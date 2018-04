Letní festivaly v Londýně zdarma: kejklíři, farmáři, jazz i taneční megaparty

Atrakce pro malé, velké, i ty největší budou probíhat v ulicích Londýna po celé léto a každý si jistě v našem průvodci vybere takovou aktivitu, která bude jeho srdci a hlavně vkusu nejbližší.

Road Music Day - hudební festival, 20. 6. 2010

Tento festival patří mezi nejpestřejší hudební atrakce londýnského léta. Koná se třetí červnovou neděli a nabízí zábavu hudebním nadšencům všech věkových kategorií. Vyrazte si užít živou muziku a zúčastněte se workshopů, které se u příležitosti Road Music Day konají.

Festival podporují věhlasná muzea, jako je například Victoria and Albert Museum, Royal Albert Hall, Přírodovědné muzeum a Kensingtonský palác. A jaké žánry si budete moci již tuto neděli poslechnout? Například jazz, flamenco, moderní elektronickou hudbu a mnoho dalších stylů.

Portavilion - umění pod širým nebem nebo ve stanu, květen až září 2010

Návštěvníci londýnských parků a zeleně mohou obdivovat umění tanečníků a dalších vystupujících zdarma v pavilonech Portavilion. Po celou letní sezónu se přímo uprostřed parků a na dalších netradičních prostranstvích konají performace moderního pohybového umění a tance.

VisitBritain vám vřele doporučuje vystoupení dramatického spolku Sadler´s Wells a večerní performace před slavným muzeem Tate Modern. Kompletní program a mapy naleznete na této adrese.

Venkov uprostřed velkoměsta - Lambeth Country Show: 17. až 18. 7. 2010

Děti, rodiny a milovníci zahradničení mají příležitost užít si zábavu na Lambeth Country Show. Tento festival, který propojuje městského člověka a venkovskou atmosféru a především přírodu, se koná v Brockwellském parku. Kdo se vydá na přehlídku dobrého jídla, pití, tance a hudby nebude litovat, protože bude mít celý den o zábavu postaráno.

Akce, na které vás zabaví tradiční britské melodie i moderní živá hudba v rytmu ska a reggae, je skvělým tipem pro rodinu na výletě. Děti jistě ocení projížďku na oslíkovi či možnost vyzkoušet si, jak se starat o zvířata na farmě.

Rajská zahrada - 19. – 20. 6. 2010

Pouliční divadlo, umění, kulturní vystoupení a živá hudba. To vše a mnohem více čeká na návštěvníky vibrující přehlídky současného umění a performací. Dvoudenní festival Rajská zahrada nabízí návštěvníkům workshopy, kde se mohou v lecčems zdokonalit, nebo se naučit něco úplně nového.

V červenci se vypravte do parku Victoria a i vás rozpohybuje hudba a příjemná nálada. Viděli jste už novodobý cirkus a tušíte co je to burlesque? Napovíme Vám, že Vás ještě dlouho po takovém představení bude bolet břicho a ústa od neutichajícího smíchu.

Svátky tance – Big dance London - 3. až 11. 7. 2010

Festival představí řadu tanečních vystoupení umělců ze všech koutů Británie a celého světa. Jedná se o vskutku grandiózní oslavu tance, která je zakončena na náměstí Trafalgar Square velkolepou taneční party. Je třeba vysvětlovat více?

Pokud jste si z této nabídky nevybrali, nezoufejte. Zde naleznete řadu dalších atrakcí zdarma, v čele s famózním festivalem Notting Hill Carnival.