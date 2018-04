Letní dovolená Čechů 2007: kam se pojede a za kolik

Zájezdy z Německa Češi objevili výhody cestování z Německa. Především pro daleké cesty. "Rozdíly v cenách bývají velké a zjišťuje to čím dál více lidí,“ říká Jitka Zajíčková z cestovní kanceláře Rudolf Reisen, která se na německé zájezdy specializuje. Z Německa vycházejí levněji hlavně zájezdy do vzdálenějších míst. Létá se na ně nejčastěji z Mnichova nebo Frankfurtu, kde je nabídka největší. Díky dálnici je nyní hlavně do Mnichova spojení velmi dobré, navíc je tu na letišti i levné parkování: dvoutýdenní odstavení auta vyjde zhruba na padesát eur. Najít zájezd z Německa přitom není těžké, prodává je čím dál více českých agentur. Cena je stejná, jako kdybyste si je koupili v Německu. Problémem může být jen jazyk. Na kratší cesty se nemusí zájezdy z Německa vyplatit vůbec, zvláště po započítání nákladů na dopravu na letiště. Platí to například o letech do Egypta. TIP cestovani.idnes.cz: Vyberte si dovolenou podle svých představ a často s výraznou slevou na Středoevropském veletrhu cestovního ruchu Holiday World na Výstavišti v pražských Holešovicích. Veletrh probíhá od 15.-18.2.2007, pro veřejnost je otevřený o víkendu.

Vstupné: 130 Kč, rodina: 300 Kč