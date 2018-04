LETOŠNÍ ZIMA by mohla být ve znamení Itálie, ale i Rakouska

Skutečně, v letech 1991 či 1992 nabízela střediska v zemi galského kohouta služby, které byly i pro českou kapsu příjemné. Postupně však i zde ceny rostly a dnes jsou prakticky stejné jako v jiných alpských státech, či dokonce někde i vyšší. To ovšem neznamená, že Francie ztratila na své zimní přitažlivosti. Střediska jsou zde vybavena technicky skutečně dobře, lyžování začíná prakticky u dveří ubytoven, apartmánů a hotelů a svahy mají ty nejlepší parametry. Někomu může však vadit určitá gigantičnost a masovost francouzských oblastí.Z pohledu cenového se letos jeví jako přitažlivá hlavně Itálie, která u turistů boduje i zdánlivě větší vstřícností svých obyvatel. A italské Dolomity patří skutečně k nejkrásnějším místům Evropy. Zajímavým prvkem je zde i kombinace germánského a italského živlu, která je ve svém výsledku pro návštěvníky příjemná: dobré služby okořeněné určitým nábojem jižanské volnosti.O něco vyšší ceny jsou v Rakousku, ale zdejší hory jsou pro našince zase nejblíže - také se do nich v minulém roce z alpských států nejvíce od nás jezdilo a podle všechno tomu tuto zimu nebude jinak.Při srovnání cenové hladiny může být pro někoho překvapením, že Švýcarsko na mnoha místech nemusí vyjít tak draho, jak se to v posledních letech vždy jevilo. Mnohá střediska jsou zde navíc pro Čechy, Moravany a Slezany stále neobjevena.Pozorovatelná je i snaha oživit cesty do slovenských hor. Jenže služby u našeho východního souseda nejsou stále ještě tak dobré jako v Alpách a občas chybí to nejdůležitější - sníh. Ještě si to možná mnoho lidí ani neuvědomuje, ale do některých rakouských hor je to navíc blíže.Pokud jde o domácí svahy, tak ty samozřejmě nemohou co do délky a kvality sjezdovek konkurovat nejznámější lyžařské cizině. Také jsou možné problémy se sněhem.V posledních letech zaznamenal obrovský nárůst popularity hlavně u mladých lidí snowboard. I v tomto případě Francie, Itálie, Rakousko a Švýcarsko vítězí.V čem však může Česká republika skutečně konkurovat, to jsou tratě pro běh na lyžích. V tom nás trumfne snad jenom Skandinávie.Je dobré se zamyslet i nad tím, kdy vyrazit do hor. V prosinci jsou ceny poměrně příznivé a na mnoha místech je už i dobrý sníh. Vánoce a Silvestr jsou zase hodně drahé a je potřebné je dříve objednat. Ceny opět klesají v lednu. To je sice nejlepší sníh, ale dny jsou velmi krátké a bývá i velký mráz. V Alpách se dá ovšem lyžovat většinou bez problémů až do začátku dubna.Důležité je informovat se, kdy jsou v jednotlivých zemích školní prázdniny. To se ceny opět zvedají a bývá často i vyprodáno. Například ve Francii budou tyto prázdniny v únoru a hory bývají přeplněné. Co lze tedy pro letošní zimu poradit?Zajímavá může být hlavně Itálie a tradičně Rakousko. Jistotu dobrého lyžování a kvalitních služeb budete mít samozřejmě i ve Francii a také ve Švýcarsku.