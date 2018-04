Letní turistická sezóna bude úspěšná

O zhruba pět procent by se měl letos zvýšit také zájem o domácí dovolenou. Mag Colsunting přitom odhaduje, že loni dovolenou v tuzemsku trávilo asi 5,6 miliónu občanů včetně dětí, což bylo o 5,5 procenta více než v roce 2000.



Do zahraničí by na dovolenou mohlo letos vycestovat až 3,2 miliónu lidí, zatímco loni to byly téměř tři milióny osob. V roce 2001 výjezdová turistika vzrostla i vůči silnému roku 2000 o zhruba pět procent.



Na objem prostředků, které lidé vloží do cestovního ruchu, by mělo mít pozitivní vliv zvýšení platů ve státní správě o 11 procent od března. Do cestovního ruchu by mohla směřovat také část prostředků, které obdržely oběti nacismu jako odškodnění. Podle Beránka totiž mnoho odškodněných daruje získané prostředky

svým dětem a především vnoučatům, které je často hodlají využít právě na cestování.



Letos by k nám mělo přijet až 8,2 miliónů zahraničních turistů.

U příjezdů cizinců do České republiky, které loni v závěru roku mírně snížil výpadek americké a japonské klientely po teroristických útocích v USA, Mag Consulting čeká v letošním roce růst. Se začátkem letní sezóny by totiž podle Beránka měly negativní dopady terorismu na celosvětový cestovní ruch odeznít. Loni navštívilo naší zemi asi osm miliónů cizinců, kteří tu alespoň jednou přespali, což by představovalo meziroční růst asi o devět procent. Letos Mag Consulting očekává další nárůst o zhruba 2,5 procenta. Zvýšení tedy nebude tak razantní jako v roce 2001 kvůli ekonomickému ochlazení v západní Evropě.