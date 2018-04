Letní Rakousko: Kultura

Dalším tahákem je otevření nového stánku moderního umění Kunsthalle ve vídeňském kulturním centru Museumsqartier. V Kunsthale i Museumsquartier se střídá najednou několik výstav a i když sem přijdete kdykoliv, najdete jistě něco zajímavého. Program téměř všech výstav lze najít na internetu na stránce

www.wien.at.

V rakouské metropoli jsou navíc desítky stálých muzejních expozicí a výstavních síní a na prohlídku alespoň nepatrné části z nich si je potřeba vyhradit několik dnů. "Klasickými" taháky ovšem zůstávají palác Schönbrunn s unikátními sbírkami, či muzeem historických kočárů, Hundertwasserův dům, Přírodovědné muzeum,

muzeum současného umění MAK, klenotnice v paláci Hofburg, nebo Svatoštěpánský dóm, či technické muzeum. Turisté vyčerpaní "vážným" uměním se mohou vpodvečer do sytosti zabavit například v lunaparku Prater, nebo si skočit bungee jumping z Dunajské věže.

Vídeň žije navíc intenzivním "kavárenským" životem a tímto způsobem se zde dá bavit denně až do rána. Vstupné na výstavy, koncerty a do muzeí ovšem v Rakousku není levné. Platí se většinou od 70 šilinků (asi 175 českých korun) za

dospělého a děti a studenti s kartou EURO 26 mají slevy až 50 procent. Například za návštěvu výstavy El Greca ale zaplatíte 120 šilinků (a tím i za prohlídku celého Kunsthistorického muzea) a za zhlédnutí prodejní výstavu originálů Salvadora Dalího v soukromé galerii na vídeňském náměstí Josefplatz 90 šilinků. Výjimkou nejsou ani výstavy se vstupným 200 šilinků (500 Kč). V některých rakouských městech se dá ale zakoupit celodenní vstupenka do většiny muzeí a výstavních síní (kromě těch soukromých), která se vám jednoznačně vyplatí, pokud chcete zhlédnout několik turistických atrakcí denně. Výhodnou je například karta Vienna Card, která stojí 210 šilinků a můžete s ní zadarmo po 72 hodin cestovat vídeňskou dopravou a získáte výhodné slevy v muzeích, vybraných restauracích i obchodech.

Muzea a výstavy jsou otevřeny většinu denně od 10:00 do 19:00 až 20:00, ve čtvrtek některé až do desáté hodiny večerní. Mezi popové a rockové trháky letní sezóny patří zejména koncert irské kapely U2, která bude koncertovat ve vídeňské

městské hale 27. a 28. července. Vstupenky jsou ale již beznadějně vyprodány a dají se sehnat pouze "pod rukou". Jak se ale šíří po Vídni, v žádném případě ne pod 2000 šilinků za kus.

Příznivci klasické kytary mohou 4. července navštívit koncert světoznámého Paca de Lucii v Kulturní hale v Oberlaa. Lahůdkou pro fanoušky skupiny Depeche Mode bude jejich koncert ve vídeňské Městské hale 11. září. Lístky se dají rezervovat na internetové adrese www.teleticket.at. Na své si přijdou i příznivci Toma Jonese, který vystoupí v 21. září v dolnorakouském Tullnu.

Většinu programů rakouského kulturního léta si lze snadno najít přes internet, nebo přímo na místě v četných informačních kancelářích. O kultuře ve Vídni se můžete informovat i na telefonním čísle 0043-1-52550.