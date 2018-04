Letiště Václava Havla v minulém roce sice rostlo co do počtu pasažérů dvouciferným tempem, nabídka letních novinek z pražského letiště přesto neohromí. Spíše dochází ke zvýšení frekvencí na již existujících spojeních (mj. Dubaj), případně k nasazování větších letadel.

Zajímavý je souběh dvou nových linek do Zakavkazska: od května totiž začne létat z Prahy Wizz Air do gruzínského Kutaisi a jen o málo později obnoví ČSA dávnou linku do arménské metropole Jerevanu.

Do Gruzie se ovšem dalo již několik let snadno a lacino dopravit z blízkých letišť v Polsku i odjinud, tedy to vlastně až tak zásadní novinka není.

Přínosem určitě bude přímé spojení na Kypr (Larnaca) operované od června společností Cyprus Airways.

Z dálkových linek je tu novinka jediná, a to přímá linka do Filadelfie (American Airlines).

Německo: díry po Air Berlin se zacelují

Mnohem větší pohyb nastává na blízkých německých i rakouských letištích, zejména v důsledku postupně zaplňovaných frekvencí po loni zkrachovalé společnosti Air Berlin.

Současně došlo k nečekanému kapitálovému vstupu nízkonákladové „jedničky“ Ryanairu do nově založené firmy Laudamotion (je to již třetí letecká společnost, kterou bývalý špičkový automobilový závodník Niki Lauda založil). Tím se Ryanair, prozatím s 25 % podílem v Laudamotion, v mnohem větší míře dostává na německý a rakouský trh a to je zpráva, která musí individuální cestovatele potěšit.

Naplno to začne být vidět od června, kdy Laudamotion spustí řadu nových linek ze snadno dostupného letiště Berlín-Tegel (letenky můžete za pár eur koupit i na stránkách Ryanairu). Ze zajímavějších destinací vyjímáme portugalské Faro, Korfu, Krétu a tři z Kanárských ostrovů.

Doby, kdy na řeckém ostrově Kerkyra (Korfu) přistávaly téměř výhradně charterové lety, jsou minulostí. Nyní se tam můžete lacino vypravit například z Bratislavy či Berlína. Na snímku Stará pevnost ve městě Kerkyra.

Na lepší časy se blýská také ve snadno dostupných Drážďanech. Jedenáct nových destinací tady obslouží hlavně německá firma Germania, pozornost by měla poutat hlavně linka do korsické Bastie – tedy na ostrov, který byl v celém Středomoří z Česka zatím suverénně nejhůře dostupný. Potěšit může i pravidelné letní spojení do tuniského Monastiru.

Změněná situace na německých letištích zasáhla i do obnoveného spojení mezi Prahou a Berlínem, které po Air Berlin od května obsazuje easyJet. Vzhledem k tomu, že železniční spojení mezi oběma metropolemi je při započtení celé cesty časově srovnatelné a zatím skoro vždy lacinější, však novou linku spíše využijí obchodní cestující.

Lowcost nástup ve Vídni, více letů z Polska

Časově souběžně proběhne nízkonákladová expanze z letiště ve Vídni, zatím však v barvě fialové (Wizz Air). Tady bude náběh nových linek velmi pozvolný, začne sice již toto léto, ale většina destinací bude zprovozněna až počátkem roku 2019. Plány to nejsou malé, nových spojení maďarské společnosti z Vídně má být v konečné fázi skoro třicet. Již od června bude možné se odtud dostat např. do bulharské Varny či do Tel Avivu.

Exotika? Ne až tak. Od Jeruzaléma vás z Prahy dělí čtyři hodiny letu plus necelá hodinka pozemního přesunu z letiště Bena Guriona. Na snímku ortodoxní Židé u Zdi nářků. To nejsou Benátky, ale staré centrum Chanie, hlavní nízkonákladové základny na Krétě. Místu se ovšem říká Benátský přístav.

Také blízká polská letiště zaznamenávají značný nárůst počtu linek i frekvencí. Týká se to Krakova a Katovic (nově mj. Malaga či Porto), což potěší zejména obyvatele Moravy. Více cílů bude letecky dostupných i z Vratislavi, jde například o portugalské Faro a Porto či černohorskou metropoli Podgorica, oboje od června.

Uvedená polská letiště se tím, na rozdíl od českých leteckých přístavů, dnes již řadí mezí významné nízkonákladové uzly v Evropě – např. Ryanair aktuálně nabízí z Krakova letenky do téměř padesáti destinací včetně Prahy.

