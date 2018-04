Rakouská dokonalost: skluzavka z nejvyšší dřevěné rozhledny světa

Pyramidenkogel měří rovných 100 metrů, návštěvníci se však dostanou jen do sedmdesáti, výš už cesta nevede.

I odtud se však otevírá úchvatný výhled do malebné jezerní a horské krajiny. Při pohledu na 17 kilometrů dlouhé Wörthersee, které se od mondénního letoviska Veldenu táhne na východ až k hlavnímu korutanskému městu Klagenfurtu, má člověk neodbytný pocit, že ho teleportovali někam do Karibiku.

Jezero září až neuvěřitelně tyrkysovou barvou, která místy kolem břehů získává světlejší nádech, jako by pod hladinou ležel bělostný písek. Nepřekvapí, že voda z jezera se dá pít, i když v koupací sezoně se to moc nedoporučuje.

Na vrchol Pyramidenkogelu můžete vyjet moderním výtahem, anebo vyrazit po schodech a užít si pohled z různých vyhlídkových plošin. Na každé máte přesně vyznačené, v jaké výšce se zrovna nacházíte.

Ze všech se také odkrývají panoramatické pohledy nejen na jezero s typickým ostrůvkem uprostřed či na poutní městečko Maria Wörth s romantickým kostelíkem, ale také na hory v Rakousku, Slovinsku a dokonce až v Itálii. Jsme totiž v oblasti, kde se stýkají vlivy Alp a Jaderského moře, které je odsud jen pár hodin autem.

Všechno pro zábavu

No a jak z věže zpátky na zem? Třeba krytým tobogánem z úvodních řádek, který je se svými 120 metry největším svého druhu v celé Evropě. Při jízdě vám změří čas a dole si můžete zkontrolovat, jestli jste byli rychlejší než ostatní. Pokud je to pro vás málo dobrodružné, můžete se z rozhledny spustit dokonce i po laně až na parkoviště.

Oblíbenou kratochvílí u Wörthersee je v poslední době i „stand-up paddling“, tedy pádlování na prkně vestoje. Jen pozor, když se zvedne vítr, hladina se umí pořádně rozbouřit a dostat se v takové chvíli ke břehu není nic lehkého, jak jsme se sami přesvědčili.

Může se hodit Vyhlídková věž Pyramidenkogel (www.pyramidenkogel.info) na kopci nad korutanským Wörthersee má nyní o prázdninách otevřeno denně od 9.00 do 21.00, vstupné 11 eur, děti polovic. Doprava: z Prahy je to asi 7 hodin jízdy (510 km), z Českých Budějovic přibližně 5 hodin (360 km). Více dobrodružství v Rakousku

Jezero se dá objet i na bicyklu – dokola je to celkem 40 kilometrů – nebo výletní lodí. Cestou je na co se koukat: výrazným bodem je třeba pětihvězdičkový zámecký hotel ve Veldenu, který si zahrál i v televizním seriálu.

Když popojedete 20 kilometrů na západ, ocitnete se v ráji paraglidingu. Na hoře Gerlitzen nad Villachem se scházejí paraglidisté z celého světa, kteří pak majestátně krouží vzduchem nad blankytnými vodami sousedního jezera. Pokud vám nestačí jejich odvážné kousky jen z dálky pozorovat, můžete si zaplatit tandemový seskok.

Koupání v křišťálu

Být ovšem v Korutanech a nevykoupat se, to by byl hřích. Mají tu přes dva tisíce jezer, vyhlášená jsou kromě Wörthersee třeba Milstätter See, Faaker See nebo Klopeiner See. Všechna jsou plná křišťálově čisté vody, o jaké si v parném létě můžete v Česku nechat jen zdát, a jsou až neskutečně teplá. Koupat se v nich dá od května do října a v sezoně mají až 28 °C, což už je vyložené „kafe“.

V ceně ubytování v létě leckde dostanete i Korutanskou kartu, která se dá za rozumný peníz koupit též samostatně. S tou můžete zadarmo navštívit 100 výletních cílů v oblasti včetně lanovek na zdejší vrcholy, což je jinak dost nákladná věc. Dopoledne se tak můžete procházet uprostřed pasoucích se krav mezi alpskými štíty a po obědě se věnovat vodním radovánkám.

Proč vlastně jezdit k moři, i když je odsud tak blízko?