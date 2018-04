Letní turistika v Dolomitech. Tipy na tři nejhezčí túry

JAK SE TAM DOSTAT

Asi nejrychlejší cesta z Prahy do Cortiny d´Ampezzo vede přes České Budějovice do rakouského Lince, Salcburku a dále pak přes Bruk, Lienz a přes hraniční vesničku Sillian do Itálie. Ve vesnici Dobbiaco je třeba odbočit doleva na Cortinu d´Ampezzo.

Také z Brna je cesta orientačně velmi snadná. Doporučovaná trasa vede přes Vídeň směrem na Spittal an der Drau do Lienze. Další cesta je shodná s cestou z Prahy.

Obě varianty jsou dlouhé přibližně 600 km a doba jízdy se bude pohybovat kolem 7-8 hodin. Je nutné počítat s tím, že se na rakouských dálnicích za jejich použití platí. Informace o cenách a délce platnosti dálničních známek jsou k dispozici např. na stránkách ÚAMK - ZDE.

UBYTOVÁNÍ A TÁBOŘENÍ

V Dolomitech je podobně jako v jiných italských turistických oblastech a národních parcích zakázáno tábořit ve volné přírodě. Vyplatí se připlatit si za služby celé řady kempů nebo penzionů, a neřešit tak nepříjemnou komunikaci s policií nebo strážci národních parků.

Pro popisovanou oblast doporučuji z vlastní zkušenosti kemp Olympia v Cortině d´Ampezzo a kemp Malga Ciapela pod jižní stěnou Marmolady.

DOPORUČENÉ VYBAVENÍ - turistika

V Dolomitech si můžeme vybrat výlety od těch s časovou náročností do jedné nebo dvou hodin až po náročné celodenní túry nebo několikadenní přechody po horských chatách. Každopádně doporučuji kvalitní turistické boty (maratonky určitě nestačí), funkční spodní prádlo, druhou vrstvu na zateplení (fleece nebo windstopper) a kvalitní nepromokavé kalhoty a bundu. Přiměřeně velký batoh a dostatek vody by měly být samozřejmostí.

LEDOVEC

Pohyb po ledovci vyžaduje podle aktuálních podmínek použití maček (stoupací železa), cepínu a navázání na lano. V batohu nebo raději na sedacím úvazku by navíc neměly chybět alespoň 3 karabiny se zámkem a průsíkovací smyčky pro případ pádu do trhliny a nutnosti vyproštění spolulezce. Mobilní telefon s nabitou baterií a uloženým číslem na oblastní záchrannou službu by sice měl být naprosto standardním vybavením každého vysokohorského turisty, ale v případě pohybu po ledovcích a via ferrata to platí dvojnásob.

POJIŠTĚNÍ

Pokud se rozhodnete pro výstup na Marmoladu nebo lezení zajištěných horských cest, seznamte se podrobně s pojistnými podmínkami svého cestovního pojištění. Některé pojišťovny zařazují tyto aktivity do nepojištěných výjimek a případný zásah záchranné služby se vám pak může nepříjemně prodražit. Osobně doporučuji členství v Rakouském alpském svazu (OEAV - Oesterreichischer Alpenverein), které kromě dalších výhod zprostředkovává i velmi výhodně pojištění aktivit v horách.