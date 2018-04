Letos na vás čeká zima nových možností

Za dobrodružstvím

Toto by měla zima, kdybychom si mohli říci: už dost - přestaňme věčně dokola hoblovat jednu, dvě, tři sjezdovky po krajích mezi ledovými plotnami za naší oblíbenou chalupou a vyražme za novým dobrodružstvím.

Mohla by to být zima, kdy si dáme víc do těla, než dřív. Pojďme alespoň na chvíli zkusit být nezávislí na vlecích a lanovkách. Brzy zjistíme, že to i zabolí, ale večer u skleničky pak bude o čem povídat.

A také to zkusme tam, kde jsme ještě nikdy nebyli. V Rakousku, ve Švýcarsku, v Německu, ve Francii, v Itálii, v Andořře. Ale hlavně na Slovensku, kde, nemají zdaleka jen Vysoké a Nízké Tatry.

Ale nezapomeňme, zimu si nemusíme užívat jen v Alpách, Tatrách, či jiných velehorách. Jak ukázal letošní leden, s metry sněhu se lze prát i v Beskydech, v Jeseníkách nebo na Vysočině kolem Pelhřimova. Jen vystihnout tu pravou chvíli.

Výběr lyží - jak na to?

Přestaňme si také dělat velké vrásky s výběrem lyží. Kdo není fanatik, stejně do toho asi nikdy úplně nepronikne. Lyžařské frimy nám to začínají nějak moc komplikovat. Pojďme spíš vybírat lyže podle plánů a možností, jež dává naše peněženka a jež nabízejí ta střediska, která hodláme navštěvovat.

Už vůbec neřešme carving. Všechno je dnes carving. A nemusí to nutně znamenat, že budeme řezat oblouky jako ti manekýni na reklamních fotografiích. Carvingové, více prokrojené lyže, umožní líp nasadit oblouk a nakonec i pohodlnější jízdu a to všem věkovým kategoriím včetně malých dětí a seniorů.

Obřačky asi zůstanou už jen skalním zastáncům dlouhých oblouků na super upravených sjezdovkách. Hitem sezony se naopak stanou děsivě krátké a úžasně vykrojené slalomky, s jakými řežou Kostelič, Miller nebo Matt prudké stěny světového poháru. Jejich kouzlo je v tom, že drží, drží a drží, nedělají rozdíl mezi prašanem a ledem a z oblouku do oblouku vystřelují jako raketa. Sjezdař s nimi na stejně dlouhé trati vystrouhá dvoj až trojnásobné množství oblouků.

Ale možná bychom ještě větší pozornost měli věnovat lyžím v kategorii cross - to jsou ty, jež jsou poněkud širší pod patou a poslouží nejenom při jízdě v divokém terénu, ale i na neupravené sjezdovce. Dobré "crossky" jsou prostě něco jako auto s náhonem na čtyři kola. Projedou lehčeji tam, kde se trápí obřačky i slalomky. Ať už je to hluboký sníh mimo sjezdovku nebo těžký, rozbředlý jarní firn v dolní části sjezdové trati. Možná to budou ty ideální lyže hlavně pro české terény, ale nejen pro ně. Právě na těchto lyžích to bude mnohem snadnější ve složitém terénu kdesi mimo trať, či jen kousek od ní, kde už se budou obřačky nepříjemně zařezávat.

Obecně se nové modely lyží znovu o něco zkrátily a prokrojily. Proč? Jsou mimo jiné lépe ovladatelné a lépe drží na ledových plotnách. Jak dlouhé tedy jsou dnes moderní lyže? Ty běžné plus, mínus pět centimetrů podle výšky postavy, věku, záměrů a zdatnosti. Pokud jsou to slalomky moderního profilu, mínus deset až dvacet centimetrů. Je dobré poradit se s odborníkem nebo nahlédnout do evropského testu lyží, který přináší i český Ski Magazín.

Důraz na dobré boty

S čím stojí za to dát si opravdu práci, je výběr dobrých, dnes rozuměj hlavně pohodlných bot. Nekupujte ty nejtvrdší závodní. Nejnovějším trendem i pro velmi zdatné sjezdaře jsou "soft boots", dostatečně měkké lyžáky, jež pustí lyžaře v obloucích pořádně do kolen a v nichž ani po několika hodinách lyžování nebolí nohy. Pozor tady jde mnohdy o zdraví.

Carvingová revoluce způsobila, že po letech došlo k smíření sjezdařů se snowboardisty. Lyže dohnaly prkna bláznivými kombinacemi barev i názvy. Čím dál více zimních středisek nabízí U-rampy a snowboardové parky. A ať se to někomu líbí nebo ne, i svým oblečením sjezdař více připomíná snowboardistu.

Lyžařská móda

Éra kombinéz definitivně skončila. Tím, jak lyžaři častěji čelí extrémním podmínkám, dopřávají si sjezdů v přírodním terénu, musí být oděvy vzdušnější, volnější, funkčnější.

Netrapme se barvami. Nicméně platí, že nenápadné barvy, které byly v módě na přelomu dvou tisíciletí, překonávají jasné barvy. Návrháři pátrali po tom, co spolehlivě přiláká pozornost. Na svazích kraluje červená. Ještě důležitější je však volnost pohybu a pohodlí. Nejmodernější trend odívání proto leží v oblasti spodního prádla. Už žádná bavlna a peří, ale umělé materiály, které sají a propouštějí vodu na povrch.

Sjezdovky budou v hlavní sezóně nadále plné, ale čím dál tím víc lyžařů zamíří, když jim to možnosti dovolí, mimo trať, do hlubokého sněhu, na panenský jarní firn, prostě více, či méně daleko od sjezdovky.

Těch, kdo chtějí pryč ze sjezdovek, je čím dál víc. Na úpatí nasadit batůžek, tulení pásy, uvolnit paty a vyrazit vzhůru tam, kde nejsou lanovky ani lidé. Skialpinismus, který byl donedávna jen sportem nadšenců bude stále častější součástí zimních programů.

I s tím souvisí větší důraz na bezpečnost. Říká se, že Amerika je prakticky ve všem napřed. Na amerických sjezdovkách tak lze vidět mnoho dospělých s helmami a děti bez nich takřka vůbec nevyrážejí.