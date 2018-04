Letní výlety do zoo v Česku

Zoo Praha

Založena v roce 1931, je zde kolem 370 druhů zvířat. Adresa: U Trojského zámku 3/120, 171 00 Praha 7, tel.: 296 112 111. www.zoopraha.cz, zoopraha@zoopraha.cz.

Atrakce: především kůň Převalského, šelmy, antilopy, velcí savci. Otevírací doba: otevřeno po celý rok denně; březen 9.00-17.00; duben, květen, září, říjen 9.00-18.00; červen, červenec, srpen 9.00-19.00; listopad, prosinec, leden, únor 9.00-16.00. Vstupné: v sezóně od dubna do září dospělí 80 Kč (roční 500 Kč); děti 3 až 15 let; studenti, důchodci, ZTP 50 Kč; rodina 2 dospělí + 2 děti - 230 Kč; děti do tří let zdarma; skupiny od deseti osob 10% sleva; pes 20 Kč.

Zoo Ústí nad Labem

Založena v roce 1957, je zde na 190 druhů zvířat. Adresa: Dráždanská 23, 400 07 Ústí nad Labem, telefon: 475 503 354, www.zoousti.cz, zoo@zoousti.cz.

Atrakce: historicky první březí slonice na našem území, která je právě v polovině březosti. Návštěvníci se s ní mohou setkat doslova tváří v tvář při každodenní procházce po areálu zoo. Dalším oblíbencem návštěvníků je mládě levharta mandžuského. Otevírací doba: letní sezona (1. 4.-31. 10.) 8.00-18.00. Vstupné: pro dospělé 50 Kč, pro děti 25 Kč. Možnost zakoupení výhodných permanentních vstupenek.

Zoo Děčín

Založena v roce 1949, je tady kolem 80 druhů zvířat. Adresa: Pastýřská stěna, Žižkova 1286/15, 405 02 Děčín 4. Telefon: 412 531 626, www.zoodecin.cz, zoodecin@space.cz.

Atrakce: po loňském neúspěchu se letos podařilo ošetřovatelům děčínské zoologické zahrady odchovat mládě seriemy rudozobé - ptačího obyvatele pamp Jižní Ameriky. Z dvou vajec, která samice snesla, zůstalo naživu jedno mládě, o které oba rodiče starostlivě pečují. Zoo je jediná v Česku, která tyto ptáky chová. Otevírací doba: letní sezóna (květen - září) 8.00 - 18.00. Vstupné (letní sezóna): dospělí 55 Kč, děti do 15 let 30 Kč, držitelé průkazu ZTP mají slevu 50 %, skupiny nad 10 lidí mají slevu 20 %.

Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Byl založen v roce 1975, chová téměř 130 druhů zvířat. Adresa: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov, telefon: 474 629 917, www.zoopark.cz, zoopark@zoopark.cz

Atrakce: v současné době lze v zooparku pozorovat mladého pelikána, který do zoo v květnu sám přiletěl. V našich zeměpisných šířkách jde o velikou vzácnost. Odkud se vzal, je zatím záhadou. Otevírací doba: pondělí až pátek 9.00-17.30 hodin, sobota a neděle 9.00-18.00 hodin. Vstupné: dospělí 45 Kč; děti od 3 do 15 let 20 Kč; důchodci 20 Kč; chomutovští důchodci od 70 let zdarma; hromadné zájezdy 10% sleva. Celoroční vstupenka: dospělí 260 Kč, dítě 130 Kč.

Zoo ve Dvoře Králové nad Labem

Založena v roce 1946 a je zde asi 350 druhů zvířat. Adresa: Štefánikova 1029, 54401 Dvůr Králové nad Labem, telefon: 499 329 515, fax: 499 320 564, www.zoodk.cz, zoo.dk@zoodk.cz

Otevírací doba: denně v průběhu celého roku od 9.00. Zavírací hodina se liší podle typu sezony a také dle aktuálních povětrnostních podmínek. Minimálně je otevřeno do 15 hodin, v létě do 18 hodin. Od 1. 7.-1. 9. nabízí zahrada od 19.30 do 21.30 hod. večerní safari - speciální projížďku safaribusem s průvodcem . Vstupné: o letních prázdninách je to takto: dospělí 100 Kč; děti 6-15 let, důchodci, studenti 65 Kč; děti 3-6 let 25 Kč; děti 1-3 roky 10 Kč; psi 15 Kč. V ceně vstupenky je prohlídka celé zahrady, denní projížďka po safari a návštěva obrazárny Zdeňka Buriana. Večerní safari: dospělí 110 Kč; děti 6-15 let, důchodci, studenti 70 Kč; děti 3-6 let 25 Kč; děti 1-3 roky 10 Kč; psi 15 Kč.

