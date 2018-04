Letovisko u Jadranu založil pražský novinář

Hotel s třiceti třemi pokoji, který stojí jen pár metrů od moře, je v Bašce dodnes. Český turista, který do tohoto letoviska zavítá, záhy pozná, kdo dal první impuls k rozvoji střediska. Jedna z hlavních ulic Bašky nese jméno Emila Geistlicha, na památku tomuto žurnalistovi a hoteliérovi tu obyvatelé vystavěli hned dva památníky: jeden ve městě, kousek od moře mezi stromy, a druhý na hřbitově, na kopci nad zátokou.

Vedle tohoto památníku je pochována další česká občanka - lékařka Zdeňka Čermáková, kterou do Bašky přivedl právě Geistlich. Čermákové se Krk natolik zalíbil, že zde prožila velkou část svého života.

Rádi na ni vzpomínají také tamní hoteliéři, protože mnohé z nich Češka léčila. Chorvatští podnikatelé proto tvrdí, že Češi jsou pro ně něco víc, než jen normální turisté, a dokonce jim poskytují některé výhody, které návštěvníci z jiných zemí nemají. Například za vstup na nedalekou nudistickou pláž, která je součástí kempu FKK, se bežně platí, avšak Češi si mohou dojednat vstup zdarma.

Baška může turistům nabídnout něco, co u jadranského kamenitého pobřeží není až tak obvyklé. Asi dvoukilometrová pláž je sice z oblázků, ale dále v moři je písek. Hoteliéři se snaží do Bašky přilákat zejména rodiny s dětmi, protože pláž se do jadranského moře svažuje velmi pozvolna.

Turista si samozřejmě může vybrat, jestli stráví svou dovolenou v hotelu, v penzionu, v soukromí, nebo v kempu pod stanem.

Pokud při pobytu u moře nepřeje počasí, mají turisté možnost vyrazit na pěší túry právě na horské hřebeny. V okolí Bašky je několik značených turistických tras, které nevytyčil nikdo jiný než Češi.

K procházce ale vybízí rovněž sama Baška. Večerní chvilky strávené ve starodávném městečku, v typických uzoučkých uličkách nebo v malých kavárnách a obchůdcích jsou velmi příjemné.

Pokud chce turista více poznat, jak v Bašce žili Chorvaté před dávnými lety, může navštívit tamní historické muzeum. Samozřejmě v něm nechybí ani památky na ty, kterých si "domorodci" nesmírně váží - na novináře a hoteliéra Emila Geistlicha, a zejména na lékařku Zdeňku Čermákovou.