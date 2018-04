Letní divadelní scény pod širým nebem nabízejí komedie i dramata

Letní shakespearovské slavnosti jsou nejstarší a největší divadelní přehlídkou pod širým nebem v Evropě, uvádějící díla Williama Shakespeara. Jednotlivá představení si můžete vychutnat od konce června do začátku září nejenom v Praze, ale také v Brně, Ostravě a ve slovenské Bratislavě.

Shakespeare na hradech i v podhradích

Stálicí Letních shakespearovských slavností je představení Veselé paničky windsorské režiséra Jiřího Menzela, ve kterém hrají Bolek Polívka a Simona Stašová.

Za neobvyklé místo konání na nádvoří Nejvyššího purkrabství Pražského hradu vděčí Letní shakespearovské slavnosti Václavu Havlovi, který začátkem 90. let areál otevřel umělcům, aby sem přilákali veřejnost. Na letní scéně proběhlo první shakespearovské představení už v roce 1990 a od roku 1998 se tu slavnosti pořádají pravidelně. Druhým místem je nádvoří Hudební a taneční fakulty AMU v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně.

Nádvoří brněnského hradu Špilberk rozzáří Letní shakespearovské slavnosti přibližně od poloviny července do poloviny srpna.

Pražská představení se konají téměř po celou dobu slavností, tedy od konce června do začátku září. Nádvoří brněnského hradu Špilberk rozzáří Letní shakespearovské slavnosti od pondělí 20. července do čtvrtka 13. srpna, v Ostravě na nádvoří Slezskoostravského hradu se hraje od středy 22. července do úterý 11. srpna.

Letošní premiérou bude milostná tragédie Romeo a Julie, s níž se na pódiích prostřídají starší inscenace Mnoho povyku pro nic, Sen noci svatojánské, Zkrocení zlé ženy, Jak se vám líbí, Večer trojkrál’ový alebo Čo len chcete a již tradičně nebudou chybět Veselé paničky windsorské, stálice shakespearovských slavností, uváděná již sedmým rokem.

Představení začínají obvykle ve 20.30 hodin a nejlevnější vstupenky stojí

290 Kč.

Klasika pod hvězdami nabídne Verdiho operu Aida

Šestý ročník projektu Klasika pod hvězdami letos přivádí na pódia jednu z nejznámějších oper Giuseppe Verdiho, Aidu. Představení se konají vždy od 20.00 hodin, a to v pátek a sobotu 14. a 15. srpna na zámku Sychrov, ve čtvrtek a v pátek 20. a 21. srpna v Ostravě v Dolní oblasti Vítkovice, ve čtvrtek a v pátek 27. a 28. srpna v Praze na Letenské pláni a v pátek a v sobotu 4. a 5. září u zámku Lednice.

Novinkou je kompletně zastřešené hlediště, které zaručuje bezproblémový průběh představení. Ceny lístků začínají na 99 Kč, nejdražší stojí 1 950 Kč.

Princezna Turandot přijede do Šternberku, Nabucco na zámek Štiřín

Kulisou pro Pucciniho operu Turandot, při níž se na jevišti objeví například Velká čínská zeď či slavná terakotová armáda, se ve čtvrtek 25. června stane hrad Šternberk. Ačkoliv pro Turandot bude open air scéna premiérou, Moravské divadlo Olomouc přijíždí do Šternberku v rámci Šternberského kulturního léta pod hvězdami už popáté.

Hrad Šternberk se stane kulisou pro Pucciniho operu Turandot.

Loni tu uvedlo muzikál Noc na Karlštejně a balet Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie, o rok dříve zazněla Smetanova opera Prodaná nevěsta a Čajkovského balet Labutí jezero. Představení začíná ve 20.30 hodin a vstupenky v cenách od 250 Kč můžete zakoupit v informačních centrech Olomouc, Šternberk nebo Uničov.

V sobotu 27. června se můžete vypravit na zámek Štiřín, kde se od 20.30 hodin chystá operní představení Verdiho opery Nabucco s předními sólisty pražského Národního divadla. Lístky stojí od 300 do 1 000 Kč.

Cantervillské strašidlo straší na hradě Kost

Pod širým nebem se hraje také na nádvoří hradu Kost, kde Městské divadlo v Mladé Boleslavi pořádá festival Letní Kost pro radost. Letošní program vyvrcholí v pátek a v sobotu 26. a 27. června představením Scapinova šibalství a ve středu a ve čtvrtek 1. a 2. června romantickou detektivní komedií s hororovým laděním podle povídky Oscara Wildea Cantervillské strašidlo aneb Strašlivá sudba sira Simona.

Představení začínají vždy ve 20.30 hodin, již o hodinu dříve odstartuje doprovodný program. V předprodeji získáte vstupenky za 290 Kč, na místě před začátkem představení stojí 350 Kč.