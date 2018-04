Letní toulky po Česku

Střední Čechy

Nymbursko

Již osm let funguje v obci Ostrá na Nymbursku historická vesnice Botanicus. Během procházky si návštěvníci mohou prohlédnout truhlárnu, kovárnu či středověké vězení. Doboví řemeslníci předvedou názorně svoji práci a zkusit výrobu mýdla nebo svíčky si může každý, kdo zaplatí poplatek v rozmezí jednoho až dvou grošů. Vesnička Botanicus je jako stvořená i pro jedlíky. Mají-li dostatek grošů, mohou ochutnat některou ze středověkých specialit.

Mělník

Především milovníci vína by si neměli nechat ujít výlet do Mělníka. První keříky vinné révy sice nechala ve městě vysázet kněžna Ludmila, babička svatého Václava, nejušlechtilejší odrůdu vína však do města přivezl Karel IV. Mělnickou dominantou je zámek, pod kterým se nacházejí rozsáhlé vinné sklepy. Právě ty je možné navštívit a ochutnat v nich některou z mělnických vinných specialit.

Moravskoslezský kraj

Osoblažsko

Rájem na zemi, i když zatím jenom pro určitý okruh turistů, je chudé Osoblažsko, zvlněný výběžek do Polska, nazývaný slezskou Hanou, ukrytý v samém okraji Moravskoslezského kraje. Zapadlý kraj, vysídlený po druhé světové válce, nepřirostl příliš k srdci ani přistěhovalcům, kteří žijí v domech po bývalých německých obyvatelích. Díky tomu, že v oblasti nevznikl ani kdysi, ani v komunistickém režimu jediný průmyslový podnik, má dnes Osoblažsko jedny z nejčistších klimatických podmínek ve střední Evropě.

Na malém území tu lze najít zámky a historické stavby, z nichž některé získaly díky zapomnění romantickou a tajuplnou podobu. Kdo se na Osoblažsko vypraví například na kole, nemůže zatím očekávat stoprocentní servis v podobě opraven kol na každém rohu a desítky kvalitních hotelů, nicméně možná také právě proto je tento kraj navštěvován těmi, kdo hledají naprostý klid, romantické vyjížďky a třeba i nocleh po širákem.

Plzeňsko

Zvířata a květiny

V Plzni nejvíce láká k návštěvě zoologická a botanická zahrada, kterou ročně projde přes 200 tisíc lidí. Na 21,5 ha svého areálu chová v současné době více než 3700 jedinců reprezentujících na 800 druhů živočichů. Zoo vstoupila do povědomí veřejnosti prvním dovozem komodských varanů, nejmohutnějších ještěrů světa. Je druhá nejstarší zoo v Čechách, byla otevřena roku 1926 v městské části Doudlevce pod názvem IRIS, sedm let po liberecké (1919) a pět let před pražskou (1931).

Severní Čechy

České Švýcarsko

Nachází se v bývalém okrese Děčínsko a je to část rozsáhlé oblasti, která pokračuje na druhé straně saské hranice. Malebná krajina, která je dlouhou dobu vyhledávaným turistickým místem. Součástí jsou i známé soutěsky ve Hřensku nebo unikátní skalnatý útvar Pravčická brána.

Hrad Střekov

Je na kraji Ústí nad Labem. Přijíždí se k němu nádherným labským údolím, které u Lovosic začíná takzvanou Portou Bohemikou, která je ještě součástí Českého středohoří. Hrad byl postaven v roce 1318. Byl před několika lety vrácen posledním majitelům - Lobkovicům. V posledních letech se zde také děje řada zajímavých akcí zejména o prázdninách. Z hradu je nádherná vyhlídka právě na labské údolí i na Ústí nad Labem, které odtud přes svou nedobrou pověst kvůli špatnému životnímu prostředí vypadá nádherně.

Praha

Vítkov

Památník na Vítkově si většina lidí spojuje s komunismem. Jeho vznik je však spjat s T. G. Masarykem a první republikou. Kromě neobvyklého výhledu na Prahu zde návštěvníci mohou obdivovat podle listin UNESCO největší jezdeckou bronzovou sochu na světě. Pěkné místo naleznete i na protějším kopci. Neobvyklý vrch, kterému místní neřeknou jinak než Na Křížku, skýtá ze svého vrcholu krásný pohled na Prahu. Na úpatí pak můžete posedět v hospůdce Parukářka, kam se nemusíte bát vzít svého psa. Psi totiž mohou i dovnitř.

