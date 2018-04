Začíná letní letový řád, Praha bude mít přímé spojení se 154 letišti

Kvůli navyšování počtu letů a celkové kapacity letadel očekává vedení letiště za letošní rok více než osmiprocentní růst počtu cestujících. Loni na letní sezonu oznámilo pražské letiště 143 přímých spojů. Během ní přibyly dvě linky do čínské Šanghaje a Čcheng-tu, uvedla mluvčí letiště Marika Janoušková.



„Po velmi úspěšném rekordním roce 2016 se nám podařilo nejen udržet širokou nabídku destinací, ale ještě ji rozšířit o dalších devět měst,“ uvedl předseda představenstva Letiště Praha Václav Řehoř.

České aerolinie zahájí v letní sezóně přímé pravidelné linky do dánského Aarhusu, švédského Malmö nebo do italské Verony. Novou destinací v letovém řádu dopravce bude také islandská metropole Reykjavík, kam se chystá létat i nízkonákladová společnost Wizzair.

K novinkám se přidaly i typicky prázdninové sezónní destinace ve Španělsku jako je Almería nebo ostrov Menorca, které byly zařazeny do pravidelného provozu českého dopravce SmartWings.

Oproti loňské sezóně se díky dopravci Norwegian rozšíří i nabídka spojení do norských měst, k přímým linkám do Osla a Bergenu nově přibude přímé pravidelné spojení do Stavangeru. Nabídku evropských destinací rozšíří také Ryanair se svou novou linkou do sicilského Trapani.

Pražské letiště letos slaví 80 let od svého založení.

Novými dopravci na pražském letišti jsou britská společnost Flybe, která bude od 8. května létat na londýnské letiště Southend. Od 22. května do Prahy začne létat gruzínský dopravce Georgian Airlines, který bude dvakrát týdně zajišťovat přímé pravidelné spojení do svého domovského hlavního města Tbilisi.

U desítek stávajících destinací zároveň aerolinky zvýší přepravní kapacitu, velký nárůst se plánuje například u letů do Burgasu (44 %), Curychu (26 %), Barcelony (23 %) nebo Tel Avivu (22,5 %).

Nové destinace v pravidelné přepravě Aarhus (České aerolinie)

Alméria (SmartWings)

Malmö (České aerolinie)

Menorca (SmartWings)

Reykjavik (České aerolinie, Wizzair)

Stavanger (Norwegian)

Tbilisi (Georgian Airways)

Trapani (Ryanair)

Verona (České aerolinie)

Zároveň letecké společnosti plánují posílat do Prahy větší letadla. Velkokapacitní Boeing 747-8I společnosti Korean Air bude letos nasazen na lince Praha–Soul dokonce po celou dobu letní letové sezony. V loňském roce byl tento letoun s kapacitou 368 míst k vidění pouze v době vysoké sezony od července do konce září.

Nejvíce linek leteckých dopravců bude během této sezony směřovat do Itálie (17 destinací), Velké Británie a Španělska (obě 14 destinací). Následují Francie, Rusko a Řecko s deseti destinacemi spojenými s Prahou přímou pravidelnou linkou.

Z měst nejvíce spojení směřuje do Moskvy, Paříže a Amsterdamu, uvedlo pražské letiště.