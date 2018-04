Letištní městečko v Ruzyni žije svým vlastním životem

Z komorního objektu, ve kterém nebylo možné zabloudit, vyrostlo malé město, kde je všechno jinak a které, podobně jako v zahraničí, už žije svým vlastním životem.

Změna udeří návštěvníka do očí hned od první chvíle. Někdejší hlavní hala dnes slouží jen příletům a v jejím sousedství se tyčí moderní prosklená budova, kde se odbavují všechny mezinárodní lety.

Kde se kdysi krčilo parkoviště pro několik desítek aut, se dnes rozprostírá rozsáhlá plocha na parkování s obřími billboardy a hned za ní se dokončuje stavba patrových krytých garáží.

"Větší část výstavby už má ruzyňské letiště za sebou, a tak návštěvník napříště nezaznamená tak výrazné změny jako doposud," říká Vlasta Pallová z České správy letišť. "V současné době je Ruzyně schopna odbavit ročně až sedm milionů cestujících, takže kapacita letiště je prozatím dostačující," dodává.

Letiště v Ruzyni je hlavolamem jen na první pohled

Spousta změn, nové služby, nové přepážky. Jak se má vlastně člověk na letišti v Ruzyni vyznat?

PARKOVÁNÍ

Venkovní parkovací plocha poskytuje dostatek místa i značnému počtu automobilů, navíc se dokončují i krytá patrová stání. Vybírání parkovného je plně automatické. Řidič si před závorou vyzvedne z automatu kartičku s magnetickým proužkem a zaparkuje vůz. Těsně před chystaným odjezdem vloží kartičku do vybíracího automatu umístěného v příletové i odletové hale a zaplatí částku, která se objeví na displeji. Nejpozději do dvaceti minut od zaplacení musí opustit parkoviště, jinak by se zaplacená karta při odjezdu zablokovala. Na Ruzyni není zvláštní parkoviště pro dlouhodobé parkování. Chcete-li zde zanechat svůj vůz po celou dobu vašeho pobytu v zahraničí, postup při parkování je zcela stejný. Vybírací automat podle délky stání sám určí zlevněnou taxu. Jen pro představu: při desetidenním parkování si přístroj řekne o necelých patnáct set korun.

DOPRAVA

Na letiště a z něj existuje několik způsobů dopravy. Jezdí sem autobusy MHD - například číslo 119 ze stanice metra Dejvická nebo 179 ze stanice Nové Butovice. Kromě toho z Náměstí Republiky v centru města pendluje kyvadlová doprava ČSA. Především u příletové haly operují vozidla smluvních partnerů letiště - mikrobusy CEDAS, které odvezou do města asi za 90 korun, nebo osobní vozy FIXCAR, s nimiž vyjde cesta do města na zhruba 400 korun.

ODLETY

V nové odletové hale se odbavují všechny mezinárodní odlety. Na obrazovkách zjistíte, u které přepážky se odbavuje vaše linka a podle toho zamíříte k jednomu z odbavovacích ostrovů. Zde podáte svoje zavazadla a obdržíte palubní vstupenky. Poté můžete přejít k pasové kontrole a vstoupit do tranzitu, kde můžete navštívit obchody Duty Free. Cestujete-li s cestovní kanceláří, stánky jejich reprezentantů jsou umístěny při vstupu do odletové haly.

NOVÉ SLUŽBY

Celé letiště je koncipováno jako bezbariérové, takže ani vozíčkáři by zde neměli mít žádný problém. Je zde pro ně i nový výtah, kterým se dostanou do restaurace v prvním patře. Cestující si v odletové hale mohou nechat zabalit svá zavazadla do fólie, aby je ochránili před poškozením či zašpiněním. V tranzitu je pro věřící zbudovaná modlitební místnost, ale v současnu se zvažuje, že z ní časem vznikne dětský koutek. Pro movitější cestující, kteří si při odletu chtějí dopřát více soukromí, nabízí letiště VIP salónek umístěný pod terminálem. Objednat si ho může kdokoli a za tuto službu zaplatí 2500 korun.

TERASA

Na letišti je opět přístupná vyhlídková terasa, nyní je však na opačné straně, než byla dříve. Vchod je vlevo od příletové haly a je třeba projít automatickým turniketem. Vstupné je deset korun. Malá vyhlídka s dalekohledem je rovněž vedle restaurace v prvním patře příletové haly.