Branické skály

Přírodní památka Branické skály leží mimo hlavní turistický zájem. Obyvatelé Braníku o ní však dobře vědí. Dřevěná vyhlídka na skále, nádherný výhled na Vltavu, Barrandov a Prokopské údolí. K tomu všemu pěkné místo na ležení a v blízkosti kulturní centrum a restaurace Dobeška, kde je možné posedět na zahrádce a občerstvit se. Pro děti kolotoče a prolézačky. To všechno dělá toto místo výjimečným a zajímavým.

Karlovarsko

Svatošské skály

Pod skalními vyhlídkami nad řekou Ohří, romantickými soutěskami a pověstmi opředenými lesy vede oblíbená výletní trasa turistů a cykloturistů, kteří se vydávají z Lokte do Svatošských skal. Řeka tu v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les prorvala karlovarský žulový masiv hlubokým kaňonem a spolu s deštěm a větrem vytvořila mohutné skalní pilíře a jehlany. Svými tvary připomínají svatební procesí a podle toho jsou i pojmenovány - například Ženich, Nevěsta, Muzikanti, Svědci. Bizarní tvary žuly jsou od roku 1933 chráněným přírodním výtvorem.

Kladská

Jedním z nejkrásnějších míst na Chebsku je rybník a lovecký zámeček Kladská v centru nejcennějšího území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Od bývalého loveckého zámečku knížete Schönburg-Waldenburga uprostřed tichých smrkových lesů vede kolem romantické vodní plochy po dřevěných chodníčcích nově opravená naučná stezka přírodní rezervací Kladské rašeliny - Tajga s velmi pestrou flórou i faunou. Lidé si nyní mohou prohlédnout i sousední Kyselé jezero s jedním z nejkyselejších povodí v Evropě a park s hrobkou zakladatele zdejšího loveckého zámečku, se stylovými stavbami a arboretem.

Pardubicko

Zahrady v Litomyšli

Na moderní architektonické výtvory se obvykle většina běžných lidí dívá skrz prsty a ani obdivné výroky odborníků je v tom zpravidla nemohou zviklat. Po otevření Klášterních zahrad v Litomyšli se však stala nevídaná věc. Moderní architektonický celek, zasazený do historií přesyceného litomyšlského návrší nedaleko zámku, ohraničený dvěma kostely a lipovou alejí, přijali s uznáním téměř všichni.

Zatímco řada architektů oceňuje koncepci zahrad i kvalitní provedení, lidé vyjadřují svůj názor jinak - pokud je pěkné počasí, zahrady jsou od rána plné místních obyvatel, studentů i turistů. Rozsáhlý neudržovaný prostor u litomyšlského zámku mezi dvěma tamními kostely míjeli návštěvníci Litomyšle odjakživa bez povšimnutí. Město zpustlý kout v historickém centru nahradilo rozsáhlými trávníky, stromy, vodní plochou se sousoším Olbrama Zoubka a kamennými zdmi. Zahradami se po celý den ozývá reprodukovaná klasická hudba.

Okolí Králík

Poblíž léčivých pramenů nad městem Králíky dal místní rodák biskup Tobiáš Jan Becker v letech 1696 až 1710 postavit monumentální poutní komplex. Klášter na Hedeči se tyčí nad městečkem obklopeným malebnými horami a čistou přírodou. Na jihozápadě je výběžek Orlických hor Bukovohorská hornatina s nejvyšší horou Suchým vrchem (995 m), na jihovýchodě výběžek Hanušovické vrchoviny Jeřáb (1003 m) - předhůří Hrubého Jeseníku. Na severovýchodě masiv Králického Sněžníku (1424 m), který je po Krkonoších a Jeseníkách třetím nejvyšším pohořím v České republice.

Liberecko

Osada Jizerka

Nejvýše položená osada nedaleko chaty Smědavy v Jizerských horách. Původně ves dřevorubců, později sklářů. Kouzelné místo, kde jako by se zastavil čas: jen jedna cesta a kolem ní roztroušené staré dřevěné chalupy. Restaurace a penzion však nechybějí. Od roku 1995 je Jizerka vyhlášena památkovou rezervací.