Atrakce: žije zde největší počet exotických zvířat v České republice, zahrada chová největší kolekci afrických zvířat v Evropě. Pavilon Ptačí svět - unikátní expozice ve střední Evropě. Polovina opeřenců poletuje volně nad hlavami lidí. Dále pavilon Vodní světy - expozice návštěvníkům přibližuje život mořských i sladkovodních živočichů. Velkou atrakcí jsou stovky volně poletujících exotických motýlů.

Zoo Ohrada - Hluboká nad Vltavou

Leží v těsné blízkosti města, vedle Loveckého zámku Ohrada, a je nejmenší zoologickou zahradou v tuzemsku. Je zde kolem 115 druhů zvířat. Adresa: 373 41 Hluboká nad Vltavou. Telefon: 387 002 211, www.zoo-ohrada.cz, info@zoo-ohrada.cz.

Atrakce: mezi chovatelské úspěchy patří vydra říční, která není v jiných českých zoologických zahradách k vidění. Unikátní je i zvláštní druh jihoamerického tukana. Otevírací doba: v období letního času od 9.00 do 18.00 hodin, v červenci a srpnu až do 19.00. V zimě od 9.00 do 16.00. Pro školy a další hromadné výpravy zajišťuje zahrada po dohodě průvodce s odborným výkladem. Vstupné: dospělí 40 Kč; děti do 15 let a důchodci zaplatí 20 korun.

Zoo Plzeň

Byla založena v roce 1926 a je zde na 450 druhů zvířat. Adresa: Pod Vinicemi 9, 301 16 Plzeň, telefon: 377 530 916, www.zooplzen.cz, mail@zoo.plzen-city.cz.

Atrakce: varan komodský (největší ještěr světa), největší výběh medvědů hnědých v České republice, šestičlenná rodina šimpanzů. Vstupné: děti 4 až 15 let, studenti, důchodci a vojsko 40 Kč; dospělí 60 Kč; doprovod škol a školek zdarma. Otevírací doba: duben až září denně 8.00 až 19.00; říjen-březen 9.00 až 18.00; botanický skleník: duben až září úterý-pátek 11.00 až 18.00; sobota a neděle 10.00 až 18.00.

Zoo Liberec

Založena v roce 1919, je zde asi 140 druhů zvířat. Specializuje se na chov vzácných ohrožených druhů. Adresa: Masarykova 1347/31, 460 01 Liberec. Telefon: 482 710 617, www.zooliberec.cz, info@zoo.lbc.cz.

Atrakce: k raritě, jíž se liberecká zoologická zahrada jako jediná v České republice může pochlubit, patří především tygři indičtí. Chovatelským úspěchem bylo narození tří mláďat dne 10. 5. 2002. Ošetřovatelé se starají o samici a tři mláďata, samec Sitar nedávno zahynul.

Vstupné: dospělí 60 Kč; děti do 3 let zdarma; děti od 3 do 15 let 35 Kč; studenti do 26 let (po předložení průkazu) 40 Kč; osoby starší 70 let (po předložení průkazu) 40 Kč; ZTP (po předložení průkazu) 40 Kč; ZTPP (po předložení průkazu) zdarma. Otevírací doba: duben-září 8.00-18.00; říjen-březen 8.00-17.00. Pokladna vstupenek se uzavírá 30 min před uzavřením zoo. Krmení lachtanů: duben-listopad 10.30 a 15.30. Prosinec-březen: 10.30 a 15.00.

Zoo Jihlava

Zoo je umístěna v srdci města u řeky Jihlavy, deset minut pěšky od centra. U areálu je parkoviště pro auta. Adresa: Brezinovy sady 10. telefon: 567301797, www.regionalist.cz/zoojihlava, jizoo@pvtnet.cz.

Atrakce: Zoo bez mříží. Nově otevřená africká vesnice Matongo s tradičními africkými chýšemi, kontaktní zoo pro děti. Největší kolekce nejmenších drápkatých opiček, chov jedovatých hadů, množství vzácných druhů zvířat zařazených v záchranných programech. Jihoamerický pavilon s mlžným systémem, tropickým deštěm a zvuky džungle.

Otevírací doba: celoročně každý den, letní sezona (květen-září): 8.00-18.00, zimní sezona (listopad-březen): 9.00-16.00, duben a říjen: 9.00-17.00. Vstupné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti do 12 let, 30 Kč důchodci, vojsko, studenti. Vstup se psy není dovolen, ale je možné využít box pro psa (stojí 15 korun); snížené zimní vstupné: 45 dospělí, 25 Kc děti.



Zoo Ostrava

Nachází se v jedinečném stohektarovém areálu listnatého lesa s přírodními rybníky, založena v roce 1951 a chová kolem 200 druhů zvířat. Adresa: Stromovka, 710 00 Slezská Ostrava, Michálkovická 197. Telefon: 596 241 269, www.zooostrava.cz, tisk1@mmo.cz.

