Letní provoz lanovky na Lysou horu by mohla umožnit nová mezistanice

O letní provoz se zasazují představitelé Rokytnice nad Jizerou, pro kterou je letní provoz lanovky šancí přilákat do města víc turistů. Ochráncům přírody se ale od počátku nelíbí, že by lanovka měla jezdit jindy než v zimě (více zde).

Představitelé obou stran se nyní vydali společně do horského terénu a shodli se v něm na pěti možných variantách řešení sporu, a to od regulovaného provozu přímo na vrchol přes dvě možné mezistanice až k zachování současného stavu.

"Jsem pro regulovaný pohyb po hřebenech i pro lidi, kteří tam chtějí vyjet. Pojďme udržet život v podhůří. Vždyť v létě tu skoro pes neštěkne," uvedl senátor Přemysl Sobotka.

Zároveň podotkl, že na vrchol patří pouze pěší a že bude proti cyklistům na nezpevněných cestách v první zóně parku. Cyklistika v nejpřísněji chráněných oblastech děsí ochránce přírody.

"Nerad bych, abychom tu po pěti či deseti letech zase seděli a diskutovali o tom, že se situace změnila a že musíme cyklisty vozit až nahoru," zmínil ředitel Krkonošského národního parku Jan Hřebačka.

Úpadek města stojí proti ochraně tetřívka

Bez letních turistů se Rokytnice pomalu vysídluje. Textilní průmysl tu padl již před lety a prakticky jedinou možností uživení místních lidí je práce v cestovním ruchu.

"Musíme ale turistům nabídnout více, než že je jen vyvezeme na kopec. Ministerstvo životního prostředí si nemyslí, že příroda je nejlepší bez člověka. Nechceme se dostat do situace, kdy bude nejohroženějším druhem člověk," podotkl náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař.

Nejpádnějším argumentem proti rozšíření provozu je ohrožený tetřívek. Nedaleko lanovky má svoje tokaniště a ochránci se proto bojí o jeho populaci. A nejen o ni.

"Klíčová je zdejší arktoalpinská tundra, která je přítomná jenom v Krkonoších. Díky ní se tu vyskytují další vzácné chráněné druhy i ten tetřívek," upozornil za Krkonošský národní park Jiří Flousek. Pokud by ochránci přírody slevili ze stávajícího zákazu, zřejmě bude lanovka v létě jezdit jen do části kopce.

"Uvědomil jsem si, že snesení horní stanice níž by asi nebylo dobré, Rokytnice by přišla o značku nejdelší sjezdovky. Řešením by mohla být výstupní stanice pro letní provoz," navrhl ředitel Hřebačka.

To se ale moc nezamlouvá poslancovi Václavu Horáčkovi. "Nová výstavba by byla větším zásahem do přírody než nějaký chodníček či využití některé ze starých cest," uvedl.