Frýdlantsko

Neporušená příroda, malebné vesničky a hluboké lesy. Taková je krajina za Frýdlantem v Čechách směrem k polským hranicím. Samy názvy vesnic zní mile: Poustka, Višňová, Andělka, Dolní Řasnice, Krásný Les. Ideální místo pro ty, kteří chtějí uniknout od uspěchané civilizace.

Hradecko

Obří důl v Krkonoších

Mimořádně atraktivní ledovcové údolí, kterým se prochází při cestě na Sněžku. Jsou tam zbytky po působení ledovce, takzvané morény, tj. pásy nahromaděných velkých balvanů a lokality s mnoha druhy vzácných bylin - Čertova zahrádka a Krakonošova zahrádka. Některé rostliny se nikde na světě nevyskytují. V údolí jsou horské boudy, které představují typickou krkonošskou architekturu. V okolí jsou vidět prudké lavinové srázy vysoké až 600 metrů a vodopád.

Adršpašské skaly

Malebné území s rozsáhlým labyrintem skalních věží roztodivných tvarů s průchody hlubokými skalními soutěskami a výhledy z vrcholků skalních srázů. Na tři a půl kilometru dlouhé prohlídkové trase podél Metuje, která protéká skalním městem, jsou vidět dva vodopády a lze se projet na pramicích s průvodcem po umělém jezírku, které nechal na začátku 19. století vybudovat hrabě Blümegen. Skály odkryl až lesní požár v roce 1824, poté se stalo skalní bludiště přístupnější. Adršpašské skály jsou od roku 1933 národní přírodní rezervací.

Zlínsko

Pustevny

Oblíbené východisko letních turistických výšlapů a současně populární středisko zimních sportů. Dominantní jsou stavby legendárního stavitele Dušana Jurkoviče. Z blízkého Radhoště báječný rozhled na Beskydy a Javorníky.

Luhačovická přehrada

Umělé jezero v blízkosti Pozlovic na Luhačovicku. Je rájem nejen rybářů, ale nabízí i příjemné koupání a výlety do nejznámějších moravských lázní.

Jižní Morava

Boskovicko

Turisticky ještě ne zcela objevená oblast 40 kilometrů na sever od Brna, protkaná desítkami kilometrů turistických cest i cyklotras. Většinu území zabírají zalesněné kopce předhůří Vysočiny a Drahanské vrchoviny. V okruhu 20 kilometrů kolem Boskovic (hrad, zámek, židovská čtvrť, westernové městečko) jsou další dva zámky (Lysice, Rájec), umělé pískovcové jeskyně v Rudce u Kunštátu, modrotisková dílna v Olešnici, Moravský kras, pivovar Černá Hora či golfové hřiště na Kořenci. www.boskovice.cz

Pálava

Unikátní biosférická rezervace UNESCO na jih od Brna, při rakouských hranicích. Hlavní dominantou jsou Pavlovské vrchy a jejich hrady vypínající se hrdě nad Novomlýnskými nádržemi na severu a nad historickým městem Mikulovem na jihu. Další částí tohoto krásného kouta jižní Moravy je Lednicko-valtický areál se zámky, zámeckými parky, a dokonce i minaretem. Kraj slunce, vína, Věstonické venuše, dávné i nedávné historie. Dá se tu jen tak odpočívat, koupat, rybařit, chutnat víno, stejně jako aktivně lézt po skalách, surfovat či polykat kilometry pěšky a na kole. Na své si zde přijdou také všichni milovníci přírody: amaterští zoologové a botanici. www.palava.cz, www.mikulov.cz, www.lva.cz, www.pasohlavky.cz

Vysočina

Žďárské vrchy

Prales na Žákově hoře, rašeliniště, louky, mokřady, klid hlubokých lesů, odpočinek u nespočtu rybníků či adrenalin při horolezeckých výstupech v labyrintu rulových skal, to vše skýtá návštěva chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy s nejvyšším vrcholem Devět skal (836 m). Území leží na severovýchodě kraje Vysočina a patří k nejzachovalejším ekosystémům s řadou chráněných rostlin a živočichů. Je zde také jedno z nejčistších ovzduší v republice. Místo je ideální jak pro pěší turistiku, tak pro cykloturistiku.