Více možností do Španělska i Turecka

Individuální cestovatelé budou mít během nadcházející letní sezony větší výběr i na cestách do oblíbeného Španělska včetně Baleárských a Kanárských ostrovů. Z české kotliny půjde o nově zprovozněnou linku z Pardubic do Alicante (dvakrát týdně), mnohem více spojení ale nabídnou nové relace z německých letišť obsluhované Ryanairem/Laudamotion.

Bude zajímavé sledovat, zda na tuto zesílenou konkurenci cenově zareaguje společnost Travel Service (operující pod obchodní značkou Smart Wings). Ta z Česka jako jediná nabízí přímé lety na Kanárské ostrovy, ovšem s typickými zpátečními cenami od 10 000 Kč. Pro korektní srovnání je třeba uvést, že u Smart Wings, na rozdíl od Ryanairu či Wizz Airu, je v ceně i jedno zapsané zavazadlo.

Zajímavou novinkou je i historicky první pravidelné nízkonákladové spojení z blízkého okolí Česka na tzv. Tureckou riviéru. Jde o linku Ryanairu z Bratislavy do Dalamanu, která bude v provozu od července jednou týdně.



Výzvou pro dobrodružnější povahy je významné zahuštění letů mezi středomořskými destinacemi navzájem. To umožní snadno kombinovat dvě kratší dovolené na dvou různých místech bez nutnosti návratu domů. V tomto létě již jen těžko najdete dvojici větších středomořských letišť/oblastí, která by nebyla propojena lacinou přímou linkou – věc, která ještě před pár lety byla utopií. Máme na mysli spojení například mezi Kyprem a Řeckem, Maltou a jižním Španělskem, Sicílií a řeckými ostrovy apod. Vedle Ryanairu do tohoto „byznysu“ vstoupila i španělská firma Volotea.

Dál na východ

Do nízkonákladového pavouka se od loňska významně zapojil i Izrael. Zatímco Eilat zjevně zůstane pouze zimní destinací, expanze na hlavní Ben Gurionovo letiště u Tel Avivu dále pokračuje. A nejen to, Ryanair se – byť se zřejmou opatrností – vydává i do dalších blízkovýchodních oblastí.

Vedle zkušebního balonku s prvními tureckými linkami jde o překvapivé rozšíření sítě o jordánskou metropoli Ammán. Tam aktuálně míří stroje pouze z letiště Paphos na Kypru, což cestovatelům ze střední Evropy moc nepomůže, irská společnost však ohlásila ambice od podzimu otevřít do Jordánska řadu dalších linek. Mezi nimi má být – ke všeobecnému překvapení – i spojení z Prahy.

Laciné lety dorazily před pár lety i do zřejmě nejméně známé země Evropy, do Moldavska. Pokud se tam ale vydáte, tak přinejmenším v Kišiněvě (na fotografii) o moc víc než masivní fronty paneláků nečekejte. Konečně Turecko. První nízkonákladové linky startují letos na pobřeží Turecka. Scenérie jsou tam krásné – na snímku úsek členitého pobřeží mezi Antalyí a Dalamanem.

A pokud jde o směr na východ, tak nejde jen o Izrael, Turecko či Jordánsko. Více konkurence brzy bude také na linkách na Ukrajinu, kam již několik let zalétává Wizz Air, od podzimu se mají přidat letadla Ryanairu. Českých letišť se to sice netýká, podobně jako v jiných případech bude však k dispozici více nízkonákladových spojení do Kyjeva, případně do Lvova, například z Bratislavy či Krakova.

Z Prahy aktuálně fungují linky ČSA do Kyjeva a Oděsy. Pokud jde o mapu východní Evropy, tak bílým místem na nízkonákladové síti zůstává už jen Bělorusko, ale vzhledem k tomu, že i tato země nedávno liberalizovala podmínky pro vstup do země, tak je otázkou, jak dlouho.

Mnohem větší význam by však mělo otevření přímých nízkonákladových linek do Egypta či Tuniska podobně, jako je tom u v současnosti v Maroku. Do těchto oblíbených dovolenkových zemí dnes, až na řídké lety easyJetu do Hurghady, vedle „klasických“ společností a čistě charterových letů v současnosti míří pouze letadla typicky sloužící klientům velkých západoevropských cestovních kanceláří (Condor, TUI, Thomas Cook a další). Ryanair tyto možnosti v minulosti již zkoumal, zatím však bez praktického výsledku.