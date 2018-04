Cider, kir, aperol. Představujeme sedm slavných letních drinků

K nejslavnějším letním nápojům patří španělská sangria, která se rozšířila do mnoha evropských letovisek. Přitom původně vůbec nešlo o žádné „luxusní“ pití, ale o prostředek, jak se při mejdanu co nejrychleji opít. Sangrii vymyslela španělská mládež, která chtěla mít za levné peníze silný drink na párty.

Neexistuje žádný přesný recept, sangrii je možné namíchat ze všeho. Základem je víno, brandy, trochu cukru, led a nakrájené zralé ovoce (třeba pomeranč, broskve, banány). A pozor, když se to se sangrií přežene, pekelně bolí hlava.

Jablka nebo hrušky

Oblíbeným letním drinkem v severních zemích Evropy, a to od Britských ostrovů přes Německo až po Skandinávii, je cider, zkvašený jablečný mošt, který může mít různé procento alkoholu, od jednoho procenta až po nějakých sedm osm procent (ve Skandinávii se vyrábí také z hrušek). Jen v Británii se vypije každý rok na 500 milionů litrů cideru a v britských pubech ho čepují z píp stejně jako pivo.

Cider na led

Konzumace cideru v posledních dvou třech letech výrazně roste také u nás a oblíbily si ho především ženy, pro něž se stává vítanou alternativou k pivu.

Za jednu z kolébek moderního cideru je považován jihoanglický Hereford, kde se cider vyráběl po staletí a kde zaměstnanci farem dostávali dokonce tekutou část platu. Právě tady bratři Bulmerové založili před 128 lety společnost, která dnes vyrábí nejznámější cider na světě. Jeden z jejich produktů s názvem Strongbowl je již k dostání také na českém trhu.

Rybíz se šampaňským

Ryze francouzskou specialitou je slavný kir, případně luxusnější verze v podobě Kir Royal. O co jedná? O kombinaci likéru a vína, případně šampaňského. Základem je vždy likér z černého rybízu Creme de cassis, který se doleje vychlazeným suchým bílým vínem či v případě královského Kir Royal šampaňským (mimo Francii se často používá také obyčejný sekt). Nápoj je velmi příjemný, elegantní a osvěžující.

Bublinkový aperol

Zatímco kir se těší oblibě především v domovské Francii, jeho italský protivník v podobě aperolu již dobyl celou Evropu a také u nás se dostal do módy. Základem nápoje je hořce kořeněný bitter s názvem aperol, který se vyrábí v Padově od počátku minulého století. A od padesátých let se míchá s italským proseccem a sodou a zdobí plátkem pomeranče. Tento nápoj se správně jmenuje Aperol Spritz a jeho obliba je v posledních několika letech na vzestupu.

Při návštěvě Španělska nikdo nezapomene ochutnat sangrii, ale pozor, když se jí vypije moc, bolí po ní hlava. Mojito se z Kuby rozšířilo do celého světa. Přestože příprava není složitá, na vynikající mojito narazíte jen zřídka.

Pivo s citronem

A ještě jednou země Galského kohouta. V tradiční vinařské velmoci se v poslední době rozmohla móda osvěžujících ovocných piv – ať už je to rouge či pšeničné blanch, které se servíruje s plátkem citronu. Opět jim holdují spíše ženy. A nejde o levnou záležitost – neboť se čepují do čtvrtlitrových sklenic a jejich cena se pohybuje od tři a půl do čtyř eur, což je zhruba 100 korun. U nás se takto pije především pšeničný Hoegaarden – nasládlé pivo s lehkou příchutí pomeranče, které se opět servíruje s plátkem citronu. V létě se osvědčil také Radler, pivo smíchané se spritem, kterému holdují cyklisté.

Kostky nebo tříšť

Tradičním letním drinkem zůstává legendární mojito, hlavně díky ledové tříšti (byť originální kubánská verze je s kostkami ledu), která udrží nápoj během celé konzumace nádherně studený. Jeho výhodou je také kombinace máty a limetkové šťávy, jež mu dodává výrazně osvěžující charakter a přestože zde nechybí třtinový cukr, drink nepůsobí nijak sladce. I když vám mojito namíchají snad v každém baru, není nic horšího než odfláknutá verze tohoto jinak skvělého nápoje.

V Bavorsku milují pšeničná piva, naproti tomu v Berlíně ředí lehká piva malinovkou. Bratři Bulmerové z Herefordu začali cider vyrábět již před 128 lety. Dnes patří značka Bulmers k nejslavnějším na světě.

Gin s tonikem

Skvělým letním drinkem je také gin s tonikem, na první pohled celkem jednoduchá, ale desítkami let ověřená kombinace. Navíc tento nápoj má zajímavé historické pozadí, neboť se poprvé začal připravovat pro anglické vojáky v Indii. Důvodem byl boj s malárií, a protože účinný chinin byl moc hořký, míchal se s limetkou, vodou, cukrem a ginem. A populární nápoj byl na světě.

Pokud chcete ochutnat zajímavou verzi gin toniku, nechte si ho namíchat z ultra suchého toniku Imperial, který se vyrábí na Novém Zélandu a má výraznou chininovou chuť bez sladkých tónů.

