka, kde zůstává monopol společnosti Travel Service.

Klasika vs. lowcost: rozdíly se stírají

Pokračujícím trendem je přibližování služeb „klasických“ a nízkonákladových dopravců. Z jedné strany se na evropských letech za občerstvení větší než sodovka či miniaturní bageta dnes již platí u většiny společností (u nízkonákladovek vždy) a řada „klasických“ aerolinek nyní dává cestujícím na výběr mezi lacinějším základním tarifem pouze s příručním zavazadlem nebo dražší letenkou včetně zavazadla v podpalubí – podobně jako to dělají všechny nízkonákladovky. To se týká i Českých aerolinií.

Někdy je lepší nevidět, co se se zavazadly určenými do podpalubí děje. Letadlo společnosti Transavia roluje k ranveji na letišti ve španělské Málaze. Nenápadná holandská nízkonákladovka má hlavní hub v Amsterdamu, létá i do Prahy.

Z druhé strany se některé nízkonákladové společnosti snaží odbourat velkou konkurenční výhodu klasických dopravců, kterým je garantovaný přestup včetně zavazadel. Tuto službu již delší dobu nabízejí např. společnosti Norwegian či Vueling.

Nedávno ji zkusmo zavedl na některých svých hubech i Ryanair, který tím pozvolna přestává být klasickou point-to-point aerolinkou. Nově se to týká i vybraných relací z Prahy (Athény, Porto a několik letišť v Itálii). Využitém této služby cestující zamezí riziku propadnutí druhé samostatné letenky v případě zpoždění prvního spoje.

České regiony skomírají

Zatímco v mnoha evropských zemích zažívají boom i spojení do menších či donedávna bezvýznamných letišť, Česka se tento trend netýká. U malých leteckých přístavů jde často o formu „spolupráce“ (rozuměj: finanční dotace) s místní samosprávou, často jsou ale menší evropská letiště provozována na komerční riziko. Kdo by to před několika lety řekl, že se bude běžně létat do destinací jako jsou Dole (východní Francie), Dinard (Normandie), Palanga (Litva) či Lublin (Polsko).

V Česku se ovšem mimopražským letištím dlouhodobě nedaří a nic na tom nemění ani nově otevíraná linka z Pardubic do Londýna (Stansted). Destinace pravidelně nalétávané z Brna i Ostravy se počítají na prstech jedné ruky a počet cestujících, pohybující se ročně v nízkých stovkách tisíc, v poslední době stagnoval (Brno) či dokonce klesal (Ostrava). Tady si na lepší časy budeme muset ještě počkat.