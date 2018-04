Letní pohoda ve slovenských lázních

Rajecké Teplice Lázeňské město v údolí Rajčanky v nadmořské výšce 420 m n. m. První písemná zmínka pochází z roku 1376. Už tehdy zde byly známé alkalicko-zemité termální prameny. Postupný rozvoj lázeňství, především pro léčbu pohybového aparátu, začal v 17. století. Moderní lázeňský areál, možnosti ubytování, kulturní a společenský život, naučné stezky, letní i zimní turistika. Dobrá dopravní dostupnost - více ZDE. ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ:

Obec Čičmany

Rázovitá obec na úpatí Strážovských vrchů u pramene řeky Rajčanky. Lidová architektura, malované dřevěnice, výšivky, lidové zvyky. Muzeum otevřeno denně kromě pondělí od 8 do 16 hodin. Obec Fačkov

Leží v údolí Rajčanky. Téměř v každé domácnosti uchovávají mužský i ženský fačkovský kroj. Turisté si jej mohou prohlédnout ve Fačkovskej izbe. Rajecká Lesná

V obci poutní kostel Narození Panny Marie z roku 1866, který získal před rokem titul Bazilika minor. V blízkosti se nachází Friwaldská kalvárie a lurdská kaple s pramenem léčivé vody. Pohyblivý Slovenský betlém, největší v Evropě, je přístupný denně od 9 do 12 a od 13 do 18 hodin. Město Rajec

Má přes šest tisíc obyvatel. První písemná zmínka z roku 1193. Nejslavnějším řemeslem zde bylo koželužství a obuvnictví. Kostel sv. Ladislava z první poloviny 14. století. Renesanční radnice ze 16. století nyní slouží jako výstavní galerie a obřadní síň. V bývalém pivovarském domě ze 17. století je umístěno městské muzeum. Letní termální koupaliště Veronika s osmi bazény a vodou o teplotě 26 stupňů Celsia. Lietavský hrad

Zřícenina jednoho z největších slovenských hradů. Pochází z 13. století, v 16. století renesančně přestavěn, od 18 století neobývaný. Krásné rozhledy do okolí. Kunerad

Obec v údolí Bystričky. První písemná zmínka z roku 1490. Gróf Ballestrém postavil nad obcí v letech 1914 -1916 lovecký zámek, který Němci v roce 1944 vypálili. Po patnácti letech však byl obnoven a nyní funguje jako léčebné a ubytovací zařízení.

RADY NA CESTU

Stačí občanský průkaz

Při cestování na Slovensko se stačí na hraničním přechodu prokázat občanským průkazem. Pozor však při cestování s dětmi, které ještě občanský průkaz nemají. Musí mít buď vlastní cestovní pas nebo musí být zapsány v cestovním pase doprovázejícího rodiče. Peníze

Slovenské koruny lze vyměnit jak před cestou v českých směnárnách, tak i ve směnárnách přímo na Slovensku. V Rajeckých Teplicích v pobočce Slovenské spořitelny nebo přímo v recepci lázní Aphrodite