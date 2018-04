Letní toulky českými festivaly

Co na festivalech uslyšíte 3. až 6. 7. Zahrada 2003 Náměšť na Hané

Spirituál kvintet, Hop trop, Semtex, Vladimír Mišík a ETC, Prokop - Andršt - Hrubý, Nezmaři, Miki Ryvola, Klec, Hradišťan, Traband a desítky dalších.



3. až 6. 7. Rock for People Český Brod

Cypress Hill, The Levellers, Tři sestry, ZNC, Tatabojs, Indy & Wich, Kryštof, Mig 21, Stromboli, Traband, NPSDB a další desítky skupin. 4. a 5. 7. Litoměřický kořen Litoměřice

Rudovous, Ahmed má hlad, Traband, Čankišou, Tleskač, Tornádou Lue, Už jsme doma, Ty syčáci, Vladimír Václavek, Aktustic a další. 4. a 5. 7. Magorovo Vydří Prostřední Vydří (Jindřichův Hradec)

Tři sestry, N. V. Ú., NPSDB, Sex Deviants, In Public Ill, Lety mimo, New Kids Underground, Kohout plaší smrt, Čvachtavý lachtan, BBP, Mimo rytmus... 2. - 6. 7. Porta v Jihlavě

Bokomara, Robert Křesťan, Wabi Daněk, Cop, Žalman a spol., Žofie Kabelková, Vojta Kiďák Tomáško, Fleret s Jarmilou Šulákovou, Lokálka, The Big Rig Sweetis, Poutníci, Folk team, Pavlína Jíšová, Hop trop, Pacifik. 4.7. Koncert lidí dobré vůle na Velehradě, začátek 19:00 Může se hodit: vhodné vlakové i autobusové spojené si vyhledejte ZDE.