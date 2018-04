Léto v plavkách, jaké svět neviděl

Pro inspiraci jsem se koncem února vypravil na pražské Výstaviště na středoevropský veletrh cestovního ruchu Holiday World. I letos zde nabízelo své služby v tisících lokalit po celém světě několik stovek cestovních kanceláří a agentur.

Pořídit naturistickou dovolenou je problém

Nejprve jsem zamířil ke stánku jedné z našich největších cestovních kanceláří pro informaci o její nabídce naturistických lokalit. Slečna na stánku bezelstně odvětila, že na turistickou dovolenou s nimi mohu jet prakticky kamkoli. Když jsem upřesnil, že nechci jet na turistickou dovolenou, ale na naturistickou, jemně se začervenala a s lehkými rozpaky mi sdělila, že takové v nabídce sice nemají, ale že bych si jistě vybral z jejich klasické nabídky.

Bohužel, téměř identickou zkušenost jsem získal i u našich dalších předních cestovních kanceláří. Čedok, Exim tours ani Firo-tour naturistickou dovolenou v katalogu nemají.

Zkusil jsem tedy štěstí u stánků několika menších cestovních kanceláří a výsledek byl mnohem povzbudivější. Ale ani tady jsem se nedostal o mnoho dál než do tradičních lokalit v Chorvatsku a do několika málo dalších ve Španělsku a v Řecku. Navíc se téměř vždy jednalo o "textilní" ubytování s příslibem existence nudistické pláže v okolí.

Nicméně všichni oslovení se poté, co vyčerpali všechny (většinou velmi skromné) možnosti vlastních nabídek, shodli na jednom tipu - Natur Travel. Jak jsem zjistil, je to v České republice jediná cestovní kancelář, která se na naturistickou dovolenou výhradně specializuje. Protože ale na veletrhu nevystavovala, vypravil jsem se do její pobočky, abych zjistil podrobnější informace.





Francie, Atlantik, Arnaoutchot

Kam k moři bez plavek

"Naturistickou dovolenou zajišťujeme našim klientům převážně ve spolupráci s německými kolegy. V nabídce máme FKK střediska v Evropě a v Americe. Největší část klientů míří samozřejmě do dlouholetého ráje naturistů, do Chorvatska. Naturistická střediska jsou tam soustředěna zejména na Istrii. Koversada, Solaris, Valalta nebo Kažela ‑ to jsou přímo historické naturistické pojmy," uvedl ředitel CK Natur Travel Ing. František Hájek.

Dalším oblíbeným evropským cílem českých naturistů je Lví zátoka mezi Marseille a Perpignanem ve Francii.

Poněkud vzdálenější destinací je pak Španělsko. Naturistická střediska leží po celém jeho středomořském pobřeží, od Barcelony po Gibraltar. Součástí Španělska jsou i Kanárské ostrovy a i na ostrovech Gran Canaria, Lanzarote a Fuerteventura mají naturisté svoje centra.

Naturistické vyžití lze dále nalézt např. i v Černé Hoře, na jížním pobřeží Kréty, či v italské Kalábrii. Kromě všech uvedených destinací nabízí CK Natur Travel i pobřeží Atlantiku nebo Karibiku. Vyhledávané jsou naturistické lokality na ostrovech St. Martin, Bonaire, Jamajka nebo v Dominikánské republice. Nechybí ani několik destinací v USA na Floridě a také v Mexiku.

"Doporučit mohu zejména Korsiku. Je ji možné považovat za jednu z velice perspektivních lokalit. Kromě krásných a nikterak 'přelidněných' pláží zde nalezneme i vysoké hory, divoké řeky, romantické pobřeží či historická města a samozřejmě vynikající gastronomii včetně kaštanových specialit a dobrého vína," vysvětluje Hájek.





Francie, Lví Zátoka, Oasis

Kolik to stojí

V cenách naturistických zájezdů se samozřejmě odráží lokalita, daný termín, druh stravování, typ dopravy, cestovního pojištění, příp. cena za půjčení auta v místě, atd.

"Do toho všeho navíc vstupují různé slevy jak od našich německých partnerů, tak naše. Obecně lze říci, že nejlacinější týden pro 1 osobu (pouze ubytování) vychází na cca 2.500,‑ Kč, nejdražší někde na Jamajce či v Mexiku pak okolo 80.000,‑ Kč na osobu a týden," říká Hájek.

Jako na běžné dovolené si klienti samozřejmě mohou vybrat typ stravování - od samotné snídaně, přes polopenzi až po all-inclusive.

