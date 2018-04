Letní siesta na lyžích

Není to nic podivínského, jet si v létě zalyžovat, ale našinec si nenápadně klepe na čelo. Tradice letního lyžování ještě není v Čechách tak zažitá, ale vzdálenost na nejbližší ledovcová střediska se ze vzrůstající rychlostí našich aut, ale také silničních sítí neustále zkracuje. Při dodržování silničních předpisů, dorazíte do centra dění za 7 – 8 hodin.

Můžete si vybrat z několika nejznámějších středisek jako je Kaprun, Stubaital, Hintertux, apod. Názory na jednotlivá střediska se více méně liší, ale je to většinou pouze důsledek potřeb jednotlivců a rodin.

Pro rodinné letní lyžování je asi nejvhodnější Kaprun, neboť dokonalé zázemí, nepřeberné množství ostatních aktivit v Zell am See a nenáročná „letní“ sjezdovka je k tomu jako stvořená. Náročnější lyžaři se zase přou o kvalitu sjezdovek na Hintertuxu a Stubaitalu, ale tato dvě střediska jsou si v mnohém podobná.

Počasí se sice ve vyšších nadmořských výškách rychle mění, ale většinu léta panuje jasno až polojasno, jen s občasnými bouřkami a přeháňkami, které jsou většinou s předstihem očekávány pracovníky z tamějších meterologických ústavů. V nadmořské výšce kolem 3330 m je většinou něco mezi 2 – 6 stupni Celsia, ale jde o měření prováděna ve stínu. Letní Alpské sluníčko dokáže svou intenzitou, rtuť teploměru zahřát na více jak18o C. Pak se již nemusíte bát navléci šortky, mikinu a lehkou větrovku, která neprofoukne.

Letní lyžování je samozřejmě trochu specifickou záležitostí, ale hlavní zásada zní: „Buď jako první ráno na vleku“. Musím zklamat všechny spáče, ale přivstat si, se opravdu vyplatí. Vypreparované traťe, kde máte pocit, jakobyste opravdu lyžovali na ledu, (neboť se leskne jako zrcadlo) jsou tou nejlepší odměnou.. Traťe jsou po ránu proklatě rychlé, ale většinou bezpečnější než po poledni, kdy v těžkém sněhu hůře koordinujete, své umě nacvičené oblouky.

Mýtus začátečníků, že na ledovci se opravdu lyžuje na ledu je samozřejmě mylný (lichý). Podle svědectví zaměstnanců vleků tento rok v červnu napadlo 50 cm sněhu. Samozřejmě to nebyl žádný prašan, ale s tímto sněhem se tu pracuje celé letní období. Nevýhodou pak je šedavý odstín sněhu.

Fronty u vleků zde opravdu nenaleznete, i když je otevřena méně než třetina všech vleků. Délky sjezdových tratí se samozřejmě liší od ledovce k ledovci, všude se lyžuje jen v horních částech celého areálu, ale i tak má např. nejdelší sjezdovka v Hintertuxu úctyhodných 2100 m.

Lyžovat se tedy vyplatí tak průměrně do 13 – 14.00 hodin, pak už se upravené traťe podobají čerstvě zoranému poli.Ale nebojte se, nudit se rozhodně nebudete. Všechna letní lyžařská centra oplývají řadou doprovodných programů a je na Vás pro který se rozhodnete. Sice bych nedoporučoval trápit dolní končetiny po lyžařském dopoledni, ale milovníci tenisu, squashe, pěší truistiky si jistě přijdou na své.

Doporučil bych spíše návštěvu bazénu, vířivky, nebo sauny. Milovníci cykloturistiky si můžou zapůjčit bycikl, milovníci spánku většinou nepohrdnou odpolední siestou. Asi by se daly velmi stěží vyjmenovat všechny sporty, které můžete provozovat, ale např. na Kaprunu v Zell am See si ranní lyžovačku můžete doplnit např. odpoledním windsurfingem.

Pokud se rozhodnete na některý z ledovců vyrazit, určitě se nejdříve informujte o uzavírkách těchto středisek. Některé z nich jsou sice otevřené 365 dní v roce, ale např. zmiňovaný Kaprun v létě prodělává 14 –ti denní odstávku pro nezbytnou technickou kontrolu vybavení. Letos byl ledovec uzavřen posledních 14 dní v červnu.

Ubytování se dá sehnat na jakékoliv úrovni za mimosezóní ceny. Od soukromých Guest house (již od 12 EUR na osobu) až o 4**** hotely za více jak 80 EUR.

Informujte se zdali cena obsahuje i snídani a místní poplatky.

Ceny skipasů se také liší mezi jednotlivými středisky, naleznete je velmi pohodlně na Internetu. Ceny jsou opět mimosezónní, takže relativně příznivé. Denní skipas se pohybuje v rozmezí od 22 – 30 EUR . Cena 3 denního pak od 61 – 79 EUR. Ceny jsou oproti hlavní sezóně nižší cca o 15% a někdy lze narazit na speciální akce, které nabízejí výrazné slevy.

Jednou za život byste to zkrátka měli zkusit. Netrapte se když ráno vstanete a obloha je pokryta mraky. Často se stává, že na nástupní stanici lanovky drobně mrholí a je zataženo, ovšem poté co jste téměř katapultování do výšky o 1,5 km vyšší, se rozzáří azurové nebe bez mráčku. Pod Vámi se pak válí oblaka a připadáte jako v nebi, kde sytou modř doplňuje jen bílošedá barva sněhu a tmavé vrcholky hor. Spíše se pak ujistěte, že jste si nezapomněli opalovací krém s faktorem 23 někde doma na verandě.

Takže nandávám si sluneční brýle, poupravím zmačkané kraťasy, zapnu si lehkou větrovku a sejdeme se dole u vleku.