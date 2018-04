Letní pohoda v Bílých Karpatech

Zajímavosti z Valašských Klobouk:



Stará radnice Stará radnice na náměstí má renesanční jádro, už v 16. století zdobily radniční věž bicí hodiny. Dnešní podobu dostala budova jednak pozdněbarokní přestavbou 1797-1798), jednak rekonstrukcí v roce 1943. Je sídlem městského muzea, ve kterém si mohou návštěvníci prohlédnout expozici Pravěk jižního Valašska. Za pozornost také stojí renesanční pranýř v parku před muzeem; je to jeden z nejstarších dochovaných pranýřů v Česku. Barokní mariánský sloup z roku 1761 - stojí na náměstí před městským úřadem.

Červený dům

Červený dům - nachází se nedaleko od městského úřadu. V jeho interiérech z 19. století jsou představena nejslavnější klobucká řemesla - soukenictví, plátenictví a barvířství. Návštěvník může sledovat nejen dobové zařízení světnice či černé kuchyně, ale pozná i výrobní postupy zmíněných řemesel – a třeba uvidí i tkaní na soukenickém stavu.



Kostel Povýšení sv. Kříže Farní kostel Povýšení svatého Kříže má gotické jádro, o renesančních stavebních úpravách svědčí především mohutný korpus věže ze druhé poloviny 16. století, dnešní podoba je dána barokní přestavbou. JAK SE MLUVÍ NA VALAŠSKU:

"Kolej řečí znáš, tolikrát si člověkem, pravil gdosi a mně sa to lúbí. Su z tadyma, z Valašska, tož chcu znat řeč tejto krajiny a jejích ludí. Samozřejmě chcu ale znat aj řeč spisovnú a budu tom učit aj svoje děcka. Nejde řéct: toto je valašské a toď to už né. Když dojde Karlovjanka lebo chlap z Frenštáta, tož každý má pro ledaco iné slovo, šak ani město lebo dědina nemajú svoju řeč, nakonec - každý z nás mluví ináč! Ale neměli bysme zapomínat, co které slovo znamenalo či jak sa čem pravilo, šak dědáčci kolikrát aj zajímavě skládali věty! Tú našu valaštinu pořádně nikdo nepopsál - jak sa jú mluvilo před čtyřma stovkama roků či třeba před sto rokama. Valašská řeč je skutečnú rečú našeho domova a má hrdú minulost, přítomnost a věříme, že aj budúcnost." KOUPÁNÍ:

Oblast jižního Valašska neoplývá žádnými atraktivními možnostmi koupání. Koupaliště je ve Valašských Kloboukách, v okolí také ve Francově Lhotě. Ještě není jisto, jestli bude letos v provozu koupaliště v Návojné. Součástí areálu základní školy v nedalekém městečku Brumov-Bylnice je menší veřejně přístupný a celoročně otevřený krytý bazén a sauna. UBYTOVÁNÍ:

Hotel Alfacentrum Valašské Klobouky

Horský hotel Jelenovská

Horské rekreační a rehabilitační středisko Královec RESTAURACE:

Ve Valašských Kloboukách lze dobře poobědvat například v příjemném prostředí restaurace hotelu Alfacentrum ve středu města. Stálý jídelní lístek najdete ZDE.