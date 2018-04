Letošní léto je posledním, přibližuje se doba ledová

Příští rok už nebude léto! Doba ledová buší chladivým pařátem na dvéře!!! "Ano, je to tak," řekl meteorolog Čtvrtý.



Hlouběji v supertajných archivech snad nebyla ani zpráva o vrahovi Johna Kennedyho, ale my jsme ji přesto vyštrachali. Jedná se o přísně tajné usnesení Mezinárodní konference meteorologů, která se konala minulý týden v podzemním bunkru nedaleko Brušperku. Příští rok už nebude léto! Doba ledová buší chladivým pařátem na dvéře!!! "Ano, je tomu skutečně tak. Chtěli jsme to veřejnosti oznámit původně sami, ale nikdo se neodvážil, ani statečný kolega Zákopčaník," řekl meteorolog Karel Čtvrtý. Uvedl, že podrobnosti urychlených meteorologických změn jsou poměrně děsivé. "Tak například příští rok si ještě prožijeme zhruba dvoudenní náznak jara, pak krátký nenápadný podzim a tvrdou zimu. Za dva roky už ale definitivně bude po celý rok jen zima," říká meteorolog Čtvrtý. Hřiby, které si v těchto dnech nosí obyvatelstvo doslova v nůších do svých domovů, jsou pravděpodobně posledními v pohnuté historii lidstva. Snad jen pod mrazivým příkrovem ledu bude možné v budoucnu nějaké letošní na kámen zmrzlé nalézti. Majitelé koupališť a pořadatelé letních rockových festivalů jsou na pokraji zhroucení, rolník již nikdy neotře hřbetem ruky zpocené čelo nad jásavou úrodou řepky olejky. Na letní olympiádě nikdo plavným skokem nezdolá vysoko položenou lať, letní vánek již nepočechrá zvlněnou kadeř. "Je to v prdeli," říká za všechny majitel cestovní kanceláře Léto v Rumunsku Jindřich Hologram. "Změní se zcela lidský biorytmus. Nové počasí neudělá vůbec dobře takzvaným letním typům, kterým takříkajíc zmrzne úsměv na rtech. Naopak si velmi polepší lyžaři a opraváři ústředního topení," říká lékař Josef Chaluha. Jak jsme zjistili, hlasatelé počasí na Kavčích horách se již připravují na modelové vysílání Počasí v příštích studených letech. Bude vypadat zhruba takto: "Dobrý večer, vážení diváci. Dnes je třicátého prvního července dva tisíce tři. Podle záběrů z meteorologické družice nás pravděpodobně čeká v příštím týdnu nečekaně teplé počasí. Záběry z meteorologické družice potvrzují, že od Mnichova směrem na Horní Benešov přichází teplá okluzní fronta. Není sice tak teplá, že by mohla přinést nějaké výraznější tání, ale pokud se mimořádně vydaří, mohlo by na několik hodin přestat sněžit a začít pršet. Proto vám, vážení diváci, doporučujeme vzít si dovolenou, nakoupit opalovací krémy a navštívit některý z nejbližších krytých bazénů. Zbytek srpna se již navrátí do obvyklé polohy mezi minus dvaceti a třiceti stupni Celsia a v září již opět přituhne. Hezký zbytek dne, slunce v duši a kvalitní tepelný zdroj vám přeje redakce Počasí." Nezapomeňte se dívat na předpověď počasí. Meteorologové právě dnes večer začnou nenápadně obyvatelstvu sdělovat krutou pravdu o konci léta.