Naturistická střediska obvykle bývají perfektně vybavená, mají kromě různě zařízených ubytovacích kapacit své vlastní pláže, bazény, restaurace, bary, obchody, sportoviště a relaxační centra. Jsou oplocená a střežená, a vládne tam pohoda i přátelské ovzduší bez ohledu na národnost a sociální postavení jednotlivých rekreantů.

Ubytovací kapacitu tvoří hlavně bungalovy, chatky a apartmentové domky. Velké hotely jsou naprostou výjimkou. Střediska jsou navíc většinou velmi citlivě zasazena do přírody a vegetace je v nich pečlivě opatrována.

Kdo na naturistickou dovolenou jezdí

Na naturistickou dovolenou jezdí podle Hájka lidé napříč všemi sociálními vrstvami - od dělníků až po profesory, či významné manažery velkých podniků; od nemluvňat po důchodce. Obecně převažují rodiny s dětmi a poté starší dvojice. Mladí bezdětní cestují na naturistickou rekreaci jen výjimečně.

"Nikoho to však, kromě novinářů, příliš nezajímá," podotýká s úsměvem Hájek. "Stejně, jako nikoho nezajímá, zda je někdo malý, velký, tlustý, hubený, mladý nebo starý. Každopádně, hlavní je, aby byl člověk 'v pohodě', přátelské povahy, tolerantní a ohleduplný k ostatním. Kdo nevěří, nechť to zkusí a uvidí sám...," dodává šéf CK Natur Travel.

Naturisté na jachtě

Pokud vás láká romantika na moři, může vás oslovit nabídka plavby na historické jachtě Silva po Jadranu. Tato loď pro 28 naturistů a 4 členy posádky se plaví již desítky let podél pobřeží chorvatského Jadranu a zejména pak okolo jeho ostrovů od Dubrovníku po Kvarner.

"Není nic krásnějšího, než se koupat v opuštěných zátokách s vědomím, že kuchař(‑ka) zatím pilně pracuje na vynikajících jídlech chorvatské domácí kuchyně, která vám posléze stevard předloží v lodním salónu. Spíte, jíte, opalujete se stále na jednom místě, ale okolí se přitom neustále mění. Horní paluba je vyhrazena lovcům slunečních paprsků ve dne a milovníkům spaní 'pod širákem' v noci. Hlavní paluba pak slouží k posezení u kulinářských hodů anebo u skleničky rakije, či vína. Je zde i soudek s pivem a samozřejmě i kompletní sociální vybavení, včetně teplé vody," líčí Hájek.



Jachta Silva, Chorvatsko

Pár postřehů na závěr 1. Nevěřte tomu, že prožijete naturistickou dovolenou v "textilácké" zóně. Častým omylem bývá představa, že na koupání a opalování bez plavek se vždycky "něco najde". Máte‑li zájem o naturistickou dovolenou, žádejte ji u své oblíbené cestovní kanceláře přímo. Vyhnete se tak možným pozdějším problémům s místními obyvateli, případně s policií. Dokonce i na místech, která jste "vyzkoušeli" jeden rok, může být napříště všechno jinak (pozemek mohl někdo koupit, došlo zde k nové výstavbě, místní volby vyhrála více nábožensky orientovaná politická strana, apod.). 2. Nespoléhejte na akce "last minute". U naturistických dovolených se prakticky neobjevují. Naopak, na vrcholu sezóny může být v některých lokalitách problém najít volné místo. Zajímají‑li vás slevy, raději se zaměřte na akce "first moment". 3. Chystáte‑li se nakoupit pobyt v naturistické lokalitě přímo od provozovatele, nejdříve si ověřte, zda ho některá z našich cestovních kanceláří nenabízí levněji. I přes účtovanou provizi totiž může díky množstevním slevám nakonec nákup vyjít levněji u zprostředkovatele (není pravidlem). Každopádně si nechte potvrdit rezervaci pobytu a telefonicky (faxem) ještě ověřte dva až tři dny před odjezdem. 4. Někdy může být výhodou nákupu pobytu přímo od provozovatele možnost flexibilnějšího výběru termínu nástupu a ukončení pobytu. Cestujete‑li autem, tak pokud můžete, vyhněte se sobotě. Ušetříte tak mnoho času v dopravních zácpách. 5. Než vyrazíte do jakékoli naturistické lokality, ověřte si, zda k pobytu v ní nepotřebujete průkaz s platnou známkou mezinárodní naturistické federace INF‑FNI (případně, zda na ni nelze získat slevu). Přestože je většinou možné dokoupit vše přímo na místě, v Česku (konkrétně právě v CK Natur Travel) pořídíte vše obvykle mnohem levněji. Více informací o CK Natur Travel - ZDE.