Stvořidla

K nejmalebnějším koutům na Vysočině patří přírodní rezervaci Stvořidla. Mezi Světlou nad Sázavou a Ledčí nad Sázavou se nachází chráněný přirozený tok Sázavy s balvanitým řečištěm a kamennými srázy. Na řece jsou v těchto místech k vidění i krásné peřeje. Místo inspiruje spisovatele i básníky. Nedaleko odtud, pod obcí Vilémovice, se nachází i slavná Sluneční zátoka. Tak ji pojmenoval spisovatel Jaroslav Foglar, který sem se svým oddílem jezdil. Právě zde vznikla jedna z jeho nejslavnějších knih - Hoši od Bobří řeky.

Telč

Jako v pohádce si budete připadat, když navštívíte Telč. Město, jehož historické jádro je díky své jedinečnosti zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, patří k jedněm z nejnavštěvovanějších. Ne nadarmo si jej jako historickou kulisu vybírají filmaři z celého světa. Na náměstí Zachariáše z Hradce vás uchvátí zachované renesanční domy s podloubím, přilehlý zámek s parkem a zámeckou zahradou.

Střední Morava

Nýznerovské vodopády

Rychlebské hory na Jesenicku mají řadu kouzelných míst. Snad nejčarovnější jsou Nýznerovské vodopády, které jsou také zlatým hřebem jedné z turistických tras Rychlebskými horami. Nejsnáze dosažitelné jsou z Žulové. Vodopády vytvořil svou tisíce let trvající prací Stříbrný potok. Také se jim jinak říká Vodopády Stříbrného potoka. Voda zde umně využila střídání tvrdých a měkkých hornin a postupně vytvářela prahy, které se stále zvětšovaly. Celá kaskáda je nyní vysoká čtrnáct metrů, jednotlivé stupně potom až tři metry.

Lidé chodící k vodopádům se shodují, že zpívají tesknou píseň a mění svou barvu od stříbrné ráno po ocelově šedou navečer. Zde si také do sytosti přijdou na své milovníci přírodního koupání. Už v dávné minulosti lidé věřili v léčivou sílu zdejších vodopádů.

Venušiny misky

Už název Venušiny misky, kterých je na rovných plochách žulových skalisek mezi Žulovou a Vidnavou na Jesenicku celá řada, evokuje prastaré báje a pověsti. Název je odvozen podle dostupných pramenů od bohyně Venus ze starogermánské mytologie. Vychází z pověry, že šlo o obětní místa vytvořená původními obyvateli. Nejkrásnější Venušiny misky jsou na kopcích Smolný, Borový, Kaní hora, Velká a Malá píštěl.

Okolí Králík

Poblíž léčivých pramenů nad městem Králíky dal místní rodák biskup Tobiáš Jan Becker v letech 1696 až 1710 postavit monumentální poutní komplex. Klášter na Hedeči se tyčí nad malým městečkem obklopeným malebnými horami a panensky čistou přírodou. Na jihozápadě je výběžek Orlických hor Bukovohorská hornatina s nejvyšší horou Suchým vrchem (995 m), na jihovýchodě výběžek Hanušovické vrchoviny Jeřáb (1003 m) - předhůří Hrubého Jeseníku. Na severovýchodě masiv Králického Sněžníku (1424 m), který je po Krkonoších a Jeseníkách třetím nejvyšším pohořím v České republice. Králický Sněžník byl v roce 1990 vyhlášen Národní přírodní rezervací a vyskytuje se zde množství krasových jevů.

Jižní Čechy

Nové údolí

Výška nejvyšších šumavských vrcholků vyniká zejména z údolí, které si mezi nimi prorazila Studená Vltava při své cestě z Německa. Z české strany je údolí kolem říčky úzké, ale čím blíže je státní hranice, tím více se rozšiřuje a otevírá. Z cesty, jež kopíruje tok jednoho ze dvou pramenů Vltavy, je možné zahlédnout projíždějící soupravu v čele s parní lokomotivou, která končí u hraničního přechodu a kterou lze využít ke zpáteční cestě. Pro návštěvníky je zde připraveno malé železniční muzeum a vede tudy řada turistických stezek, například k nedalekému Schwarzenberskému kanálu nebo k Plešnému jezeru a památníku Adalberta Stiftera. Do Nového Údolí se zájemci dostanou, pokud od konce Lipenské přehrady pojedou proti proudu řeky Vltavy do Stožce, kde údolí začíná.