Atrakce: želva obrovská; klokani; kočkodan Dianin - africká opice, kterou chová jen Ostrava, jiná zahrada v zemi ji nemá a na světě je jich také velmi málo; největší kolekce kočkovitých šelem v republice - asi čtyři desítky zvířat v 18 druzích a poddruzích; největší kolekce vodních ptáků z řádu vrubozobých (husy, kachny).

Vstupné: dospělí 50 Kč; zlevněné za 30 Kč pro děti od 3 do 15 let, studenty, důchodce, držitele ZTP (ti to mají navíc do 18 let zdarma stejně jako děti do 3 let, pak pro ně platí zlevněné). Otevírací doba: duben až srpen 8.00 až19.00 (pavilony se zavírají v 18.00), v zimním období se otvírací doba zkracuje podle délky denního svitu.

Zoo Zlín-Lešná

Založena v roce 1948, žije zde kolem 240 druhů zvířat. Adresa: Lukovská 112, 763 14 Zlín-Lešná. Telefon: 577 914 180, www.zoolesna.cz, zoolesna@mbox.mrp.cz.

Atrakce: slon africký, jediné tři slonice na Moravě; gorila nížinatá - jediný pár goril na Moravě; pavilon lachtanů, expozice afrických zvířat (žirafy, zebry, nosorožci). O tevírací doba: denně od 8.30 do 18.00. Vstupné: celodenní - dospělí 65 Kč; děti od 3 do 15 let 45 Kč; studenti, důchodci 55 Kč; slevy pouze pro školní skupiny od 1. 9. do 15. 4.

Zoo Olomouc

Byla založena v roce 1953 a je zde až 480 druhů zvířat. Adresa: Svatý Kopeček, Darwinova 29, 772 00 Olomouc. Telefon: 585 385 348. Fax: 853 85 260. www.zoo.olomouc.com, E-mail: zoo@olomouc.com.

Atrakce: jaguár americký, lvíče berberského lva, obří akvárium pro žraloky, v pavilonu opic jsou dva lemuři černí a dvojčátka drápkatých opic tamarínů pinčích. Další zajímavostí je přechod přes visutou lávku vedoucí do výběhu makaků červenolících, které je tak možno sledovat z bezprostřední blízkosti. Tradicí se stalo ukázkové krmení zvířat, kdy chovatelé a ošetřovatelé návštěvníkům prozradí a předvedou, čím a jak se zvířata krmí.

Otevírací doba: leden až březen 8.00-16.00; duben 8.00-17.00; květen až září: 8.00 - 18.00; říjen: 8.00-17.00; listopad - prosinec: 8.00-16.00. Areál zoo je nutné opustit hodinu po uzavření pokladny. Vstupné: dospělí 50 Kč; děti od 3 do 15 let 30 Kč; studenti a důchodci 30 Kč; vojáci základní služby 30 Kč.

Zoo Brno

Adresa: U Zoo č. 46, 635 00 Brno-Bystrc. Telefon: 546432311, www.zoobrno.cz, zoo@brno.comp.cz. Atrakce: pavilon Tygří skály - výběh tygrů; Tropické království - expozice plazů a obojživelníků; výběh safari - společný výběh afrických kopytníků.

Otevírací doba: listopad až únor 9.00-16.00; březen a říjen 9.00-17.00; duben až září 9.00-18.00. Pavilony a pokladny se zavírají hodinu před uzavřením areálu. Vstupné: dospělí 40 Kč; rodinné vstupné (2 dospělí, 3 děti) 100 Kč; důchodci, děti do patnácti let 20 Kč; děti do 3 let zdarma. Otevřena byla v roce 1953, je zde kolem 230 druhů zvířat, specializací jsou afričtí kopytníci. Zajímavá je stálá akvaristická výstava v centru města.

Zoo Hodonín

Adresa: Zoologická zahrada Hodonín, U Červených domků, 695 03 Hodonín. Telefon: 518 346 271. Atrakce: nová expozice mořských akvárií, kde dominuje expozice žraloků. Otevírací doba: duben až říjen 9.00-19.00; listopad až březen 9.00-16.00. Vstupné: dospělí 40 kč;, důchodci, děti do patnácti let 20 Kč; děti do 3 let zdarma. Založena byla v roce 1975, hlavní specializací jsou papoušci, šelmy, exotické ptactvo, primáti. Asi 120 druhů zvířat.

Zoopark Vyškov

V zooparku nedaleko zámecké zahrady, který byl založen v roce 1956, žije 80 různých druhů hospodářských zvířat. Atrakce: Dvoreček naší babičky - selský dvůr s možností přímého kontaktu se zvířaty.

Adresa: Zoopark Vyškov, Palánek 424, 682 01 Vyškov. Telefon: 517 346 356. E-mail: zoo. vyskov@cmail.cz. Otevírací doba: březen až říjen 9.00-18.00; listopad až únor 9.00-16.00. Vstupné: dospělí 30 Kč; děti do patnácti let, studenti, důchodci 20 Kč; děti do tří let zdarma.