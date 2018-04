Letní Letná zve na cirkus, knihovnu s knihami i vzdušnou akrobacii

Organizátoři mezinárodního festivalu nového cirkusu a divadla Letní Letná hrdě tvrdí, že ačkoli se festivalu podařilo každý rok přitáhnout desítky tisíc diváků, přesto si uchovává příjemně letní a starosvětskou cirkusovou atmosféru, kterou nenarušuje komerční vlezlost a masovost. Od neděle 16. srpna do čtvrtka 3. září si to v Praze na Letné můžete ověřit na vlastní kůži!

Zábava i místo pro setkávání

Každé léto vystupují na festivalových pódiích v Letenských sadech, ve festivalovém areálu mezi Kramářovou vilou a Hanavským pavilonem, domácí i zahraniční cirkusové a divadelní soubory, některé z nich tu pravidelně uvádějí premiéry nových projektů.

Výjimečný bude i letošní ročník; jeho hvězdami budou dva soubory, které do Česka přijedou vůbec poprvé, a to britský soubor NoFit State Circus s představením Bianco, plným nejrůznějších typů vzdušné akrobacie, a francouzský soubor Compagnie Rasposo.

Ten na Letní Letnou přiveze představení Morsure – strhující, drsné, živočišné, tělesné, existenciální, plné vrcholné akrobacie, nového cirkusu, tance i divadla. Představení Bianco je v programu zařazeno osmnáctkrát, Morsure bude k vidění celkem čtrnáctkrát.



Hanavský pavilon poprvé viděli návštěvníci Zemské jubilejní výstavy v roce 1891; šlo o pavilon komárovských železáren.

Festival začne stavbou Kaplického knihovny

Letošní Letní Letnou ovšem zahájí něco, co Praha ještě neviděla: na cirkusovém šapitó NoFit State Circus se objeví unikátní knihovna architekta Jana Kaplického, Oko nad Prahou neboli chobotnice. Jak je to možné? Díky videomappingu a audio-vizuálnímu projektu souboru Cirque Garuda. Představení je zdarma a proběhne v neděli 16. srpna od 22.00 do 23.00 hodin několikrát za sebou.

Doprovodí je zajímavá akce, připravená ve spolupráci s pražskou Městskou knihovnou: největší veřejná výměna knih pod širým nebem. Takže s sebou nezapomeňte přinést knihu, o kterou už nestojíte, ale jiným ještě udělá radost!

Letní Letná s dětmi a pro děti

Z terasy před Hanavským pavilonem se nabízí jedinečný pohled na Vltavu, mosty a historické centrum Prahy.

Organizátoři festivalu vychází vstříc těm, kteří si chtějí užít večerní představení a přitom jim nemá kdo pohlídat děti. Právě pro ně je tu kreativní/dětská/netradiční/uličnická Noční hlídka, během festivalu k dispozici denně od 18.00 do 22.00 hodin. Je určená pro děti od 4 do 12 let, hlídání pro jedno dítě na dvě hodiny stojí 250 Kč, sourozencům Noční hlídka poskytuje slevu 50 Kč.

Děti můžete také přihlásit na cirkusovou školu Letní Letňák, letní festivalovou školu, která funguje na stejných principech jako příměstské tábory. Děti od 6 do 15 let se tu pod dohledem odborníků učí základům herectví, žonglování, výtvarným aktivitám i práci s hlasem. Je třeba přihlásit se co nejdříve anebo pozorně sledovat internetové stránky, zda se nějaké místo neuvolnilo. Pokud neuspějete, nechte to na příští rok – Letní Letná i Letní Letňák se v srpnu zase vrátí.