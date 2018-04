Léto v Krkonoších letos spasili Češi

"Holanďané klesli až někam na čtvrtou příčku. Těch bylo letos v létě v Krkonoších opravdu málo," upřesnil Petr Schiefert z vrchlabské cestovní kanceláře Ingtours.

Srpen byl podle něj co do návštěvnosti určitě lepší než červenec a září také zatím vypadá dobře. V hojném počtu totiž do Krkonoš dorazili němečtí senioři, které místní hoteliéři řadí ke svým nejoblíbenějším klientům. "Léto pro nás letos dopadlo docela dobře. Ubytování je téměř na úrovni loňského roku. Je to rozhodně lepší, než jsme čekali," zhodnotil Schiefert.

Turisté dávají přednost kvalitě

O české hosty neměli v létě nouzi ani ubytovatelé ve Špindlerově Mlýně. "Češi opět objevují Krkonoše. Ten nárůst je markantní. Trochu u nás propadli Němci, ale Češi to dorovnali. O prázdninách k nám dojeli i Holanďané a hodně bylo Poláků," sdělil Martin Jandura, provozovatel informačního portálu www.spindl.info.

Turisté s trvalým bydlištěm v blízkém okolí Krkonoš podle něj často v létě přijížděli třeba jen na den nebo na víkend. Ti ze vzdálenějších míst na prodloužený víkend nebo i na celý týden.

"Prodloužené víkendy fungují. Ale že by někdo přijel na čtrnáctidenní dovolenou jako před lety, to se už opravdu nestává," řekl Jandura. V silné konkurenci podle něj vyhrávají především ti špindlerovští ubytovatelé, kteří v uplynulých letech investovali do modernizace svého hotelu či penzionu.

"Všichni šli na 350 nebo 450 korun za nocleh se snídaní a potom v té velké nabídce rozhoduje kvalita. Kdo má whirlpool, saunu nebo bazén, ten je ve výhodě. Ti, kteří podobné vybavení nemají, se v tvrdé konkurenci prosazují jen těžko," vysvětlil Jandura.

Noc se snídaní ve čtyřhvězdičkovém hotelu s wellness programem se nyní dá ve Špindlerově Mlýně pořídit už od 600 korun.

"Letní návštěvnost bych viděl zhruba stejnou jako loni. Předčilo to naše očekávání. Léto bylo velice slušné," zakončil spokojeně Jandura.

Čeština zněla na lanovce na Sněžku

Spokojeni jsou i hoteliéři v Peci pod Sněžkou ve východní části hor. "Léto jsme měli dobré. Sice přijelo o malinko méně hostů než loni, ale ekonomicky to vyšlo zhruba nastejno. Takže jsme spokojeni," konstatoval ředitel hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou Karel Rada.

Velké rozdíly podle něj v obsazenosti pokojů v průběhu prázdnin nebyly. Zájem hostů se rovnoměrně rozložil do celého období.

"I my jsme letos zaznamenali velký nárůst české klientely. Ta se blížila k padesáti procentům našich hostů. To v minulých letech rozhodně nebývalo," řekl Rada. V Horizontu se v létě ubytovalo i hodně Němců a Poláků. Méně bylo Holanďanů.

Čeština byla často slyšet i na lanovce na Sněžku. "Sezonu jsme měli pěknou a byla hodně česká. Naší výhodou je, že nejsme závislí na ubytovaných hostech. Na Sněžku vyvážíme spoustu turistů, kteří do Krkonoš vyrazí třeba jen na jednodenní výlet," informoval ředitel lanové dráhy z Pece na Sněžku Jiří Martinec.

Ubyly dlouhé fronty u dolní stanice lanovky

Počty lidí přepravených v létě na nejvyšší českou horu jsou srovnatelné s loňskem. Červenec byl trochu slabší, protože dost propršel. Ale o to lepší byl srpen.

"Lanovka až na vrchol nejela v srpnu pouze čtyři dny a to je dost výjimečné. Pamatuji léta, kdy jsme v srpnu kvůli větru na horním úseku z Růžové hory na Sněžku nejezdili třeba 18 nebo 20 dnů," připomněl ředitel. Letošní letní sezona byla podle něj výjimečná i tím, že bylo málo dnů s dlouhými frontami lidí u dolní stanice lanovky.

"V srpnu bylo počasí hodně stálé, takže se návštěvnost pěkně rozložila. Nejhorší je, když delší dobu prší, potom přijde pár slunečných dnů a všichni se rozhodnou, že se pojedou podívat na Sněžku.

Toho jsme letos v létě díky příznivému počasí byli ušetřeni," uvedl Martinec.