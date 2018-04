Letní hory nejsou jen náročné túry

Podle Dany Zemánkové nejsou sice cyklostezky v okolí Rokytnice značené, ale na mapě je cyklisté snadno najdou. "V našem informačním středisku jim je na mapy i nakreslíme," dodala Zemánková. "Na kolech mohou jet příjemnými terény například směrem na Paseky nad Jizerou, Františkov nebo do Kořenova a dál do Jizerských hor. Nemá smysl, aby se šplhali na hřebeny - za Dvoračkami i na jiných místech stejně narazí na závory."

Správa KRNAP cyklisty do nejpřísněji chráněných oblastí nepouští. V Rokytnici najdou turisté i bowling, kuželnu, tenisové kurty. Cestovní kancelář jim nabízí jednodenní výlety do Prahy, Liberce, Bozkova nebo na Sněžku. "Jenom koupaliště tu nemáme. Ale myslím, že to ani moc nevadí - přece jenom nejezdí většina lidí do hor kvůli tomu, aby leželi u vody," poznamenala Zemánková.

I sousední Harrachov propaguje cykloturistiku. "Lanovka na Čertovu horu vyveze turistům kola zadarmo. A z Čertovy hory mohou vyrazit například na téměř třicetikilometrový okruh mezi Dvoračkami, Voseckou boudou a hranicí s Polskem," popsal Petr Bůžek z harrachovské cestovní kanceláře Harrachtour. "Podél Jizery zase mohou projet do Jizerských hor, až pod Bukovec na Jizerku."

Novinkou jsou letos v Harrachově čtyři bowlingové dráhy a především golfové hřiště. "V létě už bude částečně v provozu, další jamky budou přibývat postupně," doplnil Bůžek.