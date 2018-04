Léto na Zélandu: zimní pohádka u protinožců

Může se hodit Doprava tam: Lze letět několika leteckými společnostmi, vždy min. s jedním přestupem (Singapur, Hongkong, Los Angeles, Dubaj, Den Pasar atd.). Novinkou je přímý let společnosti Korean Air z Prahy do Soulu a následný let Soul Auckland. Ceny za letenku včetně tax se pohybují od 35 000 Kč. Doprava na místě: Ideální je pronájem auta. Většina společností poskytuje v zimním období slevu. Osobní auto můžete mít v zimě již od 18 NZD/den! Ubytování: Není problém, v zimě je většinou vše prázdné. Výjimkou jsou zimní střediska (Tongariro, Queenstown, Wanaka) a město Rotorua, kdy se vyplatí včasná rezervace. Otevřené jsou i kempy, i když na stanování může být opravdu chladno. Počasí: Nejchladnější měsíc je červenec, kdy průměrné teploty dosahují na severním ostrově 5-14 °C, a zejména v horách může být celý den pod nulou. V této době také častěji prší a sníh leží v nadmořských výškách od 1300 m. Jiná situace je na chladnějším Jižním ostrově, kde často sněží a na silnicích leží námraza (vyplatí se auto s pohonem na 4 kola). Lyžařská sezona začíná většinou v červnu a trvá do září, někdy i déle. Slunce v červenci vychází kolem 7.30 a zapadá kolem 17.00. Autor článku Jan Hocek je fotograf a nezávislý publicista. Je autorem knihy Nejhezčí túry světa. Najdete v ní reportáže a fotografie z osmnácti nejhezčích světových túr pěti kontinentů – od Aljašky po Nový Zéland včetně map a praktických rad. Více o autorovi na http://www.hocek.cz/.