Léto nad Lužnicí nabídne přehlídky kuriózních plavidel i dračí lodě

Festival Léto nad Lužnicí spojuje města Tábor, Sezimovo Ústí, Planou nad Lužnicí, Bechyni a Veselí nad Lužnicí. Místo obvyklých nádvoří hradů a zámků, muzeí a středověkých uliček se však hlavní program obvykle odehrává na nábřežích a prostranstvích kolem řeky Lužnice, na její hladině a občas i pod vodou. Akce začíná v sobotu 13. června a trvá čtrnáct dní.

Vodníci, kejklíři a podivná plavidla

Už první akce ve sportovním centru a na březích řeky v Plané nad Lužnicí jasně prozradí, že festival je určený všem generacím a přináší zábavu, pohodu, sport a vodácké zážitky všeho druhu. Léto nad Lužnicí vypukne v sobotu 13. června od 13.00 hodin Vodnickým dnem a „plavbami po řece na čemkoliv“, odpoledne pak budou provázet zábavné programy, hry pro děti i dospělé nad vodou i ve vodě a nakonec taneční zábava a pohodová muzika.

Pokud se týž den večer dokážete rychle přesunout do Tábora, můžete si užít koncert pod širým nebem a také atraktivní akci Kejklíři pod hvězdami. Koncert elektroswingové kapely Mydy Rabycad odstartuje na Žižkově náměstí v 19.30 hodin, o hodinu a půl později pak uličky, náměstí a parky historického centra zaplní kejklíři, komedianti a antická božstva. Netradiční bakchanálie slibují gladiátorské hry, školu tance, Bakchusův fotokoutek, ohňovou show, šachovou partii s obřími figurami a další kratochvíle.

Neděle patří chodcům a cyklistům

Léto nad Lužnicí nabízí program také těm, co milují pohyb. V neděli 14. června v 9.00 hodin startuje z Plané pochod a běh po březích řeky, výstižně nazvaný Cikcak po mostech přes Lužnici. Trasa je jednoduchá: podél Lužnice vždy k nejbližšímu mostu a po jeho zdolání po druhém břehu řeky dál. Délka tras je individuální dle trénovanosti a vytrvalosti účastníků.

Pokud raději jezdíte na kole, buďte v neděli 14. června v 10.00 hodin na Husově náměstí v Sezimově Ústí. Právě tady odstartuje Lužnická šlapka, čtvrtý ročník cyklojízdy po okolí řeky Lužnice v čele se starosty zúčastněných měst. Zvládnou ji i rodiny s dětmi; kratší trasa měří přibližně 16 km, delší 23 km, ale kdo bude mít chuť, ten může dojet až do Bechyně a za odměnu si v městském infocentru zdarma vyzvednout vstupenku na hudební festival Duhafest. Ten začíná v sobotu 20. června v 17.00 hodin v Klášterní zahradě v Bechyni.

Do lodí a do vlaku

Ve festivalovém programu nechybí jízda s Elinkou, historickým elektrickým vláčkem na trati z Tábora do Bechyně.

Na festivalu, který se odehrává na řece a kolem řeky, samozřejmě nemohou chybět lodě a plavidla všeho druhu. Plavbami „na čemkoliv“ ostatně akce začala a důstojným pokračováním je i recesistická soutěž netradičních plavidel. Přihlásit se může každý, kdo sestaví vtipnou „loď“ a zdolá s ní předem určenou trasu; začíná se v sobotu 20. června v 18.00 hodin u skautské klubovny v parku pod sídlištěm U Zastávky ve Veselí nad Lužnicí, cíl je u lávky u kulturního domu.

Ve stejný den, tedy v sobotu 20. června, si také můžete vychutnat jízdu Elinkou, historickým elektrickým vláčkem na trati z Tábora do Bechyně. Z Tábora vlak odjíždí v 10.24 hodin, zpět z Bechyně se vrací ve 14.35 hodin. Za cestu tam a zpátky zaplatí dospělí 100 Kč, děti od 6 do 15 let 50 Kč, lístky se prodávají na místě.

Závody dračích lodí

Zlatým hřebem festivalu bude závod dračích lodí na Knížecím rybníku u Tábora.

Pro jeden ze zlatých hřebů festivalového programu je vyhrazena neděle 21. června, místem konání pak je Autokemp Knížecí rybník u Tábora. Zábavné závody na 12,5 m dlouhé ozdobené kanoi s dračí hlavou jsou určeny pro 20členné posádky s kormidelníkem a bubeníkem, místa je možné rezervovat v informačním centru Tábor. Pokud uspějete, dopoledne před závodem vás čeká trénink, od 11.00 hodin pak starty. Výsledky se budou vyhlašovat přímo na místě v 18.00 hodin.

Dvě noci s literaturou a jedna autogramiáda

Festival Léto nad Lužnicí se odehrává na nábřežích a prostranstvích kolem známé jihočeské řeky, na její hladině a občas i pod vodou.

Festival Léto nad Lužnicí je určený opravdu pro všechny a každý si v programu najde to, co ho baví. Například třikrát se dostane ke slovu literatura. Městská knihovna Tábor pořádá ve středu 17. června už podruhé Noc literatury, v úterý 23. června se můžete vypravit na Svatojánský večer a noc literatury do zahrady Galerie Fara v Plané nad Lužnicí.

Třetí setkání s literaturou a Jiřím Hájíčkem, držitelem ceny Magnesia litera za rok 2006 a 2013, nabídne ve čtvrtek 25. června koupaliště Pohoda a malý sál Spektrum v Sezimově Ústí.

Symbolickou tečkou bude společná plavba na lodích po Lužnici ze Soběslavi do Plané v sobotu 27. června.